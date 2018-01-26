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В Приморье за год произведено 70 тысяч тонн мяса
В Приморском крае на 26% увеличилось производство мяса скота и птицы
Как отметили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, увеличение производства наблюдается во всех хозяйствах.
«В 2017 году в хозяйствах всех категорий произведено 68 тысяч тонн мяса скота и птицы, что на 26% выше уровня 2016 года. Сельскохозяйственные организации и крестьянско-фермерские хозяйства увеличили производство на 40%», – сообщили специалисты.
Такой рост достигнут благодаря реализации инвестиционных проектов в свиноводстве.
«Значительный вклад внесли компании “Мерси-Трейд”, “Приморский бекон”, “Грин-Стар III” «Агрофонд П», – добавили в департаменте.
Отметим, врио губернатора Андрей Тарасенко заявил, что Приморье обладает огромным потенциалом для развития собственного сельскохозяйственного производства.
«Сельское хозяйство в крае нужно поднимать. Приморцы должны получать местную продукцию. Нужно развивать животноводческие комплексы и строить птицефабрики», – подчеркнул Андрей Тарасенко.
В 2017 году из регионального бюджета на развитие сельского хозяйства направлено 1,5 миллиарда рублей, из федерального – 1,7 миллиарда. До 400 миллионов рублей в этом году увеличено федеральное финансирование льготного кредитования сельхозпроизводителей.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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