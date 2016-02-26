Во Владивостоке Новый жилой комплекс VIP-класса "Левитан" пропишется на Санаторной

В пригороде Владивостока уже этой весной начнется строительство нового жилого комплекса VIP-класса. В районе станции Санаторной, рядом с санаторием «Лазурный» будут возведены два дома на 65 квартир, которые, по заявлению инициаторов проекта, будут соответствовать международным стандартам класса «люкс».

У планируемого жилого комплекса, который получил название «Левитан», будет масса преимуществ, одно из которых – окружающая среда, великолепные окружающие пейзажи. Они как будто сошли с картин великого русского художника - отсюда и название «Левитан». Будущих жильцов ожидают все прелести загородной жизни: чистый воздух, низкая плотность населения района. Но при этом и абсолютная доступность: недалеко федеральная трасса, с другой стороны - железнодорожная станция, которые не будут тревожить население «Левитана» шумом и загазованностью: вокруг комплекса лесной массив. Практически рядом и морское побережье с чистым пляжем. Все хорошо в этом микрорайоне и с социальной инфраструктурой: детский сад, школа, магазины, скоро неподалеку откроется крупный супермаркет.

Рассчитывая на взыскательных жильцов, инициаторы проекта изначально предлагают покупателям массу вариантов – от просто стен со свободной планировкой, до квартир с высококачественной отделкой, мебелью, бытовой техникой, декорациями и текстилем. Соответственно, и стоимость квадрата здесь варьируется от 86 000 до 159 000 рублей. Плюс к этому застройщик готов оборудовать под эксплуатацию кровлю. Не будет недостатка и в парковочных местах, для этого предусмотрен современный подземный паркинг.

Ко всему этому - уникальность самих квартир, которые будут иметь исключительно панорамное остекление и устроены с использованием энергосберегающих технологий и системы «умный город».

В ООО «Левитан», представившем на рынок новый проект, утверждают, что 15 квартир выкуплены еще на стадии проекта. Учитывая компактность жилого комплекса, его камерность, предложение, как говорится, ограничено.

Лариса ЛАРИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.