В Приморье разместят основной центр глубокой переработки уловов

Оптимизм чиновников может быть разбит о суровые будни российской рыбной отрасли

На прошлой неделе во Владивостоке представители Федерального агентства по рыболовству (ФАР) официально представили концепцию регионального перерабатывающего рыбного кластера. Документ присутствующие на презентации эксперты одобрили, но высказали закономерные сомнения в его реализации, пишет Деловая газета «Золотой Рог». Кроме того, было отмечено, что разработчики кластера полностью сменили концепцию своего детища относительно ядра кластера, который будет базироваться в Приморье. Вместо логистики основной упор будет сделан на переработку.

Как сообщил заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК, проект «Дальневосточный рыбоперерабатывающий кластер» предполагает создание четырех взаимосвязанных региональных дивизионов - Камчатского, Сахалинского, Курильского, Приморского. «В нем учтены естественные конкурентные преимущества регионов и принцип экономической целесообразности», - сказал чиновник, добавив, что в ходе подготовки концепции учтены и проработаны предложения регионов.

Согласно проекту концепции, в Приморье будет размещен основной центр глубокой переработки уловов. Это обусловлено концентрацией здесь рыбодобывающих предприятий, наличием базовой логистической инфраструктуры, включая доступ к Транссибирской железнодорожной магистрали, а также действием режима территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) и статусом свободного порта. На территории края инициируется реализация пяти ключевых проектов, которые потом могут быть дополнены. Первые два из них - это оптово-распределительный центр «Владивосток», мощность первой очереди которого составит около 500 тыс. тонн рыбопродукции в год, а также холодильно-складской комплекс емкостью 50 тыс. тонн. На базе комплекса предлагается рассмотреть возможность организации аукционной торговли рыбной продукцией.

Докладчик по дальневосточному кластеру Максим КЛЮШИН отметил, что ключевым производственным объектом проекта может стать флагманский завод по производству филе минтая, продукция которого будет успешно конкурировать с китайским филе.

Инвестиции в проект, по словам разработчиков, превысят 14 млрд рублей при сроке окупаемости 9 лет. Трудиться на предприятии, оснащенном машинами «бадер», будут 900 человек, на загрузку этого предприятия потребуется около 200 тыс. тонн минтая.

Подробно просчитанная финансовая составляющая не оставляет сомнений в том, что за озвученным бизнес-планом уже угадывается конкретный инвестор. Сами докладчики не скрывали, что мотивация инвестора - это 5% минтаевых квот от общего объема «инвестиционных квот», которые правительство планирует закрепить за береговыми переработчиками. Поэтому ожидаемо, что инвесторы придут со стороны рыбодобывающих компаний, которые нуждаются в минтаевых квотах.

Есть один момент, который может мотивировать предприятия участвовать в проекте переработки. Рынок сбыта белой рыбы в последние годы особой стабильностью не отличается. Ценовые качели, которые периодически возникают из-за монополизации переработки китайскими предприятиями, заставляют рыбаков всерьез задуматься о формировании дополнительных крупных каналов сбыта, а внутренний рынок - тот самый резерв, который будет выгоден как с точки зрения экономики, так и с политической.

Правда, оптимизм разработчиков может быть нарушен трудностями российской экономики. Масштабные проекты береговой переработки до этого в России не были реализованы, поэтому сроки, указанные в презентации, скорее всего, не будут выдержаны. Есть вопросы и к заявленной мощности.

Так, только на первом этапе планируется производить 60 тыс. тонн филе в год. Это больше, чем производят сегодня все российские добывающие суда в море. А ведь там не нужно решать вопрос с логистикой сырья и продукции. Поэтому оптимизм докладчиков может быть разбит о суровые будни российской рыбной отрасли.

Дело в том, что вместе с этим предполагается строительство завода по производству замороженных полуфабрикатов общей мощностью 36 тыс. тонн продукции в год, в том числе для обеспечения государственных закупок. Это производство может быть размещено как в Приморском крае, так и в одном из центральных регионов России, отмечается в проекте концепции. Кроме того, планируется строительство многоцелевого рыбоперерабатывающего комплекса, цеха и холодильные мощности которого будут предназначены для сдачи в аренду переработчикам различных видов водных биоресурсов.

Однако пока не ясно, будет ли государство вкладываться в инфраструктуру этих проектов. Ведь ясно, что бюджетных денег на все это в стране уже нет. С другой стороны, разработчики заявляют о рыночной и экономической целесообразности, поэтому инвесторы должны рассчитывать на себя.

То есть эти проекты будут работать в рыночных условиях. Например, покупать сырье у рыбаков, конкурируя с иностранными покупателями по цене. Как указано в презентации, закуп для завода по производству филе минтая рассчитывался по цене $1,3 тыс. Однако в реальности даже рыбакам тяжело прогнозировать стоимость выловленной ими рыбы на несколько лет вперед. Прыгающий курс рубля по отношению к доллару заставит задуматься, как показать хорошую рентабельность бизнеса в этой непростой ситуации.

Чтобы рыбаки повезли сырье в Россию, планируют построить несколько холодильников. Ставка идеологов - на строительство холодильно-складского комплекса на мысе Назимова во Владивостоке. Пока озвучена только проектная мощность этого комплекса – 50 тыс. тонн. Остальные подробности, в том числе и группу инвесторов, не называют. По неофициальной информации, ведутся переговоры с корейскими предпринимателями.

По предварительной информации, земельный участок под холодильник был выведен и передан в администрацию президента перед саммитом АТЭС. Планировалось построить там ангар для яхт руководства страны, потом планы поменялись, и участок практически не использовался собственником.

Эксперты уже отмечают трудности реализации проекта. «Техническая трудность - это низкая пропускная способность тоннеля, ведущего к участку, все будет зависеть от позиции РЖД. То есть влиять на снижение бизнес-рисков будущий инвестор не сможет», - считает член экспертного общественного совета по рыболовству Приморского края Александр ВАСЬКОВ.

«Хватит ли рыбопродукции всем портовым предприятиям и ожидается ли введение обязательной выгрузки на берег всей российской рыбы?» - интересовался генеральный директор ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» (ВМРП) Александр ШЕВЧЕНКО. По его словам, грузовая база по рыбе сегодня в среднем 750 тыс. тонн. Основной объем переваливают три порта - ВМРП, «ДМП-Порт» и «Далькомхолод».

Петр Савчук успокоил рыбаков, заявив, что административно загонять рыбу на российский берег не планируется, а то, что портовики будут конкурировать между собой, только улучшит качество услуги. В общем, будущим инвесторам «Назимова» предстоит конкурировать с действующими портовыми предприятиями. Среди них лидер по рыбному грузообороту - ВМРП - переваливает более 200 тыс. тонн. При этом предприятие уже в мае надеется снять с выведенного из эксплуатации холодильника №1 статус памятника, чтобы его снести и начать на его месте строительство холодильного комплекса на 30 тыс. тонн. Так что пока новый комплекс отстроят, ВМРП будет переваливать уже около 500 тыс. тонн.

Но это больше проблемы инвесторов, чем разработчиков проекта. В целом модель производственной кооперации в Приморье выглядит гармонично, а вот что касается других регионов, то определенные информационные пробелы возникли.

Нет ясности со строительством оптово-распределительных центров по ветке Транссиба. Это бизнес-решение не укладывается в модель кластера. Также не совсем ясно, какой объем рыбопродукции будет перевозиться, ведь на сегодня рыночной необходимости в этой логистической инфраструктуре нет. Не прозвучали источники этих оптовых центров; государство уж точно не должно вкладываться в эти сомнительные проекты, а бизнес уже бы все построил, если бы была рыночная необходимость.

К сожалению, развернутой и детализированной информации о других дивизионах не прозвучало. По Камчатке было озвучено, что основная специализация будет связана с судоремонтом и судостроением. Кроме того, есть планы по строительству лососевых перерабатывающих заводов. Как будто в настоящее время этих заводов там недостаточно.

Что касается Курил, то есть задумка сделать там некий распределительный центр, откуда живая и охлажденная продукция, в том числе и морепродукты (крабы, креветки, ежи, ракушки), будет уходить на реализацию как на внешний рынок, так и на внутренний. Сахалинская область должна стать центром переработки лососевых, что, в принципе, уже есть по факту.

Примечательно, что часть проектов должна быть реализована уже в 2017 году. В 2018 году, по замыслу чиновников ФАР, можно ожидать наполнения внутреннего рынка качественной продукцией (филе, рыбные палочки) в объеме около 100 тыс. тонн в год, привлечения частных инвестиций в сумме 17 млрд рублей, поступления налоговых отчислений в 1,6 млрд рублей в год, а также создания около 1,3 тыс. рабочих мест.

Виталий МОРОЗОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.