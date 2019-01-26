Конкурс "Лидеры России" стал жестче и более социально ответственным

Из 311 полуфиналистов Дальнего Востока 71 конкурсант выбыл с очного этапа

Всероссийский конкурс «Лидеры России» проводится второй раз. Организаторы учли пожелания участников и изменили ряд требований к конкурсантам. В ходе регионального полуфинала во Владивостоке руководитель конкурса Алексей КОМИССАРОВ рассказал газете «Золотой Рог» о новых условиях «Лидеров России».

– Алексей Геннадьевич, за спиной оргкомитета «Лидеров России» ­– опыт первого в стране конкурса управленцев. Организация столь масштабного мероприятия не могла пройти гладко. Какие недочеты были устранены в этом году?

– Мы собирали все замечания, комментарии и предложения, которые были высказаны во время первого года проведения конкурса. И многое в конкурсе поменялось, хотя далеко не все изменения заметны стороннему наблюдателю. Например, мы усовершенствовали контроль над участниками и экспертами, чтобы сделать результаты конкурса беспристрастными. Уверен, что это не последние изменения. Сколько бы лет мы этот конкурс ни проводили, всегда будут способы улучшить или изменить подходы оценки участников.

– В этом году все участники регионального полуфинала проходят дополнительное тестирование. Его результаты должны подтвердить успехи заочного этапа. В прошлом году такую процедуру проходили только те участники, чьи результаты тестирования были атипичными. Чем вызваны такие изменения?

– Ретест в этом году мы проводим по просьбе предыдущих участников конкурса. И действительно, эта процедура стала обязательной для всех полуфиналистов. И как показывают результаты – с заданием не справляются около 20% конкурсантов каждого округа (из 70 участников Приморья ретест прошли только 56 – прим. ред.) Причин провала может быть две. Первая – человек не сам проходил эти тесты и не смог подтвердить результат, а вторая – конкурсант не справился со стрессом. Конечно же, уровень стресса при прохождении теста под видеокамерами с экспертами за спиной намного выше. Но такой подход – наше сознательное решение. Мы считаем, что, если человек не справляется с волнением, он не может победить в конкурсе управленцев.

– Еще одно нововведение – появление социального проекта. Для выхода в финал конкурсанты должны придумать и реализовать в своем регионе социально значимый проект. Как встретили эту идею участники?

– Это новый подход, в прошлом году ничего подобного конкурсанты не делали. Но в этот раз наблюдательный совет принял решение дополнить критерии отбора участников на финал и включить реализацию социального проекта. Что из этого получится – не знаем, пока еще слишком рано оценивать результаты. Но по отзывам участников мы видим, что многие подошли к этому проекту с энтузиазмом. Конкурс стал для таких управленцев стимулом. Но есть люди, которые не захотели заниматься социальными проектами и отказались участвовать. Безусловно, это их право. Но наблюдательный совет уверен, что в числе победителей должны быть не только те лидеры, которые хотят продвигаться сами, но и те, кто готов помогать другим.

– В этом году расширился и возрастной ценз участников. Появилась категория 50+. Выдвинуты ли к конкурсантам этой категории особые требования?

– Никаких изменений в требованиях не произошло. Да, мы повысили планку участия в конкурсе до 55 лет. Связано это с тем, что в прошлом году было очень много обращений участников с просьбой повысить возрастной ценз именно до этой отметки. Но все участники по-прежнему находятся в равных условиях. Единственное послабление есть для конкурсантов моложе 35 лет – их стаж управления может не превышать двух лет. Для тех, кто старше – требуется не менее пяти. Но задания и та, и другая категория участников выполняют одинаковые.

– Все 300 финалистов первых «Лидеров России» к конкурсу этого года не допускаются. Зато среди полуфиналистов немало тех, кто уже пробовал свои силы и не прошел в финал. Имеют ли они конкурентные преимущества перед теми, кто пришел на «Лидеры России» впервые?

– Сейчас сложно об этом говорить, поскольку такая ситуация возникла впервые. Конечно, какое-то преимущество у таких участников есть. Несмотря на то, что в конкурсе задания новые, подходы остались теми же. Возможно, тем, кто с ними знаком, участвовать будет немного проще. Не допускать такую категорию участников будет неправильно, так как многие хотят дойти до конца и стать победителями. Мы приветствуем такой подход. Впрочем, если методика конкурса составлена правильно, такие участники не смогут пройти региональный этап, если не развивались весь этот год. В любом случае мы дождемся результатов конкурса и посмотрим, каково соотношение «новичков» и «второгодников» в числе победителей.

– В прошлом году финалисты конкурса «Лидеры России» предлагали дополнить положение о гранте. Многие хотели разделить 1 млн рублей с командой и потратить деньги не только на свое обучение, но и на обучение подчиненных. Удалось ли внести такие условия?

– К сожалению, постановление Правительства России, на основании которого распределяются эти гранты, не предусматривают такой возможности. Может быть в дальнейшем это положение изменится. Пока же у наших финалистов есть возможность потратить полученный миллион рублей только на свое обучение. Причем выбрать можно любую программу и любое учебное заведение нашей страны.

– В этом году пул наставников для победителей конкурса изменился – появилось много новых управленцев. А что можно сказать о проделанной работе наставников и подопечных по итогам прошлого года?

– Мы отслеживаем работу всех наших победителей с наставниками, и конечно же, делаем выводы. К сожалению, не у всех сложились прекрасные отношения в парах наставник-наставляемый, но в большинстве своем это взаимодействие принесло свой результат. И я хочу выразить большую благодарность всем наставникам, которые находили время, чтобы передать свой опыт и знания – для победителей это бесценно. Кстати, и сами наставники оценивают этот опыт как положительный – многие даже не ожидали, что для них это будет не просто социальной ответственностью, но и интересным проектом.

Досье "Золотого Рога": 25 января во Владивостоке начался полуфинал конкурса «Лидеры России». Управленцы со всех регионов Дальнего Востока участвуют в оценочных мероприятиях, по итогам которых лучшие попадут в финал конкурса. Лидеры борются за миллионные гранты на обучение, наставничество политиков и топ-менеджеров крупнейших компаний, а также за право попасть в кадровый резерв России. Цель всероссийского конкурса «Лидеры России» – не просто выявить хороших управленцев, но и предоставить им социальный лифт. Уже второй поток руководителей со всех регионов России пытается использовать возможности этого лифта по максимуму. В прошлом году, когда конкурс прошел впервые, из 300 финалистов 70 получили карьерный скачок и устроились на работу в федеральные органы власти. Все остальные добавлены в кадровый резерв Президента РФ.

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Наталья КОМИССАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.