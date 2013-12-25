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Главком ВВС России прибыл в Приморье с особой миссией

25 Декабря 2013, 14:22 | Приморье

25 декабря в Приморье на территории авиакомпании «Прогресс» в г. Арсеньеве состоялась официальная церемония передачи заказчику самой крупной в этом году партии боевых вертолётов Ка-52 «Аллигатор».

На церемонии со стороны заказчика присутствовал Главком Военно-воздушных сил Виктор БОНДАРЕВ, а со стороны поставщика — гендиректор холдинга «Вертолёты России» Александр МИХЕЕВ и управляющий директор ААК «Прогресс» Юрий ДЕНИСЕНКО. В цехе окончательной сборки авиапредприятия они осмотрели «Аллигаторы», готовые поступить на вооружение Западного военного округа. Также гостям предприятия был продемонстрирован цех, где идёт подготовка к выпуску многоцелевого вертолёта Ка-62.

Главком ВВС отметил, что в этот день состоялось очень важное и радостное событие для Военно-воздушных сил России.
- Мы завершаем получение новой ветролётной техники Ка-52, — отметил Виктор Николаевич. — Нас радует и качество, с которым выходят вертолёты, и то, что завод без срыва завершил задание этого года. Все 14 вертолётов будут поставлены в войска России.

Татьяна КУРОЧКИНА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Татьяна Курочкина
Теги: транспорт  ВВС  Прогресс  производство  армия  заводы  приморье  госзаказ 



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Комментарии

  • Псевдоним14:42, 25.12.2013#

    Радостное событие! Это хорошо.

  • Псевдоним14:49, 25.12.2013#

    14 вертолетов на все Россию гордость так и распирает! Вертолетный парк России обновили!

  • РыжийЛис14:53, 25.12.2013#

    Вот как клинят такие как ты. . . А то что в прошлом году 24 машины поставили и до 2020 года не менее 14 в год ты не в курсе. . . . или только так. . . прокукарекать. . . . полуумок

  • женщина14:54, 25.12.2013#

    Это кто там все время БУ-БУ и БУ-БУ?

  • Последний бровеносец15:00, 25.12.2013#

    Арсеньевцы - МОЛОДЦЫ!!!

  • вл15:58, 25.12.2013#

    . . . . ещё б пассажирскую версию этих КАшек выпускали по нормальной цене, а то у нас, что ни вертолёт, то сотни миллионов стоит, и начинают всякую херню покупать в Канаде , а потом скажут, что нужны ещё миллионы, чтобы эти вертолёты-самолёты свозить обратно на техобслуживание

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