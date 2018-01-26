14 новых остановочных павильонов из каленого стекла появятся во Владивостоке

Новые остановочные павильоны появятся на улицах Владивостока в текущем году. Оборудование площадок ожидания общественного транспорта новыми ветрозащитными павильонами выполнят в рамках реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».



Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, в краевом центре планируется установить 14 новых остановочных павильонов. Они будут представлять собой конструкции из светопрозрачных листов, выполненных из калённого стекла. Каждый павильон оборудуют навесом и лавочкой. Благоустроенные остановки общественного транспорта появятся на улицах Русской, Порт-Артурской, Адмирала Кузнецова, Бестужева, Карьерной, Коммунаров и 50 лет ВЛКСМ, сообщили "Золотому Рогу" в администрации Владивостока.



Напомним, что управление дорог и благоустройства администрации Владивостока завершает работу по определению видов и объемов работ по ремонту городских магистралей в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год. Планируется, что уже к концу марта завершатся все конкурсные процедуры, будут определены подрядные организации и заключены муниципальные контракты на ремонт. Реализация проекта позволит обеспечить необходимый уровень безопасности дорожного движения, в том числе за счёт сокращения мест концентрации ДТП, приведение дорожной сети города в нормативное состояние и, как следствие, устранение перегрузки отдельных участков дорог.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.