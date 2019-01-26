Владивосток первым протестирует "Лидеров России"

В региональный полуфинал всероссийского конкурса прошли 311 дальневосточников

С 25 января во Владивостоке начался полуфинал конкурса «Лидеры России». Управленцы со всех регионов Дальнего Востока участвуют в оценочных мероприятиях, по итогам которых лучшие попадут в финал конкурса. Лидеры борются за миллионные гранты на обучение, наставничество политиков и топ-менеджеров крупнейших компаний, а также за право попасть в кадровый резерв России, пишет газета "Золотой Рог".

Цель всероссийского конкурса «Лидеры России» – не просто выявить хороших управленцев, но и предоставить им социальный лифт. Уже второй поток руководителей со всех регионов России пытается использовать возможности этого лифта по максимуму. В прошлом году, когда конкурс прошел впервые, из 300 финалистов 70 получили карьерный скачок и устроились на работу в федеральные органы власти. Все остальные добавлены в кадровый резерв Президента РФ.

В этом году в конкурсе могут принимать участие управленцы любой сферы деятельности в возрасте до 55 лет. Конкурсанты до 35 лет должны работать на руководящей должности не менее двух лет, более старшие участники – не менее пяти. И это единственная разница в условиях – во время оценочных мероприятий все состязаются друг с другом на равных.

В этот раз на конкурс зарегистрировались 227 тысяч управленцев - почти на 30 тысяч больше, чем в прошлом году. Из них 8 тысяч заявок поступили из Дальневосточного Федерального округа. После дистанционного этапа конкурса в региональный полуфинал были приглашены 311 дальневосточников.



















В первый день полуфинала во Владивостоке конкурсанты прошли компьютерное тестирование для подтверждения результатов заочного этапа. По его итогам был сформирован окончательный список: к оценочным мероприятиям допущено уже 240 человек. Из них Хабаровский край представляют 62 конкурсанта, Приморье – 56, Амурскую область – 31, Бурятию – 23, Забайкалье – 19, Якутию – 14, Камчатку – 12, Сахалинскую область – 10, Еврейскую АО – 5, Магаданскую область – 4, Чукотский АО – 4.





Во время церемонии открытия полуфинала, которая прошла в кампусе ДВФУ на острове Русском, губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО обратился к участникам конкурса с приветственным словом:

– Рад приветствовать вас на конкурсе управленцев в новой столице Дальнего Востока – Владивостоке в стенах одного из лучших университетов страны. «Лидеры России» – мощнейший социальный лифт, запущенный на государственном уровне по поручению президента России Владимира Владимировича ПУТИНА. Он, бесспорно, открывает новые возможности для образованных, инициативных, энергичных руководителей, настроенных на рост своей карьеры и созидание. Сегодня более 300 человек в стенах университета будут работать и доказывать, кто из них лучший. Радует, что среди них достойно представлена приморская команда, более половина которой – люди моложе 35 лет, за которыми будущее. Мы тоже формируем свой кадровый резерв, куда полуфиналисты зачисляются сразу. Из резерва набираются управленцы государственного и муниципального уровня. Дальний Восток сегодня динамично развивается, и это лучший плацдарм для реализации своих идей и проверки своих сил. Поэтому я хочу пожелать вам успехов и всего самого хорошего – вы на правильном пути! – напутствовал полуфиналистов губернатор Приморского края.

По итогам региональных этапов конкурса «Лидеры России» со всей страны отберут 300 финалистов. Все они встретятся весной в Сочи, чтобы выявить сотню победителей. Поскольку попасть в финал – задача не из легких, каждый из 300 конкурсантов получит свой приз – грант на один миллион рублей, который можно будет потратить на образовательную программу. А сотню победителей возьмут под крыло наставники – руководители крупных компаний, известные общественные и политические деятели. Со своими подопечными они будут регулярно встречаться и делиться управленческим опытом в течение года.

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Наталья КОМИССАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.