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"Восточная стивидорная компания" закупила погрузчики японского производства

25 Декабря 2018, 11:27 | Приморье

Компания расширяет возможности контейнерного терминала

«Восточная стивидорная компания» (ВСК, входит в группу Global Ports) приобрела 8 дизельных погрузчиков производства японской корпорации TCM.

В том числе 6 погрузчиков обеспечивают операции на складе комплектации CFS (Container Freight Station): три единицы с грузоподъемностью 1,5 тонны и три единицы грузоподъемностью 2,5 тонн.

Техника оборудована функцией бокового смещения и ручным смещением вил, что значительно повышает маневренность при перемещении груза.

Еще два погрузчика грузоподъемностью 2,5 тонн с высотой подъема грузовой каретки 3 метра и ручным смещением вил имеют закрытую кабину оператора и позволяют производить работы на улице при минусовых температурах.

Эти погрузчики переданы группе специальной техники и в малую механизацию ВСК для обслуживания конвейеров и проведения иных операций на причале и железнодорожном фронте терминала.

Кроме того, терминал ВСК в настоящее время заканчивает монтаж и готовит к вводу в эксплуатацию пять новых козловых контейнерных перегружателей Liebherr грузоподъемностью 50 тонн.

Досье «Деловой газеты «Золотой Рог»: Контейнерный терминал ВСК в порту Восточный является одним из крупнейших на Дальнем Востоке РФ. Мощности составляют 650 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера) в год. Кроме того, ВСК осуществляет перевалку угля. Global Ports - крупнейший оператор контейнерных терминалов в РФ. Активы группы расположены на Балтике и Дальнем Востоке. Компания управляет пятью терминалами в России и двумя в Финляндии. Основными акционерами являются группа «Дело» Сергея ШИШКАРЕВА и APM Terminals B.V. (по 30,75%).

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

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Теги: закупка  контейнеры  терминал  ВСК  инвестиции 



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