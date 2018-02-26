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Лайнер "Amadea" открыл круизный сезон в Приморье

26 Февраля 2018, 10:40 | Приморье

В Приморском крае открыт круизный сезон-2018. Первое судно, доставившее в регион около 600 иностранцев, прибыло во Владивосток в понедельник, 26 февраля. Ранним утром гостей поприветствовали творческие коллективы города.

По традиции на видовой площадке Морского вокзала праздничным боем встретил путешественников церемониальный отряд барабанщиц Дальневосточного государственного рыбохозяйственного университета, а затем прозвучала одна из самых известных русских песен – «Подмосковные вечера». Далее туристы увидели «Зимнюю плясовую» в исполнении ансамбля народного танца «Ладья», сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

«На борту лайнера находится около 600 туристов из Германии и Великобритании. Для них на нижней площадке Морского терминала организована ярмарка национальных товаров и установлена стойка Туристско-информационного центра, сотрудники которого в течение дня будут рассказывать гостям о самых интересных и познавательных турах по нашему краю», – отметили во Владивостокском морском терминале.

Гости пробудут в Приморье до вечера и за это время успеют познакомиться с самыми интересными местами Владивостока.

Судно отшвартуется от причала Морского вокзала в 18.00 и далее проследует к портам Пусан и Чеджу (Республика Корея), Шанхай (Китай) и Исигаки (Япония). Конечной точкой путешествия туристов станет китайский порт Гонконг, куда лайнер прибудет 8 марта.

Отметим, лайнер «Amadea» путешествует под флагом Багамских Островов. Круиз морского гиганта начался 18 февраля в японском порту Йокогама. Туристы уже побывали в портах Нагоя, Кобе, Хиросима и Канадзава (Япония).

«На линиях круизного туризма стран АТР курсирует примерно 3 миллиона туристов, мы делаем все, чтобы “перетянуть” часть этого потока. Разработан целый комплекс мер по обеспечению динамичного развития этого направления, куда входит работа по повышению качества обслуживания, продвижение территории как благоприятной круизной дестинации, ну и, конечно, работа, которую ведут собственники объектов прибрежной инфраструктуры по ее модернизации. Кроме того, мы активно представляем наши проекты и возможности на мероприятиях международного уровня», – отметил директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков.

Добавим, в этом году в Приморье помимо индивидуальных круизных рейсов ожидается также открытие регулярной круизной линии, которая свяжет Владивосток с южнокорейским портом Сокчо и портами Японии. Большой круизный лайнер «Glory Sea» сможет перевозить до 1300 путешественников за один рейс.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: туризм  морской круиз  amadea 



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