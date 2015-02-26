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Триумфальное возвращение Сергея Дарькина в Приморье отменяется

26 Февраля 2015, 17:35 | Приморье

В минувшее воскресенье на премьерном спектакле краевого драматического театра им. Горького «Крейсера», что с аншлагом идет с осени прошлого года, корреспондентом деловой газеты «Золотой Рог» был замечен экс-губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН с супругой Ларисой БЕЛОБРОВОЙ.

Сергей Михайлович был в хорошем настроении, отлично выглядел, разве что изрядно поседел. Лариса Дмитриевна была, как обычно, блистательна.

Художественный руководитель театра Ефим ЗВЕНЯЦКИЙ лично проводил их к местам, предназначенным для гостей. (К слову, в этом ряду были также замечены некоторые приморские политики дарькинской эпохи). По окончании спектакля Сергей Дарькин поднялся на сцену и вручил букет актрисе театра, Заслуженной артистке России Светлане САЛАХУТДИНОВОЙ.

Появление экс-губернатора в Приморье многими наблюдателями было тут же «привязано» к муссируемой всю прошедшую неделю информации о том, что Сергей Михайлович всерьез заинтересовался создаваемыми в регионе территориями опережающего социально-экономического развития. Дошло до заявлений о том, что знаменитая чета даже перебирается жить назад в Приморский край.

И действительно, недавно в Москве было зарегистрировано публичное акционерное общество «Корпорация развития Дальнего Востока» и аналогичная организация во Владивостоке. По данным СМИ, «сферы деятельности организации достаточно широки: от финансового посредничества и консалтинговых услуг до управления недвижимостью». За обоими проектами стоит Дарькин. А по данным ряда информационных агентств, бывший губернатор планирует заняться реализацией проектов в реальном секторе экономики.

Между тем эксперты Агентства политических коммуникаций заявили, что, по их мнению, Сергей Дарькин может оказаться причастным к реализации проекта территорий опережающего развития на Дальнем Востоке.

Аркадий Васильев, эксперт Агентства политических коммуникаций: «Не так давно сообщалось, что Николай Дубинин - бывший директор департамента экономики, в бытность еще Дарькина, теперь будет заниматься проектом ТОР в Надеждинском районе. Примечателен и уход с госслужбы Александра Костенко - многолетнего заместителя Сергея Дарькина. Появление в Москве и Приморье «Корпорации развития Дальнего Востока», возглавляемой Дарькиным, совпало по времени с изданием постановления Правительства РФ о создании управляющей компании, которая будет заниматься реализацией проекта ТОР на Дальнем Востоке. Название у управляющей компании слово в слово совпадает с зарегистрированной Сергеем Дарькиным компанией», — отмечает эксперт.

По мнению Аркадия Васильева, нельзя исключать, что экс-губернатор будет иметь отношение к реализации проекта ТОР в Надеждинском районе Приморского края, а возможно и в других регионах Дальнего Востока. «По федеральному закону «О территориях опережающего развития» помимо создания управляющей компании предусмотрено и создание дочернего общества, которое может взять на себя целый ряд функций по совместному с министерством по развитию Дальнего Востока управлению данной территорией». Нельзя исключать, что новая компания Сергея Дарькина и есть как раз это самое дочернее общество».

Между тем журналисту деловой газеты «Золотой Рог» удалось связаться с источником, близким к семье приморского экс-губернатора. Источник сообщил, что семья Дарькиных-Белобровых не собирается возвращаться в Приморье на пмж, как утверждают некоторые источники. Основное их жилье сегодня находится в Москве. Но Лариса Белоброва, сообщил источник, приезжала и планирует приезжать в край, чтобы играть здесь в спектаклях. Навещает семья здесь и многочисленных оставшихся друзей, родных и близких. А нынешний визит, кроме всего прочего, связан и с отдыхом на одной из приморских турбаз.

Что же касается бизнеса и информации о том, что Дарькин «подминает ТОРы под себя», то, по мнению источника, она верна лишь отчасти. «Сергею Михайловичу, безусловно, интересны инвестиции в родной край, тем более когда открываются новые возможности, - заверил источник. - Однако это вовсе не означает, что Дарькин вознамерился буквально «крышевать» ТОРы. Это все глупости: Сергей Михайлович - бизнесмен, и проекты ему интересны как вариант вложения денег. Причем очень важно, что это может принести пользу Приморью».

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Соб. инф.
Теги: далькин  культура  белоброва  бизнес  театр  тор  приморье 



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Комментарии

  • казак10:31, 26.02.2015#

    Дарькина на спектакле не было. Зачем так цинично врать? Скопировали инфу у востокмедиа и делаете сенсацию

  • Псевдоним11:06, 26.02.2015#

    Казак в театральном кафе, видать, коньячок лизать изволили-с. Вот и просмортели-с.

  • Р В Р’В Р РЋРЎСџР В Р Р‹10:59, 26.02.2015#

    Увы, ваша неправда. Он даже с дочкой выходил на сцену)))

  • Псевдоним11:03, 26.02.2015#

    кто то его ждал- тупой менеджер , край довел до ручки и со своей артисткой свалил-нах он нам нужен

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј11:04, 26.02.2015#

    автор статьи лизнул не реально :)

  • ххх11:45, 26.02.2015#

    "Сергей Михайлович - бизнесмен, и проекты ему интересны как вариант вложения денег. " Что лишний раз доказывает, что он никогда не был на государственной службе по настоящему.

  • Карбофос12:34, 26.02.2015#

    А неустановленная следствием личность, как известно должна сидеть в тюрьме.

  • РіРѕРѕРѕРѕРѕРѕРѕРѕРѕРѕРѕР16:32, 27.02.2015#

    А ОНО нам надо? Итак много предприятий платит ему дань через подставных лиц.

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