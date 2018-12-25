Реанимация тоннеля

Во Владивостоке завершается модернизация железнодорожного тоннеля имени товарища Сталина

Хотя до пуска тоннеля в эксплуатацию еще около полугода, но у подрядных организаций нет сомнений, что восстановительные работы будут закончены в срок. Знаменитый тоннель расположен на 7-8 километре перегона Баневур – Гайдамак, линии Вторая Речка – Мыс Чуркина Дальневосточной железной дороги. Его длина – 1380,27 погонных метров. Эту подземную часть железной дороги в один путь с колеей 1524 мм строили военные и комсомольцы-добровольцы, а не заключенные, как считают многие обыватели, видимо, полагаясь на собственное имя тоннеля.

Ремонт без остановки движения

Его строительство началось еще до 1914 году при «проклятом царизме», с перерывами велось до 1931 года, а завершилось в 1936 году. По проекту тоннель предназначался для маскировки и переброски бронепоездов и тяжелых артиллерийских установок в бухту Улисс в случае возможного нападения противника. Его не предполагали эксплуатировать как обычный железнодорожный тоннель, поэтому многие обустройства не были заложены в проект.

Начиная с 1951 года по тоннелю стали курсировать поезда с грузами из портов, расположенных на Мысе Чуркина, а после электрификации участка в 60-х годах прошлого столетия по тоннелю пошли электропоезда пригородного сообщения.

Последний раз капитальный ремонт тоннеля был выполнен в 1960 году по проекту Мостового бюро ЦП. В 1991 году по проекту института Гипротранспуть в тоннеле частично был уложен безбалластный путь на железобетонных рамах МГР-2у.

К 2007 году, когда руководство ОАО «РЖД» решило реконструировать Владивостокский тоннель ДВЖД, его состояние, а также штольни, мягко говоря, было ужасным. Полностью отсутствовала гидроизоляция, из-за чего беспрепятственно просачивались грунтовые воды. Обделка стен, состоящая преимущественно из бутобетона была сильно обводнена, в некоторых местах она обвалилась. Как следствие, появились трещины, в том числе и сквозные, некоторые размером до 10 сантиметров по всем стыкам колец.

Серьезную опасность движению поездов представляли наледи, как по своду тоннеля, так и по верхнему строению пути. Из-за сильной влажности нередко отказывала техника всех структур, обслуживающих Владивостокский тоннель.

Казалось бы, при таких изъянах тоннель надо срочно закрывать и реанимировать. Но администрация Приморского края, на тот момент, не согласовывала вариант реконструкции с его полным закрытием и временным пуском поездов по Корабельной набережной.

И тогда генеральная проектная организация «Сибгипротранспуть» разработала проект «Модернизация Владивостокского тоннеля ДВЖД» по восстановлению несущей способности обделки тоннеля без его закрытия для движения поездов. После проведения экспертиз и получения положительного заключения, проект был утвержден руководством компании ОАО «РЖД». На реализацию проекта «РЖД» выделило средства в пределах лимита капитальных вложений.

Общая длина участка проектирования - 1804,1 погонных метров. Главная особенность разработанного проекта – это производство восстановительных работ в «технологические окна» продолжительностью 15 часов ежедневно. В остальное время тоннель работает, как и прежде. Грузовые поезда, следующие через тоннель на станции Гайдамак и Мыс Чуркина, пропускаются в ночное время с 22 часов вечера до 10 утра. Сроки доставки груза грузополучателям соблюдаются в полной мере.

Гарантия на 50 лет

Работы на объекте после проведения конкурса и заключения договора подряда производит одно из крупнейших предприятий тоннельной отрасли России – АО «Мосметрострой». Модернизация началась весной 2016 года. Под финал 2018 года плановые мероприятия выполнены в полном объеме по подавлению водопритоков, сооружению гидроизоляции и рабочего слоя тоннеля. Завершаются работы по сооружению водоотводных лотков в тоннеле и монтажу инженерных сетей. Все грунтовые воды собирают специальные каналы в штольне. Сейчас в тоннеле сухо! И нет крыс.

Южный и северный порталы тоннеля, лицевую часть входов восстанавливали по архивным фотографиям, чтобы все было так, как при товарище Сталине.

По словам Юрия ПРОКАЕВА, руководителя обособленного подразделения «Мосметростроя», на январь – февраль будущего года запланирована укладка бесстыкового пути и монтаж контактной сети. В апреле финишируют работы на припортальных площадках и порталах тоннеля. Это объекты вооруженной охраны, ограждения площадок и т.д.

- Сегодня на участке строительства задействовано 202 специалиста и 12 единиц строительной техники. Основные работы здесь закончены. За год работы никаких неожиданностей не было, - говорит Юрий Прокаев.

Он уверен, что при сохранении существующих темпов производства работ ввод тоннеля в эксплуатацию будет осуществлен строго по графику - в мае 2019 года.

На фото: При сохранении существующих темпов производства работ ввод тоннеля в эксплуатацию будет осуществлен строго по графику - в мае 2019 года.

Сергей КОЖИН, фото автора. Газета «Золотой Рог», Владивосток.