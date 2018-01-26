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Рыбодобывающие предприятия Приморья выловили почти 30 тысяч тонн минтая

26 Января 2018, 10:43 | Приморье

Приморские рыбаки обеспечивают около 20% общероссийского вылова водных биоресурсов

Как сообщили в краевом департаменте рыбного хозяйства, с начала года приморские рыбаки добыли более 40 тысяч тонн водных биоресурсов, основной промысел приходится на минтай.

«Вылов минтая по сравнению с 2017 годом увеличился на 4,5 тысячи тонн – до 27,7 тысяч», – отметили специалисты.

Напомним, ранее врио губернатора края Андрей Тарасенко заявил о необходимости создавать условия, при которых крупные рыбодобывающие предприятия оставались бы в Приморье, а не уходили в другие регионы.

Президент России Владимир Путин подписал указ о том, что вся рыба и морепродукты, добытые в прибрежной зоне, с 1 января 2019 года должны доставляться на берег в живом, свежем или охлажденном виде. Таким образом, рыба будет попадать на местный рынок, а не за границу.

Как ранее сообщалось, приморские рыбаки обеспечивают около 20% общероссийского вылова водных биоресурсов, а треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: минтая  рыбная отрасль 



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