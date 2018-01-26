www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 55.93 р. 100 JPY: 51.25 р.
EUR: 69.46 р. 10 CNY: 88.34 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Транспорт
Распечатать

14 новых остановочных павильонов из каленого стекла появятся во Владивостоке

26 Января 2018, 12:40 | Приморье

Новые остановочные павильоны появятся на улицах Владивостока в текущем году. Оборудование площадок ожидания общественного транспорта новыми ветрозащитными павильонами выполнят в рамках реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, в краевом центре планируется установить 14 новых остановочных павильонов. Они будут представлять собой конструкции из светопрозрачных листов, выполненных из калённого стекла. Каждый павильон оборудуют навесом и лавочкой. Благоустроенные остановки общественного транспорта появятся на улицах Русской, Порт-Артурской, Адмирала Кузнецова, Бестужева, Карьерной, Коммунаров и 50 лет ВЛКСМ, сообщили "Золотому Рогу" в администрации Владивостока.

Напомним, что управление дорог и благоустройства администрации Владивостока завершает работу по определению видов и объемов работ по ремонту городских магистралей в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год. Планируется, что уже к концу марта завершатся все конкурсные процедуры, будут определены подрядные организации и заключены муниципальные контракты на ремонт. Реализация проекта позволит обеспечить необходимый уровень безопасности дорожного движения, в том числе за счёт сокращения мест концентрации ДТП, приведение дорожной сети города в нормативное состояние и, как следствие, устранение перегрузки отдельных участков дорог.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: транспорт  благоустройство 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним12:54, 26.01.2018#

    На Окатовой, что в сторону Змеинки вообще нет ни павильона остановочного, даже лавочки нет!!! АДМИНИСТРАЦИЯ!!!!! ОБРАТИТЕ НА ЖИТЕЛЕЙ ЗМЕИНКИ ВНИМАНИЕ!!!Приходится стоять на ветру и под дождем каждый день. Позорище, в 21 веке живем. . . .

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru