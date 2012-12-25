Градосовет поставил "точку": Получит ли Владивосток три новых объекта?

На заключительном в уходящем году заседании градосовета Владивостока были рассмотрены проекты трех значимых объектов, реализация которых должна бы украсить город, но удастся ли их реализовать застройщикам - пока трудно загадывать. Стоит сразу отметить, что проекты двух жилых объектов - по проспекту 100-летия и ул. Станюковича - продолжают городскую традицию «точечной застройки» - проблемной, но заманчивой.

Проект жилого дома, представленный коллективом ООО «ПромстройНИИпроект», безусловно, смотрится гордым белым лебедем на фоне гадких утят морально устаревшей, хотя когда-то и отмеченной госпремией застройки. Вдвое выше соседних девятиэтажек, он мог бы актуализировать и приближать их снос. Набор из 134 одно-двух-комнатных квартир для этого дома можно считать удачным, потому что именно такие сегодня в городе пользуются повышенным спросом и продаются выгоднее.

Выяснился приятный для горожан факт, что в месте, где предполагается построить этот дом, на углу 100-летия и Бородинской, из района ул. Гамарника уже в наступающем году должен быть переброшен капитальный автомобильный мост через Вторую речку. Автомобилисты помнят, что какое-то время, пока через нее реконструировался мост по пр-ту 100-летия, здесь был временный и очень выручал. Теперь выясняется, что эта связь остается актуальной и ее надо сделать. А в этом случае новый дом строить здесь очень проблемно.

Глава администрации Игорь ПУШКАРЕВ поддержал проект, отметив необходимость для города такого жилья. Но авторам предложено устранить замечания. Если это удастся сделать, то есть шанс, что дом со временем будет построен.

Строже градосовет обошелся с жилым комплексом с подземной автостоянкой на ул. Станюковича, 48 (на фото), хотя у этой 22-этажной «свечки» из синего стекла поводы, послужившие для отказа, были аналогичными предыдущему объекту. Главное - это противоречие с возможным прохождением здесь дороги вдоль Амурского залива, усугубление в этой части Эгершельда «транспортного тупика» и несочетаемость со сложившейся здесь застройкой. Хотя с этим можно поспортить, поскольку комплекс «Сердце океана», высотный ЖК «Аквамарин», пятизвездочный «Хаятт-Бурный» создают здесь уже новую застройку, разбавляют прежнюю застройку объектами, с которыми предложенный проект явно сочетается.

С другой стороны, отрицательное решение градосовета в пользу другого - более просторного и подходящего места - можно оценивать только как правильное. На сегодня эта территория практически исчерпала свои возможности для создания комфортной среды постоянного обитания. Хотя коммерческий успех этого строительства был бы неплохим - место коронное.

Проект двухэтажной «стекляшки» торгово-сервисного центра полезной площадью около 500 кв. метров в районе ул. Маковского, 35а - возле заправки «Бензо» на Седанке - можно отнести к рядовым, мало примечательным. Но его расположение на гостевой трассе города, конечно, нельзя было обойти вниманием. Проект вызвал ряд замечаний, после которых он вновь будет представлен градосовету.

Можно восхищаться смелостью заказчика этого проекта, который, вероятно, надеется на его безусловную окупаемость. Притом что мелких объектов такого типа по этой улице уже довольно много, а относительно рядом строится крупнейший в городе торговый комплекс.

Виктор КУДИНОВ, газета "Золотой Рог".