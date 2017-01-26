У аэропорта Владивосток сменятся директора

Новые собственники АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ), в конце прошлого года перешедшего под контроль международного консорциума инвесторов, делят места в новом составе совета директоров аэропорта, который будет сформирован 17 марта на внеочередном собрании, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В повестке собрания - досрочное прекращение полномочий действующего совета и избрание нового состава. Действующий совет директоров МАВ из 7 человек был переизбран в прежнем составе на годовом собрании акционеров 30 июня 2016 года. В него вошли четыре представителя АО «Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ), гендиректор ООО «Аэро-Груз» Владилен Сытник, его отец Анатолий СЫТНИК (совладелец «Аэро-Груза») и председатель совета директоров АО «Хабаровский аэропорт» Константин БАСЮК.

В конце ноября 2016 года консорциум инвесторов в составе промышленной группы «Базовый Элемент», Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и сингапурского аэропортового оператора Changi Airports International (CAI) объявил о приобретении 100% акций ЗАО «Терминал Владивосток», владеющего и управляющего зданием терминала аэропорта Владивостока и 52,16% АО «МАВ». Продавцом выступило АО «МАШ».

Досье "Золотого Рога": Уставный капитал АО «Международный аэропорт Владивосток» составляет 5 млн 255 тыс. 808,84 рубля, он разделен на 525 млн 580 тыс. 884 обыкновенные акции номиналом 0,01 рубля. Кроме пакета, принадлежавшего АО «МАШ», крупными пакетами акций владеют ООО «Аэро-Груз» (18,37%), АО «Кварц-Инвест» (16,84%) и Ольга ТРУШКИНА (8,2%).

На прошлой неделе владелец «Базового Элемента» Олег ДЕРИПАСКА озвучил, что инвестиции группы в аэропортовый бизнес малоокупаемы из-за высокой стоимости заимствований.

«Наша группа совместно со Сбербанком, совместно с Changi давно занимается развитием инфраструктуры, связанной с воздушным сообщением. Это не только аэропорт Владивостока, это и Красноярск, и южные аэропорты. Мы надеемся, что в следующем году мы завершим строительство терминала в Красноярске, которое приурочено к открытию Универсиады. Мы готовы идти дальше, но опять-таки - очень высокая стоимость заимствования делает пока эти инвестиции малоокупаемыми», - отметил Дерипаска в интервью телеканалу «Россия 24».

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», акционеры ОАО «МАВ» в декабре 2016 года продлили полномочия гендиректора Игоря Лукишина на очередной срок. Согласно уставу АО, гендиректор избирается собранием акционеров на срок не более 5 лет.

Игорь Лукишин работает в компании с 2008 года. Гендиректором АО «Международный аэропорт Владивосток» был назначен в декабре 2013 года после того, как прежний руководитель компании Максим ЧЕТВЕРИКОВ покинул ее в связи с окончанием трудового контракта.

Олег КЛИМЕНКО.