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"Ростелеком" открыл во Владивостоке первый на Дальнем Востоке офис нового формата

25 Декабря 2018, 11:23 | Приморье

Это флагманский офис обслуживания клиентов среднего и малого бизнеса

«Ростелеком» открыл во Владивостоке модернизированный офис для обслуживания корпоративных клиентов. Он расположен на проспекте Красного Знамени, 37. . Всего по стране «Ростелеком» откроет 67 таких салонов, оформленных с учетом обновленного бренда.

Основная цель модернизированных офисов – создать комфортные условия выбора услуг «Ростелекома». Внутреннее пространство разделено на несколько функциональных зон, что позволяет клиентам ведущего цифрового провайдера в личном пространстве обслуживания подключать услуги или консультироваться со специалистами.


 

 

 

 

Для удобства посетителей и экономии их времени в офисе обслуживания организована электронная очередь. В демо-зоне можно протестировать такие продукты компании, как «Интерактивное ТВ», «Видеонаблюдение», «Управляемый Wi-Fi», «Виртуальная АТС», и другие сервисы «Ростелекома», разработанные для бизнес-сектора. В салоне обустроены обособленные комнаты с интерактивным оборудованием для презентаций, в которых можно провести переговоры или подписать контракты. Выделена также и зона самообслуживания, где можно зайти в Личный кабинет.

«Ростелеком» выбирают более тринадцати тысяч предприятий малого и среднего бизнеса Владивостока и края. Новый центр обслуживания — это место, где в уютной обстановке клиенты B2B сегмента смогут решать сразу несколько задач. Например, подобрать комплексное решение под индивидуальные условия бизнеса или получить доступ к своему электронному документообороту без участия консультанта», — отмечает вице-президент - директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов.

Офис по работе с корпоративными клиентами «Ростелекома» открыт в понедельник, вторник, среду и пятницу с 8:00 до 19:00, в четверг с 9:00 до 19:00, суббота, воскресенье — выходной.

Досье "Золотого Рога": ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств. Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 10,1 млн пользователей, из которых свыше 5,1 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Выручка Группы компаний за 6 мес. 2018 г. составила 233,0 млрд руб., OIBDA достигла 74,9 млрд руб. (32,1% от выручки), чистая прибыль – 12,7 млрд руб. «Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней. Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг. Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

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Теги: малый бизнес  Ростелеком  связь 



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