В Приморье на случай ЧС установлено 29 сирен и 44 уличных громкоговорителя

Система оповещения представляет собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и сетей вещания, обеспечивающих передачу информации и сигналов оповещения в случае чрезвычайных ситуаций.

«Ростелеком» завершил этап реконструкции Региональной автоматизированной системы централизованной системы оповещения (РАСЦО) в Приморском крае. Работы проводились в рамках государственного контракта в 11 муниципальных образованиях, сообщили ZRPRESS.Ru в Макрорегиональном филиале «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком».

«Основная задача системы оповещения – своевременное информирование населения о чрезвычайных ситуациях природного или техногенного характера, - отмечает заместитель директора макрорегионального филиала «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» Алексей Щуров. - Использование современных технологий передачи информации и автоматизация процесса позволяет сократить время на передачу звуковых сообщений, а значит - минимизировать потенциальные угрозы от ЧС».

Реконструкция РАСЦО проходила в 4-х городских округах Приморского края (Арсеньев, Дальнереченск, Дальнегорск, Находка) и 7-ми муниципальных округах (Кавалеровском, Лазовском, Ольгинском, Партизанском, Тернейском, Хасанском, Шкотовском). В рамках реализации проекта было установлено 29 сирен, 11 акустических установок и 44 уличных громкоговорителя. Звуковые сирены наружной установки (типа С40) обеспечивают эффективное оповещение населения на территории радиусом около 300–400 метров. Элементы системы установлены на крышах наиболее высоких зданий на уровне не менее 2,5 м. от верхней точки крыши в стороне от дымовых и вентиляционных труб, а также источников сильных и постоянных шумов.

Бесперебойная связь между объектами системы оповещения обеспечена с помощью линий связи «Ростелекома». Мониторинг технического состояния оборудования и каналов передачи данных осуществляется в непрерывном круглосуточном режиме.

«В 2015 году мы продолжим реконструкцию региональной системы оповещения и завершим оснащение громкоговорителями всех городов и районных центров Приморья. В итоге будет создана база, на основе которой можно будет проводить сопряжение региональной, местных и локальных систем оповещения с системами мониторинга и прогнозирования ЧС», - сообщил директор департамента гражданской защиты Приморского края Валентин Басаргин.

Досье ZRPRESS: Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» («Ростелеком – Дальний Восток») – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальневосточного Федерального Округа. «Ростелеком – Дальний Восток» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».

ZRPRESS.RU, Владивосток.