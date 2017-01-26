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Резиденту Свободного порта Владивосток присвоен Международный идентификационный код изготовителя
Реализация совместного инвестиционного российско-китайского проекта компании «Юбо-Сумотори» по производству и дистрибуции грузовиков бренда «FAW» в Приморском крае идет в соответствии с намеченным планом, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Для запуска производственной деятельности завода требуется прохождение нескольких подготовительных стадий, в том числе, получения необходимой документации.
Так, в январе 2017 года компания получила Свидетельство о присвоении Международного идентификационного кода изготовителя транспортного средства (World Manufacturer Identifier - WMI). Присвоенным WMI завод-производитель промаркирует транспортные средства кодом RUS, являющимся первой частью Идентификационного номера транспортного средства.
«Код WMI состоит из трех латинских букв, которые генерируются отдельно для конкретного завода случайным образом. Для Сумотори они сложились в символичные RUS» - отмечает руководитель Группы Компаний «Сумотори» Виталий Веркеенко.- «Следующим шагом к запуску производственной деятельности станет получение Сертификата одобрения типа транспортного средства. Уже весной мы рассчитываем приступить к тестовой сборке».
«Производственная компания «Юбо-Сумотори» заключила соглашение об осуществлении деятельности в качестве резидента свободного порта Владивосток в декабре 2016 года.
Компания является совместным российско-китайским проектом по созданию завода по производству и дистрибуции грузовиков китайского бренда «FAW» в Приморском крае. Инициаторами проекта с российской стороны выступила Группы Компаний «Сумотори», специализирующаяся на торговле и обслуживании легковых и коммерческих автомобилей.
Отметим, сегодня в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 15 заявок от компаний с участием иностранных инвестиций, из которых статус резидента Свободного порта получили 9 компаний с участием китайских инвестиций с общим объемом более 66 млрд рублей.
С момента реализации федерального закона о Свободном порте Владивосток в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 233 заявки на общую сумму инвестиций 298,7 млрд рублей и перспективой создания более 28 тысяч рабочих мест. Сегодня резидентами СПВ являются 121 компания с объемом инвестиций на сумму 187,2 млрд рублей и перспективой создания 22 703 рабочих мест.
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