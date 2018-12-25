ААК "Прогресс": достижения и перспективы

Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» завершает уходящий год с гордо поднятой головой

Полученная Арсеньевской авиационной компанией «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) впервые за несколько лет прибыль по итогам 2017 года, успехи в освоении новейшего гражданского вертолета Ка-62, масштабная модернизация производства - все это дает основание заявлять, что завод не просто остается одним из ведущих промышленных предприятий края, но и уверенно развивается, стремясь к новым горизонтам.

О том, с какими достижениями и планами на будущее коллектив авиакомпании провожает уходящий год, рассказал ее управляющий директор Юрий ДЕНИСЕНКО.

- Юрий Петрович, расскажите, с какими результатами предприятие завершает 2018 год?

- Могу с гордостью отметить, что Гособоронзаказ этого года мы выполнили успешно. Несмотря на его достаточно небольшой объем, определенные сложности все-таки были. Это обусловлено тем, что вертолеты этого года мы сдавали уже в рамках нового государственного контракта, заключенного на 2018-2022 годы, и продукцию для Министерства обороны страны нам необходимо было изготовить по новым техническим условиям. Внешне вертолет Ка-52 остался прежним, но часть начинки была заменена на более совершенную. Это, в первую очередь, повлекло изменения в работе персонала цеха окончательной сборки, контрольно-испытательной и летно-испытательной станций. Коллектив с поставленной задачей справился, и обновленные машины были сданы нами с надлежащим качеством.

Что касается экспортного контракта, работа по нему также активно ведется и будет продолжена в следующем году. Также мы продолжаем выполнение контракта на сопровождение жизненного цикла вертолетов Ка-52 «Аллигатор», согласно которому «Прогресс» осуществляет работы по сервисному обслуживанию вертолетов, включая ремонт и поставку комплектующих изделий, для оперативного ремонта вертолетной техники на территории эксплуатирующих организаций от момента передачи машины до ее списания.

Начиная с 2022 года мы планируем увеличение объемов гособоронзаказа, и это не считая корабельных вертолетов Ка-52, которые также, с большой вероятностью, будут востребованы. Большие перспективы у нашего предприятия и в плане новых экспортных контрактов – работа в этом направлении активно ведется, и я уверен, что в ближайшее время она принесет свои плоды. И, конечно, не стоит забывать о новом гражданском вертолете Ка-62, с которым связано будущее нашего предприятия.





- Когда планируется начать продажи вертолета Ка-62?

- В этом году первый летный образец вертолета Ка-62 совершил свой первый перелёт на остров Русский, где он был представлен вниманию участников Восточного экономического форума. На сегодняшний день вертолет Ка-62 готовится к процедуре сертификации, которую планируется начать в начале следующего года. Помимо сертификации самого вертолета как продукта и его конструкции мы также должны будем сертифицировать все основные технологические процессы, связанные с его выпуском. Таким образом, все, что касается самой конструкции, технологии, организации и культуры производства, экономики, будет связано в один сертификат и оценено сертификационной комиссией. Завершить сертификационные испытания и получить сертификат типа Авиарегистра России по нормам АП-29 на Ка-62 в базовом грузопассажирском варианте планируется в 2019 году, а в 2020-м предполагаются его сертификация по европейским нормам летной годности в EASA и начало продаж. К данной машине уже сегодня проявляют интерес как отечественные, так и зарубежные заказчики.

- Как продвигается реализация проектов по модернизации производства?

- Одно из наиболее значимых событий этого года - на «Прогрессе» состоялась торжественная церемония открытия аэродромной базы предприятия после проведенной реконструкции. Данный проект был реализован в рамках холдинга «Вертолеты России» впервые. На территории летно-испытательной станции предприятия была возведена новая искусственная взлетно-посадочная полоса длиной 1300 метров и шириной 28 метров. Кроме того, было выполнено строительство перрона для стоянки воздушных судов, группового места стоянки вертолетов, рулежных дорожек, наладочно-испытательной площадки, а существующие вертолетные площадки были расширены, что позволило увеличить их вместимость с 3 до 5 машин. Таким образом, в результате проведенных работ пропускная способность летно-испытательной станции предприятия увеличилась почти в два раза.

Сегодня в рамках федеральной целевой программы «Техническое перевооружение (реконструкция) производства ААК «Прогресс»» на предприятии в завершающей стадии ведутся работы по восьми производственным направлениям: реконструкция гальванического, композитного, термического, механосборочного и испытательного производств, цехов подготовки производства, компрессорной станции и технологической котельной.

В ходе реконструкции гальванического корпуса и участка анодирования построен новый корпус, проведено обновление технологического оборудования, ведется установка локальных очистных сооружений с внедрением технологии замкнутого цикла водообращения. В результате реконструкции цехов подготовки производства были объединены разрозненные участки и цеха в единый комплекс с целью повышения эффективности и управляемости процессами. На термическом участке цеха защитных покрытий и термообработки запущена в опытную эксплуатацию новая автоматизированная линия. Введено в эксплуатацию 38 единиц современного оборудования для производства изделий из полимерно-композиционных материалов, а сами производственные участки расширяются для обеспечения растущих объемов выпускаемой продукции. Обеспечить выполнение всего комплекса испытаний и поддержать требуемый уровень качества выпускаемой продукции позволяет новое испытательное оборудование. Кроме того, ведутся работы по замене устаревшего оборудования компрессорной станции и модернизация заводской котельной, продолжается перевооружение механосборочного производства.

Отмечу, что мы также планируем через Министерство по развитию Дальнего Востока включить «Прогресс», как дальневосточное предприятие, которое пользуется приоритетами при разработке и создании экспортной продукции, в национальные проекты, связанные с ориентированием продукции на экспорт.

- Юрий Петрович, в этом году имена сотрудников «Прогресса» неоднократно звучали в числе победителей различных конкурсов Федерального уровня. Расскажите об этих достижениях коллектива.

- Высококвалифицированные кадры – одна из главных составляющих успеха предприятия, поэтому мы прилагаем все усилия для того, чтобы наши сотрудники находились в непрерывном процессе обучения, повышали квалификацию в рамках предприятия и за его пределами, в том числе посредством участия в различных конкурсах, форумах и чемпионатах. С удовлетворением могу отметить, что эта работа приносит свои плоды. В частности, в этом году наши сотрудники завоевали золотую и серебряную медали V Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2018 в компетенциях «Рекрутер» и «Инженерный дизайн CAD» соответственно. Еще один специалист стал серебряным призером Национального чемпионата по стандартам WorldSkills для профессионалов старше 50 лет. Для нашего предприятия участие в чемпионатах такого уровня – само по себе большая победа. И мы очень горды тем, что смогли доказать высокий уровень профессиональной подготовки наших специалистов.

Кроме того, хочу поделиться еще одной радостной новостью - буквально на днях наше предприятие стало победителем отраслевого смотра-конкурса - «Лучшая организация по работе в системе социального партнерства», в рамках проведения которого рассматривались коллективные договоры и другие нормативно-правовые акты более 50 предприятий со всей страны. Колдоговор «Прогресса» уже признавался лучшим на уровне Приморья: в 2016 году предприятие победило в краевом профсоюзном конкурсе «Социальное партнерство» среди организаций внебюджетной сферы. На этот раз, на суд отраслевых экспертов был направлен уже новый документ, заключенный в 2017 году. Мы рады, что наша слаженная работа с профсоюзом не только позволила обеспечить нашим сотрудникам комфортные условия труда, но и получила достойную оценку на федеральном уровне.

На фото: Управляющий директор Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина Юрий Денисенко: «Могу с гордостью отметить, что Гособоронзаказ этого года мы выполнили успешно».

Фото Евгения САВИНА, Юлии ГЕРМАН.

Юлия ГЕРМАН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.