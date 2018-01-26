В Приморье за год произведено 70 тысяч тонн мяса

В Приморском крае на 26% увеличилось производство мяса скота и птицы

Как отметили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, увеличение производства наблюдается во всех хозяйствах.

«В 2017 году в хозяйствах всех категорий произведено 68 тысяч тонн мяса скота и птицы, что на 26% выше уровня 2016 года. Сельскохозяйственные организации и крестьянско-фермерские хозяйства увеличили производство на 40%», – сообщили специалисты.

Такой рост достигнут благодаря реализации инвестиционных проектов в свиноводстве.

«Значительный вклад внесли компании “Мерси-Трейд”, “Приморский бекон”, “Грин-Стар III” «Агрофонд П», – добавили в департаменте.

Отметим, врио губернатора Андрей Тарасенко заявил, что Приморье обладает огромным потенциалом для развития собственного сельскохозяйственного производства.

«Сельское хозяйство в крае нужно поднимать. Приморцы должны получать местную продукцию. Нужно развивать животноводческие комплексы и строить птицефабрики», – подчеркнул Андрей Тарасенко.

В 2017 году из регионального бюджета на развитие сельского хозяйства направлено 1,5 миллиарда рублей, из федерального – 1,7 миллиарда. До 400 миллионов рублей в этом году увеличено федеральное финансирование льготного кредитования сельхозпроизводителей.