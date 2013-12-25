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В Приморье 345 безработных открыли собственный бизнес

25 Декабря 2013, 15:26 | Приморье

В Приморском крае уровень зарегистрированной безработицы оценивается в 1,4 процента.

Как сообщили в департаменте труда и социального развития края, это ниже уровня прошлого года -  в  декабре 2012 этот показатель составил 1,6 процента.Традиционно  низкий уровень безработицы в городах Владивосток (0,3 процента), Артем (0,6 процента), Уссурийск (0,6 процента), Находка (0,8 процента).

Наиболее высокий уровень в ряде муниципальных районов: Ольгинском (7,0 процентов), Красноармейском (5,9 процента), Анучинском (5,8 процента), Лазовском (5,1 процента), Яковлевском (4,9 процента), Ханкайском (4,8 процента), Кировском (4,3 процента).

Вместе с тем сегодня в центрах занятости населения более 50 тысяч вакансий от работодателей – почти на 20 процентов больше, чем отмечалось в прошлом году.

Специалисты службы занятости Приморья предлагают различные способы решения проблем, связанных с дисбалансом спроса и предложения рабочей силы, низкой трудовой мобильностью населения, несоответствием подготовки специалистов потребностям рынка труда.

С начала года в муниципальных образованиях края проведено 208 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. Более 41 тысячи граждан получили услуги по профессиональной ориентации с целью выбора сферы деятельности, трудоустройства, профессионального обучения. 4,7 тысячи безработных получили услуги по социальной адаптации на рынке труда и психологическую поддержку.

Более 500 безработных, среди которых инвалиды, граждане предпенсионного возраста, бывшие военнослужащие, одинокие и многодетные родители  были трудоустроены на временные работы. Около 800 человек получили услуги по содействию самозанятости. Из них 345 безработных получили финансовую помощь и открыли собственное дело.

Возможность получения дополнительного профобразования или новой специальности за счет средств краевого бюджета получили 4,6 тысячи безработных. Такая же услуга предоставлена 119 женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком.

Эти и другие мероприятия по содействию занятости граждан помогли в этом году трудоустроить почти 49 тысяч приморцев – 70 процентов от числа обратившихся к специалистам центров занятости в целях поиска подходящей работы.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: кадры  работа  приморье  вакансии 



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