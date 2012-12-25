Во Владивостоке новая технология сократила время простоев морских судов

Вступление России в ВТО создает благоприятные условия для увеличения международного товарооборота, с другой стороны, требует от всех участников транспортного процесса новых подходов, позволяющих не только сокращать время совершения таможенных операций, но и повышать их качество.

В 2012 году Владивостокская таможня приложила максимум усилий, чтобы участники внешнеэкономической деятельности ограничивались минимальными временными затратами на таможенные процедуры при прибытии товаров.

Экономия времени происходит как за счет проведения таможенного контроля грузов параллельно погрузо-разгрузочным операциям, совершаемым операторами морских терминалов в порту Владивостока, так и за счет эффективного информационного обмена, который упрощает взаимодействие таможни и порта. Как это происходит на практике, «ЗР» рассказали начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля Алексей КУЗЬМИН и заместитель директора правового департамента ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания Транспортной группы FESCO) Николай КОЛЕСНИКОВ.

В апреле 2012 года, рассказывает Алексей Кузьмин, таможенные посты Владивостокской таможни начали прием предварительной информации о товарах, ввозимых морским транспортом, как это предусмотрено Концепцией предварительного информирования таможенных органов РФ. Анализируя предварительную информацию, представленную перевозчиком или другим заинтересованным лицом, таможня теперь может принимать по ней предварительное решение. Если предварительная информация полностью совпадет с информацией перевозчика при прибытии, предварительное решение получит юридически значимый статус. Такая проверка укладывается в несколько минут, что позволяет морскому судну сразу же после прибытия встать к причалу порта и начать грузовые работы. Учитывая, что ранее время оформления прихода морского судна составляло от полутора до четырех часов, новая технология значительно сократила время непроизводительных простоев морских судов.

Координация действий между таможней и морским портом, как считает Николай Колесников, позволяет оператору морского терминала осуществлять эффективное планирование своей деятельности, не допуская простоя докерных бригад и портового оборудования.

Кроме того, добавляет Алексей Кузьмин, в 2012 году получила развитие технология совершения таможенных операций в отношении морских судов, товаров, перемещаемых таким судном, и багажа членов экипажа без выхода таможенного наряда на борт судна. Такая технология предусматривает, что представленные перевозчиком сведения (особенности рейса, характер ввозимых товаров) анализируются таможней и фактический таможенный контроль смещается в зону таможенного контроля морского порта.

Если таможенным органом принято решение о совершении таможенных операций без выхода на борт судна, сокращаются непроизводительные простои судна, связанные с ожиданием таможенного наряда, а затем и с проведением досмотра судовых помещений и грузов. По оценкам экспертов, благодаря усилиям таможни сокращение непроизводительных простоев судна составило более 3-х часов.

В третьем квартале 2012 года доля морских судов, прибывающих в порт и оформленных без выхода таможенного наряда, составила 37,9%. Для убывающих судов - 76,6%. По прогнозам таможни, эти показатели в дальнейшем будут увеличиваться.

Положительно оценивает Николай Колесников и изменение технологии выдачи заинтересованным лицам товаросопроводительных документов, необходимых для подготовки декларации на товары. Еще недавно такие документы получатель или таможенный представитель мог получить только после размещения товаров в зону таможенного контроля порта, сегодня их можно получить сразу после оформления прибытия морского судна. Это позволяет декларанту или таможенному представителю уже во время выгрузки товаров провести необходимые для декларирования мероприятия, а при размещении товаров в зону таможенного контроля порта незамедлительно подать декларацию на товары. По мнению менеджера, это изменение сокращает время нахождения товара в порту не менее чем на сутки, что положительно сказывается на пропускной привлекательности порта.

Продолжая разговор на актуальную тему, Алексей Кузьмин коснулся и работы по интеграции информационных систем порта и таможни. В частности, отметил он, завершаются работы по организации безбумажного документооборота отчетов о принятии товаров на хранение и выдаче оформленных грузов. Использование электронной цифровой подписи, сопровождающей обмен информацией между портом и таможней, позволит не только сократить время представления таких отчетов, но и автоматизировать учет этих операций. Кроме того, реализация этого проекта позволит полностью отказаться от бумажных документов отчета. Учитывая, что ежесуточно в порту Владивосток совершается более 1,5 тыс. операций по помещению товаров на временное хранение и выдаче таких товаров, применение электронных технологий позволит более рационально использовать ресурсы порта и таможни.

Вторым этапом интеграции информационных систем станет автоматизированное направление сведений о выпущенной таможенным постом декларации из информационной системы таможенного органа в информационную систему порта. Как считает Николай Колесников, наличие такой информации позволит порту гибко настраивать систему складской логистики. В целом же совместная работа по совершенствованию таможенного администрирования будет содействовать улучшению делового и инвестиционного климата восточных ворот России.

Юрий РОГОВ, газета "Золотой Рог".