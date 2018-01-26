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В Приморье усилили атаку на продавцов нелегального алкоголя

26 Января 2018, 11:45 | Приморье

За 9 месяцев 2017 года выведено из оборота более 88 тонн алкогольной продукции стоимостью 17 млн рублей

С начала года департамент лицензирования и торговли Приморского края провёл ряд мероприятий по пресечению нелегальной торговли алкогольной продукцией. В ходе нескольких рейдов в Первореченском и Ленинском районах Владивостока фактов безлицензионной продажи алкогольной продукции не установлено. Здесь специалисты проверили 13 торговых точек.

 В рамках административного расследования в январе также прошла проверка ООО «Никита», осуществляющего розничную продажу алкогольной продукции на базе «Владснаб», расположенной во Владивостоке на улице Пригородная, 5. Как сообщили в департаменте лицензирования и торговли, в ходе проверки установлен факт нахождения у ООО «Никита» в обороте конька, джина и виски без акцизных марок. Кроме того, установлено, что компания при получении лицензии предоставила недостоверную информацию в части отсутствия необходимых помещений для осуществления розничной продажи алкогольной продукции.

«На основании выявленных нарушений в отношении ООО «Никита» составлены протоколы об административных правонарушениях. Немаркированная алкогольная продукция изъята и помещена на хранение в департамент до принятия судом решения о ее конфискации. Кроме того, департамент обратился в Арбитражный суд Приморского края с заявлением об аннулировании лицензии ООО «Никита». До решения суда действие лицензии приостановлено», – рассказали специалисты.

Стоит отметить, что в Приморье усилена работа по пресечению безлицензионной торговли алкоголем. Ранее такое поручение дал врио губернатора края Андрей Тарасенко. Так, в конце декабря прошло заседание межведомственной комиссии по регулированию алкогольного рынка под руководством первого вице-губернатора Александра Костенко. Заместитель главы региона подчеркнул, что усиливать работу по борьбе с незаконной продажей алкоголя нужно не только краевой администрации и правоохранительным органам, но и главам районов, общественным организациям и таможенным службам, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморского края.

Врио начальника отдела организации и исполнения административного законодательства УМВД России по Приморскому краю Сергей Опрышко сообщил, что при изъятии продукции не хватает складских помещений, где её можно разместить. Таких складов сегодня в Приморье всего два – во Владивостоке и Находке. При этом только за девять месяцев 2017 года в Приморье зафиксировано 2 868 административных правонарушений, в том числе 1 184 факта торговли алкоголем без лицензии. Выведено из оборота более 88 тонн продукции стоимостью более 17 миллионов рублей.

Александр Костенко отметил, что Администрация Приморья готова подключиться к решению этого вопроса и проработать возможность создания таких площадок в районах с главами муниципалитетов, в том числе отдалённых, из которых затруднительно везти изъятую продукцию во Владивосток.

В департаменте лицензирования и торговли сообщили, что в начале 2018 года обращения с предложением оказать содействие в поиске организаций, готовых предоставить полиции складские помещения для хранения изъятой из незаконного оборота алкогольной продукции направлены главам Уссурийского, Находкинского, Арсеньевского и Лесозаводского городских округов.

Кроме того, во Владивостокское отделение Дальневосточной железной дороги направлено обращение с просьбой предоставить информацию о владельцах подъездных железнодорожных путей к торговым базам, расположенным на территории Владивостока. Эта информация запрошена для организации департаментом дальнейшей работы по пресечению ввоза нелегальной алкогольной продукции на территорию краевого центра.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: тарасенко  алкоголь  проверки 



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