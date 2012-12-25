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В Приморье рост тарифа не спасет операторов пригородных пассажирских перевозок
Операторы пригородных пассажирских перевозок в Приморье не могут выйти на рентабельность, закладывая в бюджеты убытки и рассчитывая на помощь региональных бюджетов. Власти не готовы компенсировать выпадающие доходы полностью, а значит перевозки электричками будут сокращаться.
Проезд в пригородном сообщении железнодорожным транспортом в Приморье с 1 января 2013 года подорожает на 15,4% - с 13 до 15 рублей за поездку на расстоянии до 10 км. Но даже рост тарифа не поможет ОАО «Экспресс Приморья» (оператор пригородных пассажирских перевозок) выйти из убытков.
«Если несколько лет назад тарифы, применяемые на проезд в пригородных поездах, были меньше автобусных, то в настоящее время на ряде маршрутов тарифная политика автотранспортных предприятий более привлекательна для пассажира. Например, стоимость проезда на городском автобусе Угольная-Владивосток составляет 15 рублей, а у нас на данном маршруте - 47 рублей, с Нового года будет еще выше», - сообщил генеральный директор ОАО «Экспресс Приморья» Сергей КУЗНЕЦОВ.
В 2012 году компания планирует перевезти 11 млн пассажиров, что на 12% меньше, чем годом ранее. При этом в Приморье ожидается 8,2 млн пассажиров (-13,7% к 2011 году). По итогам 2012 года компания может получить 868 млн рублей чистого убытка (255 млн рублей убытка годом ранее).
ОАО «Экспресс Приморья» начало осуществлять хозяйственную деятельность в Приморском крае с 1 сентября 2005 года. 51% акций принадлежит ОАО «РЖД», 49% - администрации Приморского края. С 2011 года «Экспресс Приморья» работает в пределах Приморского и Хабаровского краев, Еврейской АО и Амурской области. Для перевозки пассажиров в пригородном сообщении компания использует подвижной состав, арендованный у Дальневосточной железной дороги (филиал ОАО «РЖД»).
«Секрет убыточности прост - себестоимость перевозок значительно выше тарифа. Выход на безубыточность возможен только при условии полной компенсации выдающих доходов компании. Плата за перевозку пассажиров, установленная в тарифах, покрывает лишь 43% расходов. Оставшуюся часть должны компенсировать регионы, как единственный заказчик услуги, но они выполняют свои обязательства лишь частично. Так, перечисления за 2012 год - 174 млн рублей - могут закрыть лишь 20% расходной части. В 2013 году прогнозируемый убыток еще выше - 995 млн рублей», - сообщил Сергей Кузнецов.
С ожидавшимися трудностями столкнулось в Приморье и ОАО «Аэроэкспресс», единственный в России оператор пригородного сообщения, соединяющий крупные города с аэропортами. Компания закладывает на 2013 год убыток от работы во Владивостоке в размере около 100 млн рублей. «Аэроэкспресс» открыл сообщение между аэропортом Кневничи и Владивостоком 20 июля этого года, направив на реализацию проекта 146,1 млн рублей. С июля по ноябрь компанией было перевезено 154,4 тыс. пассажиров.
Бизнес-модель «Аэроэкспресса» изначально подразумевала компенсацию перевозок. «Мы заранее понимали, что будут убытки, но рассчитывали, что найдем форму компенсации выпадающих доходов», - рассказал РБК daily гендиректор компании «Аэроэкспресс» Алексей КРИВОРУЧКО. Если получить средства из регионального бюджета не удастся, место «Аэроэкспресса» займет… «Экспресс Приморья».
Олег КЛИМЕНКО.
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