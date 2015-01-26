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Во Владивосток прилетит Президент РАСО

26 Января 2015, 13:46 | Приморье

Президент Российской ассоциации по связям с общественностью Станислав Наумов выступит перед аудиторией премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток.

Президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), заведующий кафедрой философии НИЯУ «МИФИ» Станислав Наумов (г. Москва) станет специальным гостем премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток, сообщили ZRPRESS.Ru в Исполнительной дирекции региональной премии «Серебряный Лучник»- Дальний Восток.

Встреча с мэтром состоится во Владивостоке, в конференц-зале отеля «Гавань», 6 февраля, в рамках образовательной программы регионального конкурса в области развития общественных связей.

Как сообщили в оргкомитете премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток, тема  выступления Станислава Наумова обозначена как «Публичные коммуникации: стандартизация – утилизация – трансформация». В ходе презентации будут рассмотрены  вопросы стандартизации и регулирования профессиональной деятельности и  перспективные направления развития коммуникационной отрасли. Кроме того, участники мероприятия ознакомятся с проектом профессионального стандарта специалистов в сфере публичных коммуникаций, актуальную редакцию которых представит эксперт.

«Коммуникации играют стратегическую роль в развитии современного общества. Как показывает практика, эта роль может быть как стабилизирующей, так и дестабилизирующей. В коммуникационной среде определяются контуры будущего и это, безусловно, накладывает профессиональную ответственность на специалистов в сфере связей с общественностью, - говорит Станислав Наумов. – Задачи профессионального стандарта – формировать и своевременно актуализировать требования к специалистам, способствовать развитию их профессиональных компетенций, а также обозначать перспективное состояние коммуникационной профессии. Наличие профстандарта не только свидетельствует о развитости отрасли, но и отвечает на вопрос, какой вклад в развитие государства, бизнеса и общества эта отрасль привносит».

Досье ZRPRESS: Наумов Станислав Александрович, Президент РАСО (Российская ассоциация по связям с общественностью) с 8 декабря 2010 года. С декабря 2010 года по сентябрь 2012 года работал вице-президентом Фонда «Сколково» по взаимодействию с органами государственной власти, общественными объединениями и региональной политике. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса. С 2011 года входит в состав бюро Экспертного совета Агентства стратегических инициатив. Член жюри в оценке проектов направления «Новые профессионалы». В 2012 году входил в состав Совета  директоров ОАО «Уралвагонзавод». С 2012 года член попечительского совета Магнитогорского государственного технического университета имени Носова и попечительского совета Высшей экономической школы Уральского федерального университета имени Б.Н. Ельцина.

Как отмечают организаторы, выступление Станислава Наумова ориентировано на действующих профессионалов в области общественных связей, но будет полезно и начинающим специалистам. Мероприятие бесплатно и открыто для всех желающих. Место и время проведения: г. Владивосток, конференц-зал отеля «Гавань» (ул. Крыгина, 3), 6 февраля, 10 часов.

Напомним, региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Дальний Восток учреждена в 2011 году и проходит в ДВФО уже четвертый раз, с каждым годом привлекая внимание все большего числа участников и расширяя охват территорий и сфер реализации представленных проектов. В 2014 году на победу в конкурсе «Серебряный Лучник» - Дальний Восток претендовало 47 работ, 17 из которых по итогам голосования жюри вышли в финал.

6 февраля соискателям престижной награды предстоит защитить свои проекты, представив их широкой аудитории из числа экспертов, коллег по отрасли, сотрудников СМИ и заинтересованных лиц. По результатам публичных презентаций, открытых  для всех желающих, будут названы победители в пяти конкурсных номинациях. Они станут известны на церемонии награждения, которая состоится в этот же день. Кроме того, решением экспертной комиссии один из региональных участников войдет в шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник» и получит право на защиту своей работы в Москве.   

За дополнительной информацией о завершающих мероприятиях премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток-2014 можно обращаться в Исполнительную дирекцию (luchnik@agt-dv.ru).

Дополнительную информацию о порядке регистрации, требованию к оформлению проектов и прочие полезные сведения можно получить на сайте www.luchnik.ru в разделе «Региональные конкурсы» или на сайте www.luchnik-dv.ru.

Издательская компания "Золотой Рог" является информационным партнером региональной премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

 

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Теги: конкурс  Серебряный лучник 



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