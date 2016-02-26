Власти усиливают защиту дольщиков при строительстве жилья

Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект об ответственности застройщиков перед дольщиками при строительстве многоквартирных домов. Законопроект предполагает поэтапное введение новых требований, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

С 1 марта 2016 года вступят в силу дополнительные требования к минимальному размеру собственного капитала застройщиков. Он должен составлять не менее 5% от величины, рассчитываемой как произведение общей площади жилых помещений в многоквартирных домах, строящихся застройщиком с привлечением средств дольщиков, и средней цены одного квадратного метра общей площади жилого помещения на первичном рынке жилья. В том случае, если размер собственного капитала застройщика не соответствует этому требованию, сумма собственного капитала застройщика и собственных капиталов юридических лиц, заключивших договор поручительства с застройщиком, должна составлять не менее 1 млрд рублей.

Законопроект также устанавливает требование к раскрытию застройщиком информации на его официальном сайте в интернете. Кроме того, законопроект предусматривает расширение полномочий контролирующих органов исполнительной власти субъектов РФ в части контроля за целевым использованием застройщиком денежных средств, уплачиваемых дольщиками, а также наделение таких органов полномочиями по контролю за привлечением денежных средств граждан жилищно-строительными кооперативами.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.