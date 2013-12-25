Главком ВВС России прибыл в Приморье с особой миссией

25 декабря в Приморье на территории авиакомпании «Прогресс» в г. Арсеньеве состоялась официальная церемония передачи заказчику самой крупной в этом году партии боевых вертолётов Ка-52 «Аллигатор».

На церемонии со стороны заказчика присутствовал Главком Военно-воздушных сил Виктор БОНДАРЕВ, а со стороны поставщика — гендиректор холдинга «Вертолёты России» Александр МИХЕЕВ и управляющий директор ААК «Прогресс» Юрий ДЕНИСЕНКО. В цехе окончательной сборки авиапредприятия они осмотрели «Аллигаторы», готовые поступить на вооружение Западного военного округа. Также гостям предприятия был продемонстрирован цех, где идёт подготовка к выпуску многоцелевого вертолёта Ка-62.

Главком ВВС отметил, что в этот день состоялось очень важное и радостное событие для Военно-воздушных сил России.

- Мы завершаем получение новой ветролётной техники Ка-52, — отметил Виктор Николаевич. — Нас радует и качество, с которым выходят вертолёты, и то, что завод без срыва завершил задание этого года. Все 14 вертолётов будут поставлены в войска России.

Татьяна КУРОЧКИНА. ZRPRESS.RU, Владивосток.