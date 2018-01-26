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За год Приморье лишилось 3400 предприятий

26 Января 2018, 08:50 | Приморье

В экономике Приморского края произошли структурные изменения

В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов на 1 января 2018 года по Приморскому краю учтены 67.4 тыс. организаций (на 3,4 тыс. предприятий меньше, чем в 2016 г.), из которых 65.9 тыс. являются юридическими лицами, 1.5 тыс. - филиалами, представительствами и другими обособленными подразделениями юридических лиц. При регистрации 35% предприятий Приморья заявили основным видом деятельности торговлю оптовую и розничную, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, 12 % - транспортировку и хранение, 9% - строительство, 7% - деятельность по операциям с недвижимым имуществом. По сравнению с 2016 годом наблюдается снижение числа зарегистрированных организаций (95%), сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в Приморскстате. 

Досье "Золотого Рога": В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов на 1 января 2017 года были учтены 70.8 тыс. предприятий и организаций всех форм собственности. Из их числа предприятия государственной собственности составляют 2%, муниципальной — 3, частной собственности — 89%.

В 2017 году в Приморье наиболее распространенная форма собственности – частная российская. Ее имеют 89% хозяйствующих субъектов, 5% - государственную и муниципальную,

Подавляющее большинство организаций края являются коммерческими структурами, самая распространенная форма которых, общество с ограниченной ответственностью. Их доля в общем количестве организаций края всех организационно-правовых форм составляет 80%.

Преимущественно предприятия сосредоточены в городских округах (91%), в муниципальных районах находится незначительное количество объектов (9%).

Кроме того, в составе Статрегистра учтено 54.4 тыс. индивидуальных предпринимателей, 49% из них заявили основным видом деятельности торговлю, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования.

Регистр актуализируется ежедневно на основании сведений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, прошедших государственную регистрацию (перерегистрацию), предоставляемых налоговыми (регистрирующими) органами в электронном виде.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: статистика  Приморскстат  бизнес 



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