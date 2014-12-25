В 30 населенных пунктах Приморского края "МегаФон" модернизировал сеть связи

Очередной комплекс работ по модернизации сети связи провел «МегаФон» на территории Приморского края. Это позволило обеспечить дальнейшее улучшение качества голосовых услуг и увеличение скорости мобильного интернета сразу в 30 населенных пунктах края.

Компания «МегаФон» продолжает работать над улучшением технических характеристик сети и улучшением качества связи в Приморье, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе Дальневосточного филиала ОАО "МегаФон". Жители сразу 30 населенных пунктов края могут почувствовать улучшения качества связи по итогам выполненного комплекса работ. Модернизация позволила улучшить пропускную способность сети, в результате чего повысилось качество голосовых и интернет-услуг.

География модернизации обширна и охватывает весь Приморский край – от Хасанского района на юге региона до поселка Терней – одного из самых северных районных центров. Технологические работы были проведены как в приморских городах Уссурийск, Артем, Находка, Дальнегорск, Спасск-Дальний, Дальнереченск, Арсеньев, Партизанск, Лесозаводск, так и в небольших населенных пунктах: селе Рождественка Дальнереченского района, поселках Светлогорье и Игнатьевка Пожарского района, селе Новожатково Михайловского района и ряде других.

«Сегодня в зоне покрытия связью «МегаФона» проживает более 98% населения Приморья, - отмечает руководитель по инфраструктуре Приморского регионального отделения компании «МегаФон» Алексей Гарцев. – Среди них – жители и городов, и поселков, и совсем маленьких населенных пунктов. Мы стремимся к тому, чтобы услугами нашей компании были довольны все абоненты, независимо от географии их проживания. Именно поэтому постоянный мониторинг сети и ее модернизация в случае необходимости – одно из приоритетных направлений в нашей работе».