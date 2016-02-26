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Расходная часть бюджета Приморья сокращена на 410,8 млн рублей

26 Февраля 2016, 16:10 | Приморье

Проект изменений в краевой закон о бюджете на 2016 год на прошедшей неделе представила депутатам комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Законодательного Собрания заместитель директора департамента финансов Приморья Наталья СНИТКО, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Руководитель ведомства отметила, что с учетом вносимых изменений основные параметры краевого бюджета составят по доходам 79,9 млрд руб., по расходам - 85,8 млрд руб.

«При этом расходная часть бюджета сокращена на 410,8 млн руб., а доходная, наоборот, увеличена более чем на миллиард рублей. Увеличить объем доходов удалось за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета на ежемесячные денежные выплаты, которые назначаются семьям в случае рождения третьего или последующего ребенка, на субвенции по обеспечению лекарственными препаратами отдельной категории граждан и поддержку сельхозпроизводителей по различным направлениям», - отметила она.

Таким образом, дефицит бюджета будет снижен до 5,9 млрд руб. или сокращен на 7 процентов.

Наталья Снитко подчеркнула также, что мероприятия по оптимизации расходов позволили частично обеспечить потребность в финансовом обеспечении ряда важных мероприятий. Так, выделено 70 млн руб. на единовременную социальную выплату пенсионерам Приморья - в этом году увеличилось число получателей выплат. Предусмотрены также субсидии краевым государственным унитарным предприятиям, оказывающим услуги по теплоснабжению объектов ЖКХ.

По итогам рассмотрения проект закона одобрен депутатами в первом чтении.

Еще один проект закона, призванный повысить качество управления собственностью Приморья и эффективность использования средств краевого бюджета, одобрен во втором и третьем чтениях профильным комитетом Законодательного Собрания.

Законопроект «О размере подлежащей перечислению в краевой бюджет части прибыли краевых государственных унитарных предприятий Приморского края, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, и порядок его определения» рассмотрели на комитете по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам.

Чтобы повысить качество управления государственными финансами, предложено законодательно установить для предприятий обязанность перечисления в доход краевого бюджета не менее 95 процентов чистой прибыли. Оставшиеся 5 процентов будут направлены в резервный фонд предприятия.

Юрий РОГОВГазета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: бюджет 



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