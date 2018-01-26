Для производства сыров в Приморье везут закваски из Италии

120 тонн сыра изготовили сыровары в Приморском крае



Более 20 сортов итальянских и грузинских сыров изготавливают на сыроварне в селе Алексей-Никольское под Уссурийском.



По словам директора сыроварни Андрея Пахомова, закваски для производства сыров на предприятие везут из Италии, а вот молоко берут только у местных производителей.



«Зимой мы перерабатываем порядка двух-трех тонн молока в день, летом – пять-семь тонн. Молоко привозят из сел Октябрьского района и Уссурийского округа. Цена покупки гораздо выше, чем у многих заводов – до 36 рублей за литр. В 2017 году из этого молока на сыроварне изготовили 118 тонн сыра», – рассказал он.



Сейчас предприятие выпускает более 20 наименований итальянских и грузинских сыров. Сыр местного производства не только не уступает по качеству и вкусовым свойствам итальянскому продукту, но еще и выигрывает у него сразу по нескольким параметрам, уверены на сыроварне, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморского края.



«Например, у рикотты срок хранения – пять дней. За это время мягкий сыр не привезти из Италии свежим. А чем свежее молочный продукт, тем он вкуснее. И у приморцев теперь есть возможность попробовать наисвежайший итальянский сыр», – уточняет Андрей Пахомов.



Примечательно, что сейчас на уссурийской сыроварне используют только итальянское оборудование, что стало возможным благодаря средствам, выделяемым в рамках программ государственной поддержки.



«Мы предоставили свой бизнес-план. Его общая стоимость составила порядка 14 миллионов рублей. 8 миллионов рублей мы получили от государства, из регионального и федерального бюджета, 6 миллионов – наши деньги», – сказал директор предприятия.



Отметим, врио губернатора Андрей Тарасенко заявил, что Приморье обладает огромным потенциалом для развития собственного сельскохозяйственного производства.



«Сельское хозяйство в крае нужно поднимать. Приморцы должны получать местную продукцию. Нужно развивать животноводческие комплексы и строить птицефабрики», – подчеркнул Андрей Тарасенко.



В 2017 году из регионального бюджета на развитие сельского хозяйства направлено 1,5 миллиарда рублей, из федерального – 1,7 миллиарда. До 400 миллионов рублей в этом году увеличено федеральное финансирование льготного кредитования сельхозпроизводителей.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

