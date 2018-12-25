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Претенденты на звание "Лидеров России" предложат социальные проекты для Приморья
Более 3,3 тысячи человек по итогам заочного этапа вышли в полуфинал российского конкурса молодых управленцев «Лидеры России». В их числе – приморцы.
Для выхода в финал участники конкурса должны будут придумать и реализовать в своем регионе социально значимый проект. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.
Сергей Кириенко подчеркнул: участникам конкурса не дают готовых кейсов, они должны сами выбрать социальную проблему в своем регионе, которую нужно решить, и придумать, как это сделать.
Первый заместитель руководителя Администрации Президента пояснил, что это задание полуфинала проверяет «способность делать анализ и самостоятельно принимать решение, выбирать, какая проблема наиболее важна», а также организаторские качества претендентов, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
«Нужно будет организовать действие, связанное с вкладом в решение той проблемы, которую вы сами обозначили», – заявил он на брифинге в понедельник, 24 декабря.
В прошлом году в конкурсе «Лидеры России» приняли участие около тысячи приморцев. Из них в финал вышли 10 человек, а двое стали победителями – это председатель комитета по региональной политике и законности и организации работы Законодательного Собрания Приморского края, директор краевого телевидения «ОТВ-Прим» Дмитрий Новиков и директор департамента проектного управления Инвестиционного агентства Приморья Николай Стецко.
По мнению врио вице-губернатора Приморского края Константина Богданенко, эффективность управленца заключается в том, чтобы предложить решение конкретной проблемы, найти единомышленников, распределить роли в команде таким образом, чтобы добиться поставленной цели.
«Решая социальные задачи во время финального испытания конкурса, молодые люди смогут продемонстрировать свои практические навыки и при этом принести пользу своему краю, людям, рядом с которыми они живут. Руководители успешных проектов автоматически получат признание земляков и подтвердят свой статус лидера в родном регионе. Многие участники конкурса уже успешно проявили себя в бизнесе, а теперь попробуют решить насущные социальные проблемы», – отметил Константин Богданенко.
Досье "Золотого Рога": Конкурс «Лидеры России» – флагманский проект платформы «Россия – страна возможностей», который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тысяч человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а трое – заместителями федеральных министров. Второй конкурс начался 10 октября 2018 года. Для участия в проекте зарегистрировались более 227 тысяч человек. Более 91 тысячи человек получили возможность принять участие в заочном этапе.
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