Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Главком ВВС России прибыл в Приморье с особой миссией
25 декабря в Приморье на территории авиакомпании «Прогресс» в г. Арсеньеве состоялась официальная церемония передачи заказчику самой крупной в этом году партии боевых вертолётов Ка-52 «Аллигатор».
На церемонии со стороны заказчика присутствовал Главком Военно-воздушных сил Виктор БОНДАРЕВ, а со стороны поставщика — гендиректор холдинга «Вертолёты России» Александр МИХЕЕВ и управляющий директор ААК «Прогресс» Юрий ДЕНИСЕНКО. В цехе окончательной сборки авиапредприятия они осмотрели «Аллигаторы», готовые поступить на вооружение Западного военного округа. Также гостям предприятия был продемонстрирован цех, где идёт подготовка к выпуску многоцелевого вертолёта Ка-62.
Главком ВВС отметил, что в этот день состоялось очень важное и радостное событие для Военно-воздушных сил России.
- Мы завершаем получение новой ветролётной техники Ка-52, — отметил Виктор Николаевич. — Нас радует и качество, с которым выходят вертолёты, и то, что завод без срыва завершил задание этого года. Все 14 вертолётов будут поставлены в войска России.
Татьяна КУРОЧКИНА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
- Корейский концерн распробовал бизнес в Приморье
- Свободному порту Владивосток добавят угольной пыли
- "Примавтодор" не рассчитался за сибирскую соль
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- "Газпром" построил в Приморье новый важный объект
- Трутнев заверил, что новое крупнейшее предприятие в Приморье строится по графику
- Торговый дом КНДР — в Приморье
- Бывший кандидат в губернаторы Приморья контролирует некогда преуспевавшее пароходство
- Дерипаска подчинился главе Приморья
- Промышленности Приморья далеко до советских объемов
Новости раздела
- Во Владивостоке завершился первый день деловой программы МДМС-2018
- Более 20 нежилых помещений выставлены на аукцион во Владивостоке
- Дальневосточным рыбакам рассчитали квоты на 15 лет
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Кадастровую оценку более 1 миллиона объектов недвижимости проведут в Приморье
- ВЭФ станет площадкой очередного Госсовета
- Достижения резидентов технопарка "Русский" будут представлены на ВЭФ во Владивостоке
- Яблоневую спустили в карьер
- На приморском побережье появится новый специализированный порт
Комментарии
-
-
-
-
-
-
вл15:58, 25.12.2013#
. . . . ещё б пассажирскую версию этих КАшек выпускали по нормальной цене, а то у нас, что ни вертолёт, то сотни миллионов стоит, и начинают всякую херню покупать в Канаде , а потом скажут, что нужны ещё миллионы, чтобы эти вертолёты-самолёты свозить обратно на техобслуживание
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- В Приморье новую видовую площадку оборудуют в популярном месте отдыха
Радостное событие! Это хорошо.