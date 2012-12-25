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Андрей Баслык: Обязательства "Защиты-Находка" будут закрыты

25 Декабря 2012, 21:20 | Приморье

Старейшая и крупнейшая Приморская страховая компания «Защита-Находка» завершает свою деятельность. Ее акционеры сейчас стоят перед выбором стратегии работы на страховом рынке. О том, что ожидает клиентов и работников компании, «ЗР» рассказал генеральный директор «Защита-Находка» Андрей БАСЛЫК.

- Как уже сообщал «ЗР», «Защита-Находка» вела переговоры с самарской компанией «Компаньон». Каков результат?

- Два года назад «Компаньон» проявлял интерес к приобретению нашей компании. Поэтому, когда появились проблемы и наши акционеры решили расстаться со страховым бизнесом, они предложили «Защиту-Находка» «Компаньону». Однако договор они так и не подписали. Но у «Защиты-Находка» есть профессиональный коллектив и наработанная клиентская база, а у «Компаньона» есть интерес к нашему региону. Поэтому с согласия акционеров «Защиты-Находка» руководство компании обратилось к «Компаньону» с предложением о переходе сетью вместе с агентами и клиентской базой. Ведь для того, чтобы раскрутить филиал с нуля, требуется два года. Причем без уверенности в его успехе.

- Удалось заключить соглашение?

- В целом, да. Договорились, что на первом этапе мы станем отделениями «Компаньона» во Владивостоке, Находке и Хабаровске. Так проще юридически, и это позволит нам быстрее приступить к работе. В ближайшие дни станем отделением, начнем оформлять страховые полисы на «Компаньона» и запустим процедуру регистрации в налоговых органах.

Но через несколько месяцев будет создан Дальневосточный филиал «Компаньона», который объединит все наши отделения.

Впрочем, переговоры с самарцами еще продолжаются. Осталось решить еще один вопрос. Правда, весьма важный - о переводе добровольного портфеля. Мы хотим снять эту нагрузку с «Защиты-Находка». Я бы даже сказал, что по этому вопросу мы договариваемся, но нужно определиться с технологией перевода.

- Весь коллектив «Защита-Находка» переходит сетью в «Компаньон»?

- Нет. Из 60 человек «Компаньон» берет в штат 25 сотрудников, из них 14 - во Владивостоке, 7 - в Находке и 3 - в Хабаровске. Кроме того, агенты переходят в полном составе. Все, кто пожелает. С переоформлением в филиал штат, полагаю, будет расширен, и мы думаем брать, конечно, в первую очередь тех, кто работал в «Защита-Находка».

- В коллективе давно ходят упорные слухи, что вы написали заявление и оставляете свою должность. Насколько я понимаю, это не так и вы переходите на работу в «Компаньон»?

- Да, такая договоренность есть.

- Зарплата у коллектива на новом месте останется прежней?

- Постараемся сохранить примерно на прежнем уровне.

- А что будет с «Защитой-Находка»?

- Она останется еще, как минимум, на полтора года как юридическое лицо, чтобы закрыть все обязательства.

- То есть клиенты, которым уже полагается выплата из средств «Защита-Находка» по ОСАГО, должны ждать денег от нее?

- Именно так. Правда, сейчас выплаты остановлены из-за финансовых проблем. Но у компании есть активы, реализация которых позволит получить необходимые средства и произвести страховые выплаты. Думаю, тем, кто уже заявил свои требования, придется подождать от трех до шести месяцев.

Олег ЖУНУСОВ, газета "Золотой Рог".

 

Автор: Олег Жунусов
Теги: страхование 



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Комментарии

  • Псевдоним20:18, 29.12.2012#

    Андрей Иосифович, жалко так, что З-Н закрывается. . .

  • Псевдоним12:19, 31.12.2012#

    Хорошо что я не у них ОСАГО брал.

  • Белая Стрела13:01, 31.12.2012#

    кидалово все эти страховые компании, помню как деньги брать не очереди и не обедов!! как расчитываться так она дурочка сидит и бесконечно то перерыв, то обед!! твари!! А тереь типа закрываются денег наворовали уроды!!

  • REYM20:06, 27.03.2013#

    А что делать тем, кто застрахован по КАСКО?

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