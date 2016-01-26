Такси в Приморье переехало "Яндексом"

Технологические новинки вытесняют с рынка классические «шашечки»

Рынок таксомоторных перевозок в данный момент переживает настоящую техническую революцию, дающую толчок развитию мобильных приложений и как следствие - массовости услуг такси, пишет Деловая газета "Золотой Рог". Теперь, чтобы организовать пассажирские перевозки, не нужно содержать штат водителей – достаточно разработать удобное программное обеспечение. Поэтому в отрасли пышным цветом расцветает деятельность служб заказа такси, в то время как традиционным таксопаркам остается либо ассимилироваться с ними, либо покидать рынок.

С начала 2000-х годов рынок таксомоторных услуг в России пережил две технологические революции, отмечают эксперты Аналитического центра при Правительстве РФ. Первая была связана с появлением IT-систем управления таксопарками и телекоммуникационных решений, которые позволили обрабатывать свыше 5 тыс. заказов в сутки, увеличив объем практически вдвое. Вторая технологическая революция произошла относительно недавно и кардинально изменила рынок таксомоторных перевозок. Теперь его большая часть принадлежит не столько таксопаркам с собственным штатом водителей и парком автомобилей, сколько агрегаторам – компаниям, предоставляющим мобильный сервис вызова такси.

«Каждый таксопарк в отдельности действует в условиях ограниченности ресурсов, - считает Мария ПУХОВА, специалист отдела по связям с общественностью службы заказа такси «Максим». - Даже располагая большим автопарком, таксопарк не сможет организовать обслуживание населения всего города, тем более работать за его пределами. Количество машин на линии должно соответствовать спросу, а он резко меняется. Заказов вечером в пятницу и субботу или праздничные дни в два раза больше, чем в обычное время, и в четые раза больше, чем ночью. У таксопарков либо не хватает автомобилей на пиках нагрузки, либо они простаивают при минимуме заявок. А служба заказа может привлекать на непродолжительное время большое число перевозчиков, чтобы оказать людям услугу в часы пик, и при этом оставить минимально нужное число перевозчиков в ночное время».

Не обладая собственным автомобильным парком, агрегаторы смогли демпинговать на рынке таксомоторных услуг. «Привлекая новые заказы и распределяя их между водителями в зависимости от их местоположения, службы заказов предложили рынку то, что не предлагали таксопарки. Клиентам – доступные цены, быструю подачу автомобиля, удобный сервис, уровень которого соответствует ожиданиям. Водителям – свободный график работы и низкий процент комиссии, возможность сократить холостой пробег и простои», – рассказала Пухова.

Специалисты Аналитического центра уверены, что снижение стоимости перевозок, обеспечиваемое агрегаторами, способствует повышению спроса населения на услугу, приводит к росту рынка, увеличению числа легальных таксистов и повышению их конкурентоспособности в сравнении с нелегалами. По данным их исследований, если до 2010 года порядка 80% рынка такси было представлено частным нелегальным извозом, то в 2015 году теневой сектор сократился до менее чем 30%.

Агрегаторам закон не писан?

Тем не менее столь высокие цифры о легализации рынка такси пока верны только на бумаге. В реальности же агрегаторы предпочитают работать в полулегальном поле – предоставляя свои услуги непроверенным водителям, не обладающим разрешениями на пассажирские перевозки. «Обычно диспетчерские службы не контролируют, на каких автомобилях выполняются заказы, в каком состоянии водители, есть ли у них разрешение на перевозки, - рассказывает Сергей ЛИ, региональный директор службы заказа такси «Восток». – Агрегаторы получают прибыль за выполненные заявки, но ответственности за качество услуг не несут. Пассажиры выбирают подобные компании, ориентируясь на низкую стоимость и высокую скорость подачи автомобилей, при этом игнорируя вопросы безопасности перевозок. Со временем на таксомоторном рынке появится своя культура, и клиенты при выборе такси будут руководствоваться не только стоимостью услуг, но и их качеством».

А пока клиент голосует рублем, в отрасли таксомоторных перевозок сохраняется серьезная проблема – отсутствие актуального законодательства в сфере таксомоторных перевозок, которое закрепляло бы статус, права и обязанности служб заказа такси. «В этой ситуации агрегаторам пытаются вменить обязанности то перевозчиков, то государственных органов. Приходится в суде доказывать право на деятельность, объяснять ее специфику», - сетует Пухова.

По ее словам, проект закона «О государственном регулировании деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который находится на рассмотрении в Госдуме, предполагает много положительных изменений для служб заказа. Во-первых, и это самое важное, на законодательном уровне вводится понятие операторской службы как информационного центра и фиксируется, что она не является фрахтовщиком (перевозчиком). Во-вторых, определяется сфера ответственности операторских служб — это достоверность сведений о заказе, качество именно информационной услуги.

Все остальные обязанности по предоставлению перевозок вменяются водителю. На его же совести остаются и некачественные услуги. Хотя в некоторых компаниях существуют системы контроля качества, ответственности за их адекватную работу агрегатор де-факто не несет. «Я уверен, что в закон о регулировании деятельности такси, который сейчас активно обсуждается в Госдуме, еще будут вноситься поправки, - говорит Ли. - Но до этого многие не совсем продуманные моменты отдадут под регулирование субъектам».

На местном же уровне у таксомоторных компаний и чиновников могут возникнуть разногласия. «В организации таксомоторных услуг в конкретном регионе все полномочия отданы субъекту Федерации – в нашем случае администрации Приморского края. И рынок давно можно было бы привести в цивилизованный вид. На территориях, где этот вопрос интересует властей, ведется работа и таксомоторные перевозки регулируются. Мы стучались во все двери, чтобы чиновники обратили внимание на проблемы отрасли. Но никакого смысла в этом нет, так как нет доброй воли со стороны власти», – с сожалением замечает Андрей Бралеев, председатель НП «Таксомоторный альянс Приморья».

Вчерашний день таксомоторного рынка

Тем не менее, несмотря на нерегулируемость со стороны закона, агреготоры уже стали реальностью таксомоторной отрасли. «Секрет успеха служб заказов – в разделении труда, именно по этому пути развивается рынок, - уверена Мария Пухова. - Каждый должен делать свое дело: одни люди – строить современные контакт-центры и обучать операторов, другие – разрабатывать программные продукты и оказывать техническую поддержку, третьи – привлекать пассажиров и перевозчиков, четвертые – заниматься перевозками, пятые – проводить технический и медицинский осмотр. Эффективность каждого вида деятельности зависит от управляемости, от руководителей. Разные умения требуют разных знаний, и совместить это крайне сложно».

Таксопарки же в традиционной форме, которые еще несколько лет назад господствовали на рынке таксомоторных перевозок, сегодня уже отжившая система. «Таксомоторным компаниям невыгодно содержать и диспетчерскую, и службу медиков, и механиков, и водителей, и автомобили, - считает Сергей Ли. - Это большие финансовые затраты. А так как цены диктует рынок, то и маржинальность таксопарка в лучшем случае дает небольшой плюс. И то, если соблюдается ряд условий – на линии работают все автомобили и пр. Думаю, будущее за компаниями-гибридами, которые сочетают черты служб заказов и таксопарков и которые могут сотрудничать с таксопарками на взаимовыгодных условиях. Например, на линиях службы заказов такси «Восток» работают не только отдельные водители, но и целые таксопарки – с 50-70 автомобилями. Они соответствуют нашим требованиям, перед выходом на линию автомобили и водители проходят медицинский и технический осмотры. У нас также есть служба безопасности, следящая за соблюдением водителями правил ПДД, в ее обязанности входит снижение аварийности. И таксомоторным компаниям выгодно работать с нами потому, что отпадает необходимость в содержании своей технической и медицинской бригады, а также диспетчерской службы. Нам же выгодно большое количество автомобилей на линии. И как показывает практика, подобная система сотрудничества весьма и весьма эффективна. Думаю, со временем она будет развиваться».

В целом сложившаяся ситуация на рынке и экономический кризис создают крайне неблагоприятные условия для таксомоторных компаний. «Велика вероятность того, что на плаву останутся только диспетчерские службы без систем контроля над водителями. Они с рынка не уйдут, хотя и станут меньше зарабатывать. А вот у таксопарков возникнут реальные проблемы. Бремя расходов на аренду, налоги, зарплаты и т.д. в условиях снижения спроса на услуги такси станет неподъемным. Водители таких компаний будут меньше зарабатывать, возможен даже массовый отток работников из сферы. Не будет водителей, не будет автомобилей на линиях и прибыли. Так кризис сделает свое дело, и таксопарки начнут массово закрываться», - резюмирует Ли.

Наталья КОМИССАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.