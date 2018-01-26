Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье усилили атаку на продавцов нелегального алкоголя
За 9 месяцев 2017 года выведено из оборота более 88 тонн алкогольной продукции стоимостью 17 млн рублей
С начала года департамент лицензирования и торговли Приморского края провёл ряд мероприятий по пресечению нелегальной торговли алкогольной продукцией. В ходе нескольких рейдов в Первореченском и Ленинском районах Владивостока фактов безлицензионной продажи алкогольной продукции не установлено. Здесь специалисты проверили 13 торговых точек.
В рамках административного расследования в январе также прошла проверка ООО «Никита», осуществляющего розничную продажу алкогольной продукции на базе «Владснаб», расположенной во Владивостоке на улице Пригородная, 5. Как сообщили в департаменте лицензирования и торговли, в ходе проверки установлен факт нахождения у ООО «Никита» в обороте конька, джина и виски без акцизных марок. Кроме того, установлено, что компания при получении лицензии предоставила недостоверную информацию в части отсутствия необходимых помещений для осуществления розничной продажи алкогольной продукции.
«На основании выявленных нарушений в отношении ООО «Никита» составлены протоколы об административных правонарушениях. Немаркированная алкогольная продукция изъята и помещена на хранение в департамент до принятия судом решения о ее конфискации. Кроме того, департамент обратился в Арбитражный суд Приморского края с заявлением об аннулировании лицензии ООО «Никита». До решения суда действие лицензии приостановлено», – рассказали специалисты.
Стоит отметить, что в Приморье усилена работа по пресечению безлицензионной торговли алкоголем. Ранее такое поручение дал врио губернатора края Андрей Тарасенко. Так, в конце декабря прошло заседание межведомственной комиссии по регулированию алкогольного рынка под руководством первого вице-губернатора Александра Костенко. Заместитель главы региона подчеркнул, что усиливать работу по борьбе с незаконной продажей алкоголя нужно не только краевой администрации и правоохранительным органам, но и главам районов, общественным организациям и таможенным службам, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморского края.
Врио начальника отдела организации и исполнения административного законодательства УМВД России по Приморскому краю Сергей Опрышко сообщил, что при изъятии продукции не хватает складских помещений, где её можно разместить. Таких складов сегодня в Приморье всего два – во Владивостоке и Находке. При этом только за девять месяцев 2017 года в Приморье зафиксировано 2 868 административных правонарушений, в том числе 1 184 факта торговли алкоголем без лицензии. Выведено из оборота более 88 тонн продукции стоимостью более 17 миллионов рублей.
Александр Костенко отметил, что Администрация Приморья готова подключиться к решению этого вопроса и проработать возможность создания таких площадок в районах с главами муниципалитетов, в том числе отдалённых, из которых затруднительно везти изъятую продукцию во Владивосток.
В департаменте лицензирования и торговли сообщили, что в начале 2018 года обращения с предложением оказать содействие в поиске организаций, готовых предоставить полиции складские помещения для хранения изъятой из незаконного оборота алкогольной продукции направлены главам Уссурийского, Находкинского, Арсеньевского и Лесозаводского городских округов.
Кроме того, во Владивостокское отделение Дальневосточной железной дороги направлено обращение с просьбой предоставить информацию о владельцах подъездных железнодорожных путей к торговым базам, расположенным на территории Владивостока. Эта информация запрошена для организации департаментом дальнейшей работы по пресечению ввоза нелегальной алкогольной продукции на территорию краевого центра.
Новости тематики
- Для производства сыров в Приморье везут закваски из Италии
- В Приморье усилили атаку на продавцов нелегального алкоголя
- В Приморье за год произведено 70 тысяч тонн мяса
- За год Приморье лишилось 3400 предприятий
- Для обеспечения экономического роста Дальнего Востока ищут 165 тысяч работников
- Госзакупки развернули к малому бизнесу
- ВМТП установил рекорд и без угля
- Федералы положили глаз на приморского бройлера
- Приморские порты готовы принять альтернативные углю грузы
- Без вины коррупционер
Новости раздела
- Для производства сыров в Приморье везут закваски из Италии
- 14 новых остановочных павильонов из каленого стекла появятся во Владивостоке
- В Приморье усилили атаку на продавцов нелегального алкоголя
- Рыбодобывающие предприятия Приморья выловили почти 30 тысяч тонн минтая
- В Приморье за год произведено 70 тысяч тонн мяса
- За год Приморье лишилось 3400 предприятий
- Москвичи через соцсети объединяются в кооператив на дальневосточном гектаре в Приморье
- Крупная морская ферма для разведения гребешка и мидии появится в Приморье
- В Приморском крае будут добывать новые виды моллюсков, высоко ценящихся в АТР
- Мэрия Владивостока построит новый школьный спорткомплекс
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке нашли выход из транспортных заторов
- На Чукотке пройдёт первый окружной фестиваль родных языков
- Жители городов центра страны призывают не пускать к ним дальневосточников
- Что за жижа по 10 тысяч тонн в сутки течет в бухту Новик?
- В Приморье на 13 гектарах будет построен центр восточных единоборств "Будокан"
- Риск британских операторов во время съемок тигров в Приморье "был оправдан"
- Мобильный госпиталь для тигров появился в Приморье
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Люди готовы выйти на митинги, возмущенные миллионными тратами на переселенцев
- В Приморье хотят построить горнолыжный курорт