www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 55.93 р. 100 JPY: 51.25 р.
EUR: 69.46 р. 10 CNY: 88.34 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Для производства сыров в Приморье везут закваски из Италии

26 Января 2018, 13:50 | Приморье

120 тонн сыра изготовили сыровары в Приморском крае

Более 20 сортов итальянских и грузинских сыров изготавливают на сыроварне в селе Алексей-Никольское под Уссурийском.

По словам директора сыроварни Андрея Пахомова, закваски для производства сыров на предприятие везут из Италии, а вот молоко берут только у местных производителей.

«Зимой мы перерабатываем порядка двух-трех тонн молока в день, летом – пять-семь тонн. Молоко привозят из сел  Октябрьского района и Уссурийского округа. Цена покупки гораздо выше, чем у многих заводов – до 36 рублей за литр. В 2017 году из этого молока на сыроварне изготовили 118 тонн сыра», – рассказал он.

Сейчас предприятие выпускает более 20 наименований итальянских и грузинских сыров. Сыр местного производства не только не уступает по качеству и вкусовым свойствам итальянскому продукту, но еще и выигрывает у него сразу по нескольким параметрам, уверены на сыроварне, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморского края.

«Например, у рикотты срок хранения – пять дней. За это время мягкий сыр не привезти из Италии свежим. А чем свежее молочный продукт, тем он вкуснее. И у приморцев теперь есть возможность попробовать наисвежайший итальянский сыр», – уточняет Андрей Пахомов.  

Примечательно, что сейчас на уссурийской сыроварне используют только итальянское оборудование, что стало возможным благодаря средствам, выделяемым в рамках программ государственной поддержки.

«Мы предоставили свой бизнес-план. Его общая стоимость составила порядка 14 миллионов рублей. 8 миллионов рублей мы получили от государства, из регионального и федерального бюджета, 6 миллионов – наши деньги», – сказал директор предприятия.

Отметим, врио губернатора Андрей Тарасенко заявил, что Приморье обладает огромным потенциалом для развития собственного сельскохозяйственного производства.

«Сельское хозяйство в крае нужно поднимать. Приморцы должны получать местную продукцию. Нужно развивать животноводческие комплексы и строить птицефабрики», – подчеркнул Андрей Тарасенко.

В 2017 году из регионального бюджета на развитие сельского хозяйства направлено 1,5 миллиарда рублей, из федерального – 1,7 миллиарда. До 400 миллионов рублей в этом году увеличено федеральное финансирование льготного кредитования сельхозпроизводителей.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.
 

Автор:
Теги: сыр  производство  приморье 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru