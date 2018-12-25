Предприниматели демонстрируют рекордный пессимизм

Так плохо им еще не было за всю историю наблюдений. А как чувствует себя накануне 2019 года приморский бизнес?

Индекс ожиданий малого бизнеса обрушился до самой низкой отметки за все время опросов, сообщил Альфа-Банк в полугодовом исследовании. Предприниматели боятся снижения покупательной способности, говорят эксперты.

Как пишет РБК, аналитики Альфа-Банка зафиксировали самые пессимистичные ожидания представителей малого бизнеса по России за трехлетнюю историю измерений. Согласно исследованию «Пульс малого бизнеса», индекс бизнес-ожиданий на ближайшие шесть месяцев упал на 13 п.п., до минус 54.

Индекс текущей экономической ситуации в России, по оценке малых предпринимателей, в ноябре 2018 года снизился до минус 68 пунктов, говорится в исследовании. Это самый низкий показатель за два года.

Альфа-Банк с 2015 года публикует исследование о настроениях малого бизнеса - два раза в год, в июне и ноябре. В опросе участвуют около 4 тыс. индивидуальных предпринимателей, руководителей и собственников компаний, выручка которых в год не превышает 350 млн рублей. Исследование основано на четырех показателях «настроений» малого бизнеса: индексе текущей ситуации и индексе ожиданий бизнеса на следующие полгода, по деятельности своей компании и по экономике в целом. Индекс может колебаться от 100 до минус 100, отрицательные значения показывают, что негативные оценки превалируют над позитивными.

Согласно исследованию, 85% предпринимателей уверены, что экономическая ситуация в стране тормозит развитие бизнеса. Более половины опрошенных - 65% - думают, что ситуация в экономике в ближайшие полгода станет только хуже.

Это связано в первую очередь с грядущим ростом ставки НДС с 18 до 20%, резким падением цен на нефть в ноябре, ослаблением рубля и ускорением инфляции. Так, в июне инфляция составляла 2,3%, а в ноябре - уже 3,4%. Согласно прогнозу Центробанка, в 2019 году темпы инфляции составят от 4 до 5,5%. Кроме того, темпы роста ВВП в третьем квартале составили 1,3 против 1,8% во втором квартале, свидетельствуют данные Минэкономразвития.

Все эти факторы в первую очередь повлияют на сокращение покупательной способности населения, а именно этого опасаются представители малого бизнеса, уверен руководитель лаборатории исследований предпринимательства НИУ ВШЭ Александр ЧЕПУРЕНКО. Сокращения покупательского спроса ожидают 68% опрошенных Альфа-Банком. Наиболее негативны в оценках представители оптовой и розничной торговли, подтверждает исследование: они пребывают под давлением инфляционных ожиданий.

Сегодня даже средний и крупный бизнес ждут скорее стабильного года, нежели прорывного, напоминает Чепуренко. Вряд ли текущая экономическая ситуация скажется благоприятнее на малом бизнесе, считает эксперт.

По-прежнему самой большой проблемой для развития малого бизнеса предприниматели назвали высокие налоги: на этом сошлась половина всех опрошенных. Более трети опрошенных уверены, что не менее важной проблемой является недостаток финансовых средств для развития бизнеса.

Нехватка денег связана с довольно высокой налоговой нагрузкой малого бизнеса и инфляционными ожиданиями.

Однако банки заявляют, что делают кредитование малого бизнеса более доступным. Один из крупнейших банков страны за прошедшие два года значительно упростил выдачу и получение кредитов для предпринимателей. В частности, изменились способы подачи заявок, для отдельных видов бизнеса увеличилась скорость и снизилась ставка кредитования. В Альфа-банке также фиксируют увеличение кредитного портфеля для малого бизнеса. У ВТБ кредитный портфель в сегменте малого и среднего бизнеса с начала 2018 года увеличился на 23% и превысил 1,1 трлн рублей.

Тем не менее цена кредита для малого бизнеса остается очень высокой, говорит Чепуренко. С учетом того что рентабельность такого бизнеса зачастую не превышает стоимости кредита, компаниям в таком случае просто нет смысла его брать.

ОПРОС "ЗОЛОТОГО РОГА"

А как чувствует себя накануне 2019 года приморский бизнес? Деловая газета «Золотой Рог» задала такой вопрос нескольким предпринимателям края.

Новые инструменты развития Дальнего Востока, прежде всего территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток, с их громкими проектами в информационном потоке отодвинули на второй план обычный приморский малый бизнес, который традиционно вносит свою долю в развитие региона, решает насущные проблемы края, не всегда при этом находя понимание и поддержку.

Отчеты о деятельности малого бизнеса по официальным источникам всегда выглядят победными реляциями. Согласно им, Приморский край является лидером на Дальнем Востоке по основным показателям развития малого и среднего предпринимательства. Ведь на Приморье приходится 44% оборота малых предприятий ДФО. И как бы ни складывались отдельные истории успеха предпринимателей, итоги года каждый раз по сути дают оценку той среде, в которой они реализуют свои бизнес-идеи и творят новую реальность. В канун нового года газета «Золотой Рог» попросила представителей предпринимательского сообщества дать оценку уходящему году и рассказать о трудностях и успехах своих малых бизнесов.

Людмила ТЫЩЕНКО, председатель Клуба Деловых людей:

- 2018 год был непростым для бизнеса. На фоне пониженного покупательского спроса, все более жесткой становится конкуренция. Именно этим обусловлен уход с приморского рынка как крупных, так и небольших предприятий. При этом законодательство меняется в сторону ужесточения контроля для бизнеса. И здесь важным аспектом является контроль со стороны руководителей действующих предприятия за соблюдением принятых законов.

Наиболее волнующими для бизнесменов в 2018 году были вопросы, связанные с применением системы «Меркурий» в торговле онлайн-касс при проведении расчетов, изменившимися правилами оформления вывесок предприятий. Это и вопросы доступной среды для инвалидов на предприятиях, и вступившие в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Правила противопожарного режима, а также получение статуса «Резидент свободного порта Владивосток» и приобретаемые дополнительные возможности для предприятий, связанные с наделением земельными участками, налоговыми и другими льготами.

Проект «Встречи Деловых людей» с каждым годом становится все более востребованным у бизнесменов города и края. На мероприятие ежемесячно приезжают руководители предприятий, чтобы поделиться волнующими вопросами и найти пути их решения.

Татьяна ЕРМАКОВА, руководитель частного детсада «Забава»:

- Для нас этот год был плодотворный, многие намеченные цели достигнуты. Я получила в 2018 году второе образование - психолого-педагогическое. И лицензию мы также получили в этом году. Так что успехи есть, и хочется еще больших. Но, как всегда, осталась проблема с помещением. Я хочу открыть филиал нашего детсада, а помещений, соответствующих и по цене, и по требуемым СанПиНом параметрам, нет. Это давно известная проблема частных садов. Мы не стоим на месте, постоянно развиваемся, расширяемся, продвигаемся к более высоким стандартам, потому что хочется родителям качественную услугу предложить. Но вот такая преграда стоит на пути.

Даже если нам удается найти подходящее помещение, то на аукционах мы не конкурентоспособны, поскольку наш бизнес не такой доходный. Я даже бизнесом его не назову, это скорее социальный вид деятельности. Мы оказываем очень нужную социальную услугу, но она остается, можно сказать, с не восполненной потребностью. Детям нужна квадратура, музыкальный зал, необходимо, чтобы в помещении были окна, мы не можем в цоколе работать и т.д. И на придомовых площадках, где курят, бросают окурки и проч., мы не можем детей выводить гулять.

Мы стараемся держать такую цену за услугу, которая будет посильной для родителей. Два года назад нам давали субсидию на арендные платежи. Мы долго, хлопотно собирали документы, но потом ее прекратили выплачивать, объяснив отсутствием денег на финансирование такого вида деятельности. Даже кредит, который нам пришлось взять в какой-то момент, нам выдали под 19% годовых. А ведь к нам приходят и те мамочки, которые не в состоянии платить за садик в полном объеме. Мы идем на уступки, даем большие скидки. Как я могу отправить маму-одиночку с ребенком на руках, зная, что она одна в этом городе? Мы устраиваем ребенка за полцены. При этом мы не можем воспользоваться материнским капиталом, потому что я не организация, а индивидуальный предприниматель. Этот юридический момент не отлажен. Получается, что мы как лицензированный садик, образовательное учреждение тоже страдаем. Надеюсь, в следующем году эти проблемы найдут решение.

Марина АНИКЕЕВА, директор компании «Партнер Престиж» (представитель СК «Метлайф» на Дальнем Востоке):

- Накопительное страхование жизни и детское, и взрослое каждый год растет на 30-40%. А в этом году побило рекорды пенсионное страхование, потому что возраст для получения государственной пенсии изменится в 2019 году. Люди захотели решить этот вопрос сейчас. Продажи пенсионных страховок выросли на 20% за полугодие с мая месяца. Наши клиенты будут получать вознаграждение ежемесячное – женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. Мы предлагаем страховой продукт, который полностью будет замещать государственную пенсию.

Ситуация, когда всю ответственность перекладывали на плечи государства, уходит. Те люди, которые близки к пенсионному возрасту, это понимают и идут к нам. Молодежь тоже уже задумывается о своих пенсионных возможностях. Та модель, которую мы предлагаем – ведение цивилизованного образа жизни - принята во всем мире. Это как раз та модель, когда человек принимает ответственность на себя сам и создает пенсионные деньги небольшими отчислениями на протяжении какого-то периода. И чем длительней этот период, тем это выгоднее потому, что страховая компания размещает деньги клиентов в инвестиционные проекты и начисляет им инвестиционный доход, который снять нельзя. Он капитализируется, обрастает собственно сам процентами. И на выходе получается очень приличная сумма. И при этом еще и страховая защита предлагается.

Другим фактором, повлиявшим на рост продаж в накопительном страховании в последнее время, стало вступление в действие в 2015 году закона о возврате налогового вычета для граждан, которые имеют долгосрочную накопительную программу.

Я не признаю слов предпринимателей о том, что пришел кризис и наступили тяжелые времена. Я пришла в этот бизнес, когда был серьезный кризис. И в кризисный год люди наоборот приобретали и приобретают сейчас наши программы. Снижение продаж в кризис – это не про страхование. Я когда начинала свою деятельность в страховой отрасли, то в продажах приходилось 3 доллара на человека, а на сегодняшний день уже 50 долларов на человека. Люди больше денег тратят на страховку. Средний чек вырос. И количество застрахованных также выросло.

КРОМЕ ТОГО

Господдержка гарантией

Гарантийный фонд Приморского края в 2018 году помог предпринимателям привлечь более 2,7 млрд рублей кредитных средств на развитие бизнеса.

Когда у компании не хватает собственного залогового обеспечения для оформления банковского кредита, фонд выступает гарантом того, что средства будут возращены и предоставляет банку поручительство на сумму до 70% от объема запрашиваемого финансирования.

По итогам 2018 года общий объем предоставленных фондом поручительств составил более 1,25 млрд рублей, что почти на 15% больше, чем в 2017 году, и в 2,5 раза больше по сравнению с 2015 годом.

На фото: В сложных экономических условиях приморский бизнес находит поддержку у общества через уникальную для России Бизнес-Премию.

Автор фото - Марина Божко

Газета «Золотой Рог», Владивосток.