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Порты Приморья подбирают свободный уголь
ОАО «Торговый порт Посьет» (входит в структуру группы «Мечел») заключило соглашение об организации перевалки угля с АО «ХК «СДС-Уголь». Порт будет ежемесячно перегружать до 50 тыс. тонн экспортной продукции кемеровского холдинга, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
В декабре 2015 года «Порт Посьет» объявил о начале перевалки экспортного угля сторонних компаний, подписав договор о транспортно-экспедиторском обслуживании с АО «РЖД Логистика». В планах порта в течение ближайшего года довести долю угля внешних клиентов в грузообороте до 20%.
В прошлом году компания экспортировала около 5,1 млн тонн угля. Предприятие сохранило данный показатель на уровне предыдущего года.
«В условиях, когда мировой угольный рынок переживает сложные времена, а закупки со стороны КНР как основного мирового потребителя угольной продукции сокращаются, для нас чрезвычайно важно диверсифицировать клиентскую базу и расширять географию экспорта», - заявил управляющий директор ОАО «Торговый порт Посьет» Валерий БАЛАКИН.
Поставки угля через Посьет производились в Китай, Японию, Южную Корею, Индонезию и Вьетнам. При этом ослабление спроса со стороны китайских потребителей компания заместила увеличением экспорта на более маржинальные рынки Японии и Южной Кореи.
«В азиатском регионе нам удалось сохранить сложившуюся клиентскую базу и диверсифицировать направления сбыта. В июне был подписан крупный контракт на поставку угля южнокорейской корпорации Jidong Cement. В сентябре подписан крупный трехлетний контракт с японской корпорацией JFE Steel - это первый контракт, заключенный российской угольной компанией с японскими металлургами на столь длительный срок», - сообщил Деловой газете «Золотой Рог» заместитель руководителя пресс-службы ОАО «Мечел» Алексей РЫЖКОВ.
По данным «Золотого Рога», Дальневосточный бассейн, основной по перевалке российского угля на экспорт, по итогам 2015 года увеличил грузооборот на 6%, до 71 млн тонн. Так, нарастили перевалку «Дальтрансуголь» (входит в СУЭК) - на 7,6%, до 18,3 млн тонн, «Восточный порт» (подконтрольный «Кузбассразрезуглю») - на 4%, до 22,7 млн тонн, «Восточно-Уральский терминал» («Трансхимэкспорт») - в 1,8 раза, до 3,7 млн тонн, «Терминал Астафьева» (группа «Аква-Ресурсы») - на 20%, до 1,5 млн тонн. А вот «Порт Ванино», крупнейшим клиентом которого является «Мечел», сократил перевалку.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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