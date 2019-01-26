Росрыболовство не намерено вернуть в Зарубино квоты

Лишение приморского рыбоперерабатывающего предприятия рыбных квот объяснили иностранной формальностью

В качестве официального отказа в выдаче разрешений на добычу Зарубинской базе флота территориальное управление Росрыболовства по Приморскому краю указало на наличие заключения Федеральной антимонопольной службы, согласно которому в 2017 году один из собственников был иностранцем. Однако в заявке поданной рыбаками в ФАР, указано, что Зарубинская база флота в 2018 году не находится под контролем иностранного инвестора.

Как писал ранее "Золотой Рог", квоты стали причиной надвигающегося голода на рыбацкий поселок в Приморье.

«Я даже не буду комментировать формальные претензии чиновников рыболовства к «бывшим» собственникам компании, к моему предприятию и к людям которые на нем трудятся это не имеет отношения, я русский, мои работники русские, посмотрите на них, кто иностранец? -указывает директор и собственник компании Виктор Жуков.

То, что заключения ФАС очень часто идут в разрез с развитием не только отдельных компаний, но и целой отрасли утверждал представител рыбацкой общественности Александр Дупляков. По его словам антимонопольная служба последовательно добивается введения аукционов, причем, делает это путем выдачи заключений и составления дорожной карты. «В августе правительство утвердило подготовленную ФАС дорожную карту по развитию конкуренции в различных отраслях экономики. Туда вошел пункт, который сих пор порождает самые разные толкования. Минсельхоз, Росрыболовство и ФАС получили задачу разработать предложения о механизме выделения на торги «по заданным критериям и на регулярной основе (раз в 3-5 лет)» части квот из объема, ранее распределявшегося по историческому принципу. При этом не уточнялось, на какие виды водных биоресурсов предлагается распространить такую схему. Это только подогрело опасения бизнеса, что на аукцион пойдут объекты, которые покажутся привлекательными обладателям административного ресурса.

В августе я подал документы на заключение новых договоров на добычу рыбы и других обЪектов и получил заключенные договоры. При этом комиссия Росрыболовства изучала мои заявки, в которых было указано, что никакого иностранного контроля нет, проверка прошла успешно, на сайте Росрыболовства официально имеются протоколы об этом, что дает нам законное право добывать в течении 15 лет биоресурсы. Да, технически каждый год мы должны выписывать рыболовные билеты, так как без этого документа, не можем выставить флот на промысел. Выписка рыболовного билета, это техническое действие, а основной документ закрепляющий право на вылов и подтверждающий законность наделения пользователей квотами это договора, которые действуют и никто их не отменил»

С 9 января по 23 января коллектив предприятия находился в неведении, почему не выписывают билеты, почему равнодушные чиновники рыболовства так безответственно используют служебное положение?

Трудовой коллектив возмущен, тем, что чиновники ссылаются на какие-то отголоски «прошлых собственников» и старые документы. «Пусть попробуют найти хоть одного иностранца в Зарубино, - возмущаются работники. Предприятию 75 лет и целые династии хасанских рыбаков работали на базе. Суда выходили в море, ловили рыбу и перерабатывали уловы на берегу. Но все это перечеркнули, мысчитаем что идет целенаправленная кампания по развалу предприятия, по уничтожению компании, которая только стала выбираться и долгов».

Между тем, получив отказ в выписке билетов, работники настроены добиваться сохранения своего поселкообразующего предприятия. «Если за 10 рабочих дней 2019 года федеральные чиновники не встретились с руководством предприятия, не приехали к нам на перерабатывающий береговой комплекса, то видимо они не заинтересованы в том, чтобы нам вернули наши квоты, которыми ЗБФ наделило государство.» На грани гибели целый поселок, 220 сотрудников под угрозой увольнения, а все делают вид, что ничего не происходит. Однако, отмолчаться не получиться, если нас не услышат местные чиновники и власти, то мы поедем в Москву».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.