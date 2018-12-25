Запланировать и сделать

ООО «РН – Морской терминал Находка» продолжает реконструкцию предприятия

Повышение безопасности и оптимизация производственных процессов остаются главными приоритетами работы ООО «РН-Морской терминал Находка». В уходящем году на Находкинском нефтетерминале был реализован целый ряд мероприятий, направленных на решение этих задач.

В 2018 году продолжилась реализация комплексной программы реконструкции Находкинского нефтетерминала.

Инвестиции в надежность

Главная цель проводимых мероприятий – обеспечение работы терминала в соответствии не только с требованиями природоохранного законодательства, но и с международными стандартами. Кроме того, модернизация позволит оптимизировать многие производственные процессы.

С 1967 года, когда предприятие начало свою работу, такой масштабной реконструкции еще не было. Фактически речь идет о полной «перестройке» нефтетерминала.

В рамках одной из программ, посвященной экономической безопасности, завершено полное обновление всего защитного периметра терминала. Теперь периметр оборудован самыми современными системами контроля доступа, исключающими проникновение на территорию объекта посторонних лиц.

Повысить безопасность работы терминала призвано и строительство собственного пожарного депо на территории объекта, которое планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году. Дежурство здесь будут осуществлять сотрудники специализированного дочернего предприятия ПАО «НК «Роснефть». Наличие собственного пожарного депо позволит до минимума сократить время реагирования на возможные нештатные ситуации.

Продолжается реконструкция очистных сооружений производственно-сточных вод нефтетерминала – в 2018 году начаты работы еще на двух резервуарах. Данный инвестиционный проект предполагает не только поэтапную замену сетей канализации и резервуаров для производственно-сточных вод, но и изменение способа очистки стоков – с механического на биологический и автоматизацию работы очистных сооружений. Завершить все работы предполагается к 2025 году.

Также в рамках продолжающейся реконструкции нефтепирса из «тела» сооружения извлечены все технологические трубопроводы – по сути, произведена их полная замена, что значительно повышает надежность работы комплекса. Временно выведены из эксплуатации железнодорожные пути №4 и №5 для их реконструкции с целью автоматизации производственных процессов, полного обновления технологического оборудования и увеличения мощности по сливу светлых нефтепродуктов.

Добавим, что неукоснительное выполнение всех требований природоохранного законодательства, повышение уровня экологической культуры сотрудников, формирование бережного отношения к окружающей среде являются главными приоритетами работы ПАО «НК «Роснефть» и ее дочернего Общества - ООО «РН-Морской терминал Находка».

Автоматический учет – от приемки до танкера

Еще одно важное направление – автоматизация процессов контроля количества и качества нефтепродуктов. Новая система контроля качества, внедренная в 2018 году, позволяет автоматически проводить анализ нефтепродуктов на этапе их приемки. Раньше это мероприятие проводилось в «ручном» режиме и требовало гораздо больше времени. Кроме того, автоматический анализ проб полностью исключает так называемый «человеческий фактор».

В рамках мероприятий по модернизации резервуарного парка завершается монтаж системы автоматического учета массы и уровня нефтепродуктов в резервуарах. Это еще один шаг, призванный оптимизировать обработку нефтепродуктов и ускорить документооборот. В перспективе учет нефтепродуктов и оформление необходимой документации будут производиться в автоматизированном режиме на всех этапах – начиная от поступления нефтепродуктов на терминал и заканчивая их отгрузкой на танкер. Полная автоматизация объекта позволит нефтетерминалу достичь проектной мощности в 7,5 млн тонн в год.

Добавим, что помимо технической модернизации и автоматизации производственных процессов большое внимание в ООО «РН-Морской терминал Находка» уделяется обучению сотрудников правильному реагированию в случае возникновения нештатных ситуаций. В 2018 году подготовку в области ГО и ЧС по месту работы прошли 510 работников предприятия. Проведены два командно-штабных учения (КШУ). Одно – с целью обеспечить готовность предприятия к безаварийному функционированию объектов, обеспечению безопасности работников. Второе учение было посвящено организации и выполнению мероприятий по гражданской обороне при получении сигнала «Воздушная тревога».

Кроме того, в мае 2018 года на нефтетерминале прошли тактико-специальные учения, посвященные проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ по локализации и ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов. А в октябре сотрудники Общества приняли участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне. Важный элемент всех проводимых учений – это отработка взаимодействия нештатных аварийно-спасательных формирований ООО «РН-Морской терминал Находка» с аварийно-спасательными службами постоянной готовности Находкинского городского округа при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ. А по итогам смотра-конкурса, проводимого Главным управлением МЧС России по Приморскому краю, в категории «Лучшая учебно-материальная база в области ГОЧС среди объектов экономики» ООО «РН-Морской терминал Находка» второй год подряд заняло первое место в крае.

Работа в ООО «РН – Морской терминал Находка» - возможность проявить себя

Жизнь любого предприятия – это не только производственные процессы, но и мероприятия, которые позволяют сотрудникам почувствовать себя дружной командой. Все дочерние структуры ПАО «НК «Роснефть» ежегодно принимают участие в различных профессиональных, творческих и спортивных конкурсах, организуемых Компанией. И 2018 год в этом плане не стал исключением.

В уходящем году сотрудники Находкинского нефтетерминала по традиции приняли участие в корпоративной летней спартакиаде, а также в конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Ежегодный корпоративный фестиваль принес ООО «РН – Морской терминал Находка» вторые места в номинациях «Хореография», «Вокал», «Отражение». Сотрудники предприятия стали участниками гала-концерта проекта.

Молодые специалисты нефтетерминала смело могут занести себе в актив первое место на кустовой научно-технической конференции. Напомним, что подобные мероприятия направлены на обмен опытом и максимальное раскрытие потенциала молодых специалистов крупнейшей нефтяной компании страны и ее дочерних обществ. Развиваясь профессионально, сотрудники ООО «РН – Морской терминал Находка» не забывают и о необходимости вести здоровый образ жизни, заниматься спортом. Работники нефтетерминала активно включились в движение по сдаче нормативов ГТО, и до Нового года должны получить знаки отличия – в том числе золотые! Важными событиями стали мероприятия, популяризирующие здоровый образ жизни среди работников предприятия, такие как акция по отказу от курения.

Продолжились в уходящем году и благотворительные программы предприятия - помощь от ООО «РН – Морской терминал Находка» получили детский дом-интернат в селе Екатериновка и специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья города Находки. Кроме того, летом 2018 года состоялся очередной выпуск «Роснефть-классов» в школах Находки – напомним, что сотрудники нефтетерминала также участвуют в подготовке кадров для отрасли, передавая необходимый опыт молодому поколению.

На фото: В уходящем году на Находкинском нефтетерминале был реализован целый ряд мероприятий, направленных на реализацию комплексной программы реконструкции.

Фото ООО «РН – Морской терминал Находка».

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

С НОВЫМ ГОДОМ!





Дорогие приморцы!

От лица коллектива ООО «РН – Морской терминал Находка» поздравляю вас с наступающими Новым годом и Рождеством!

В уходящем году Приморский край отметил 80-летие со дня своего образования. Приятно, что уже более полувека вместе с Приморьем развивается и наше предприятие. Для ООО «РН – Морской терминал Находка» 2018 год стал продолжением качественного нового этапа развития, связанного с глубокой модернизацией производства, переходом к работе в соответствии с мировыми стандартами. Этот курс мы продолжим и в будущем году, показывая пример ответственности и преданности своему делу.

От всей души поздравляю коллектив предприятия, жителей и гостей края с наступающими праздниками! Желаю вам новых трудовых свершений в наступающем 2019 году, крепкого здоровья и благополучия!

С уважением, Генеральный директор ООО «РН – Морской терминал Находка» А. А. КРАПИВИН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.