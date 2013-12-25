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Произведенные в Приморье вертолеты "Аллигатор" получили высокую оценку главкома ВВС

25 Декабря 2013, 21:13 | Приморье

Холдинг "Вертолеты России" поставил министерству обороны новую партию боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор", изготовленных ОАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" имени Сазыкина".

Вертолеты поступят на вооружение армейской авиации Западного военного округа.

Официальная церемония передачи заказчику партии Ка-52 состоялась 25 декабря на территории летно-испытательной станции ААК "Прогресс" в присутствии главкома ВВС Виктора БОНДАРЕВА, генерального директора холдинга "Вертолеты России" Александра МИХЕЕВА и управляющего директора ААК "Прогресс" Юрия ДЕНИСЕНКО. Участники церемонии осмотрели цеха основного производства авиакомпании "Прогресс" и вертолетную технику, передаваемую в войска.

В ходе визита главком отметил, что "оснащение Военно-воздушных сил современной вертолетной техникой является важным инструментом повышения мобильности и боеспособности войск и "Вертолеты России" хорошо справляются с этой задачей".

Разведывательно-ударный Ка-52 - всепогодный боевой вертолет круглосуточного применения для решения задач разведки и управления группой боевых ударных вертолетов. Вертолет поставляется в ВВС России. Он снабжен устройствами снижения заметности, системой радиоэлектронной защиты, средствами активного противодействия и оснащен мощным наступательным вооружением. "Аллигатор" обеспечивает высокую защищенность экипажа. Для облегчения пилотирования вертолета в состав бортового оборудования входят современные автоматизированные системы. В июне 2013 года Ка-52 "Аллигатор" впервые был продемонстрирован международной общественности на юбилейном Парижском авиасалоне в Ле-Бурже и получил высокие оценки специалистов.

Юрий Денисенко также сообщил, что в 2014 году завод должен представить на испытание в КБ "Камов" опытные вертолеты Ка-62.

Новый средний многофункциональный Ка-62 является одной из последних разработок холдинга "Вертолеты России". В этой машине на практике реализованы высокие стандарты безопасности, экологичности и топливной эффективности.

Особенностью программы Ка-62 является то, что впервые в истории отечественного вертолетостроения проект реализуется в тесной кооперации с ведущими российскими и зарубежными компаниями. "Стеклянную кабину" Ка-62, в частности, разработала российская компания "Транзас", она же поставляет навигационный комплекс с поддержкой систем GPS и ГЛОНАСС.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: авиазавод  вертолет  Ка-52 



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Комментарии

  • Псевдоним19:01, 26.12.2013#

    В Арсе эти умеют. . . бабла бы им побольше б платили еще. . .

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