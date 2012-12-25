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ФАС: В Приморском крае цены на бензин экономически обоснованы
Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Приморскому краю считает, что рост цен на нефтепродукты экономически обусловлен, признаков сговора между поставщиками в ходе мониторинга обоснованности оптовых и розничных цен на нефтепродукты не обнаружено.
«Рынок нефтепродуктов имеет закономерности, сезонные колебания. Регулярно проводим проверки, смотрим цену, по которой нефтеперерабатывающие заводы отпускают продукты в опт, потом в мелкий опт и в розницу. В результате мониторинга мы не обнаружили признаков сговора между поставщиками, все меры экономически обусловлены», - сообщил руководитель УФАС в ходе встречи с инициативными гражданами по теме «Динамика розничных цен на автомобильное топливо в Приморском крае».
По словам гендиректора ОАО «Приморнефтепродукт» Дмитрия МАСЛОВСКОГО, существенный фактор роста цен на бензин - рост акцизов.
«Большая часть затрат приходится на покупку нефти, транспортные затраты - вне сферы деятельности компании, мы не можем контролировать эти издержки. Существенные факты роста цен на бензин - рост акцизов. Если говорить обо всей цепочке - от добычи нефти до ее продажи, то в этом году в пересчете на литр топлива затраты выросли примерно на 5 рублей. При этом цены выросли значительно меньше, эта ситуация для нашей компании продолжается в течение двух лет. Рост затрат в 2011-2012 годах был выше, чем рост розничных цен. Возможности по сдерживанию цен ограничены», - отметил Дмитрий Масловский.
В ходе встречи было принято решение создать общественный экспертный совет, который совместно с управлением ФАС будет собирать информацию и мониторить уровень цен, сообщила пресс-служба краевой администрации.
Газета "Золотой Рог".
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