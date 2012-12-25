В Приморском крае Закон о патенте позволит предпринимателям добровольно выбрать режим налогообложения

С 1 января 2013 года предприниматели получают выбор: работать на патенте, на ЕНВД, на УСН и общем режиме налогообложения. В редакции «ЗР» прошел круглый стол, посвященный важнейшей налоговой новации будущего года.

Идея заменить ЕНВД патентной системой несколько лет обсуждалась в правительстве и в бизнес-структурах. Сегодня новая глава Налогового кодекса - 26.5 «Патентная система налогообложения» (Федеральный закон от 25.06.2012 № 94-ФЗ) - уже вступила в силу, субъекты федерации на своем уровне приняли соответствующие законодательные акты, в том числе 31 октября 2012 года принят закон Приморского края «О патентной системе налогообложения». Каким образом изменится налоговый климат для малого предпринимательства Приморья, обсудили на круглом столе, организованном издательской компанией «Золотой Рог», представители УФНС России по Приморскому краю, Администрации г. Владивостока, представители экспертного сообщества края.

Яна МАЛЬЦЕВА, экономический обозреватель газеты «Золотой Рог»:

- Позвольте определить сразу несколько основных постулатов, на которых зиждется патентная система налогообложения-2013 для индивидуальных предпринимателей, разумеется, они не являются исчерпывающими. Во-первых, это специализированный (читайте: льготный режим, который исключает необходимость уплаты налога на имущество, НДФЛ, НДС (кроме НДС на импорт). Патенты УСН, выданные в 2012 году, действуют только до 31 декабря. С 2013 года на этом спецрежиме не нужно будет применять ККТ. Можно будет нанимать до 15 (сейчас до 5) работников. Также с 2013 года подавать заявление на патент можно будет за 10 дней (а не за месяц) до начала срока действия патента. Систему можно будет применять не только в сфере бытовых услуг, но и в торговле, общепите (кафе и рестораны), что исподволь подводит наших предпринимателей к мысли о переходе с уже ставшего привычным единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Впрочем, к 2018 году этот спецрежим налогообложения правительство планирует аннулировать.

Андрей ПУШКАРЕВ, главный редактор газеты «Золотой Рог»:

- Все достаточно ровно, так почему же столько споров и, в некоторых случаях, протестов вызвал данный закон? Многие индивидуальные предприниматели, особенно из районных центров, поселков, мягко говоря, взялись за голову. Ряду бизнесменов надо либо переходить на патент, либо применять традиционную упрощенную систему налогообложения, либо переходить на общий режим. Мы уже не говорим о повышении стоимости патента в 1,5-2 раза. Как быть, и какая система налогообложения окажется наиболее выгодной для нашего бизнеса?

Галина НИКОНОВА, президент НП «Дальневосточная Палата налоговых консультантов»:

- С моей точки зрения, патенты, которые были изначально задуманы как льготный налоговый режим для индивидуального предпринимателя, в сущности, оказались разработаны для тех, кто имеет в подчинении до 15 человек, работающих по найму. «Индивидуалы» остались как будто в стороне от патента или в невыгодных условиях.

Законодательная инициатива, касающаяся установления стоимости патента для индивидуальных предпринимателей, а также обязательная корреляция коэффициент-дефлятора, как это было в случае применения ЕНВД, в принципе, должна быть передана на места. Тем паче, что поступления отданного режима налогообложения пополняют местные бюджеты.

Если честно, первое мое желание после ознакомления с новой главой Налогового кодекса, было – обратиться в Государственную Думу с предложением о том, чтобы законотворчество по этому вопросу было бы передано на муниципальный уровень.

Наталья ТИХОНОВА, заместитель начальника управления финансов и экономики администрации г. Владивостока:

- Муниципалитеты будут бороться за поступления в собственные бюджеты. В этом наша прямая заинтересованность. По инициативе администрации города Владивостока были дифференцированы показатели в зависимости от количества наемных работников (среди которых отдельной строкой выделено «без наемных работников»); по виду предпринимательской деятельности по сдаче в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности; дифференцированы показатели по размерам площадей; по услугам общественного питания, снижен размер годового дохода с 10 млн. рублей пропорционально увеличению площади зала обслуживания посетителей; снижен размер годового дохода с 1 млн руб. до 500 тыс. рублей при среднем числе наемных работников от 11 до 15 и т.д.

Марина ШЕМИЛИНА, бизнес-омбудсмен (уполномоченный по защите прав предпринимателей) в Приморском крае, председатель Общественного Совета предпринимателей Приморья

- В любом случае принятие закона - первый шаг. Бизнес-сообщество Приморья в свое время принимало все усилия для того, чтобы убедить краевых законодателей в необходимости принятия дифференцированных коэффициентов для ЕНВД. В нынешний приезд Ирины ХАКАМАДЫ во Владивосток удалось встретиться с ней и вспомнить о том, что в бытность вице-спикером Госдумы ей удалось нам помочь и убедить законодателей принять нашу точку зрения.

Сегодня же в первую очередь надо говорить о том, что общественный совет предпринимателей совместно с Администрацией города проводили большую разъяснительную работу среди бизнесменов Владивостока. К сожалению, незавидную роль продолжает играть пассивность предпринимательского сообщества, которое в массе своей не проявляет инициативы, не участвует в обсуждениях нормативных актов, не составляет собственных расчетов для ведения бизнеса и не пытается выяснить, какой режим налогообложения действительно может стать выгодным. Предприниматели полагаются больше на интуицию и подчиняются давно принятым и привычным правилам.

В свою очередь совместно с представителями администрации г. Владивостока мы выступили с официальным заявлением к нашим краевым законодателям о необходимости передачи нормотворческой инициативы в отношении применения патента для индивидуальных предпринимателей на муниципальный уровень.

Галина Никонова:

-Краевые законодатели действительно решили, что коли спрос на патенты старого образца среди предпринимателей за последние годы повысился, то их стоимость в новом законе вполне можно увеличить. Так, с 2013 года стоимость патента на осуществление парикмахерских услуги составит 11100 рублей в год, в 2012 году она равнялась 7200 рублям, и с учетом 50% льготы за счет страховых взносов предприниматель уплачивал 3600 рублей. Сегодня произошло фактически трехкратное увеличение выплат, хотя сумма в сущности приемлемая.

Одновременно все сделали вид, или просто не осознавали, что обязательные страховые взносы в ПФР для индивидуальных предпринимателей, составлявшие в 2012 году 14386 рублей в год, а в фонд медицинского страхования - 2800 рублей, в следующем 2013году окажутся равными 32479 рублям 20 копейкам в ПФР и 3185 рублям 46 копейкам в ФФОМС. И если в нынешнем году сумма страховых взносов уменьшалась до половины, исходя из расчета стоимости патента, то в следующем году подобная льгота исчезает.

Кстати, законодательные нововведения с патентом могут подвигнуть предпринимателей, которые не обращаются к найму рабочей силы, а работают действительно на себя, в сторону выбора ЕНВД. Предприниматели, работающие в одиночку, с 1 квартала 2013 г. смогут уменьшить исчисленный за квартал ЕНВД на всю сумму уплаченных в этом квартале обязательных взносов за себя, то есть без 50-ти процентного ограничения. Соответственно, если у ИП ЕНВД за квартал равна 1/4 годовой суммы уплаченных страховых взносов, то налог в бюджет за квартал, в котором уплачены взносы, платить не придется. Мы получаем «ноль» к уплате.

Наталья Тихонова:

- Таких предпринимателей единицы. Они не сделают общей картины поступлений. Мы провели сравнительный анализ налоговой нагрузки предпринимателей, находящихся на уплате патента и ЕНВД. Например, за пошив и ремонт швейных и меховых, кожаных изделий индивидуальный предприниматель на ЕНВД с одним наемным работником в 2013 году заплатит – 18 640 рублей, сумма патента окажется 11100 рублей. С учетом страховых взносов в первом случае бизнесмен на вмененном налоге заплатит за год 58 771 рубль, а по патенту – 55 144 рубля; при привлечении четырех наемных работников по ЕНВД составит в год 174164 рубля, по патенту-123564 руб.

Галина Никонова:

-Тем самым, по моему мнению, исказилась основная идея патента. Совокупная плата за патент должна быть тем меньше, чем меньше ты привлекаешь работников, обеспечивая работой себя, освобождая государство от проблем по твоему трудоустройству. А в новом законе наоборот.

Наталья Тихонова:

- Мы рассуждаем иначе. Источник дохода городского бюджета от ЕНВД порядка 600 млн рублей. С 2018 года ЕНВД упраздняют и на смену ему предлагают патент. Например, только во Владивостоке 8069 индивидуальных предпринимателей находятся на уплате ЕНВД. Через некоторое время по логике вещей они должны перейти на патент. Как правило, это те самые люди, кто содержат по найму до 15 человек. И мы, свою очередь, должны им создать такие условия, чтобы со «вмененки» они переходили на патент активно, такая замена была им выгодна, и одновременно бюджет не потерял поступления.

Почему законодатель не разрешили прежний 50% вычет за счет страховых взносов для ИП на патенте? Ответ прост – проблема вывода бизнеса из «тени», т.к. многие предприниматели стараются скрыть количество своих работников. Кроме того, такая социальная миссия, как создание рабочих мест, также играет в принятии закона на таких условиях заметную роль.

Галина Никонова:

- В любом случае надо посмотреть, каким образом сложится равновесие между патентами и ЕНВД. Патент оказался популярным в сфере перевозки грузов и пассажирских перевозок. Что касается торговли, то данному виду предпринимательства законодатели преподнесли хороший подарок. Вероятно, не до конца пришло понимание о том, что торговое место - это не лоток на рынке, это может быть и 200 кв. м в торговом центре. Данной лазейке клиенты буквально обрадовались.15 человек работников в данной ситуации им хватит за глаза. Вот, где патенты выгодны!

Марина Шемилина:

- Отмечу, что первоначальный проект закона о патенте нас совершенно не устраивал. В ходе первого заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при губернаторе мы настояли, чтобы принятие краевого закона исходило из логики федерального закона, т.е. «уменьшить (налогообложения), облегчить (отчетность)». Однако в краевом законе не удалось обойти недоработку федерального. В данном случае невозможно было принять подобный законодательный акт на региональном уровне с иными постулатами. Мы осознанно пошли и на то, что данный закон принят для всех муниципалитетов с учетом территориального коэффициента-дефлятора равного «единице», как в случае с ЕНВД. Т.к. прекрасно понимали, если укажем для всех коэффициент на уровне села Михайловка, то оголим муниципальные бюджеты. В данном случае благоприятным фактом является возможность выбора, которую предприниматель получает с 1 января 2013 года: он может работать на патенте, на ЕНВД, на УСН и общем режиме налогообложения. В этой ситуации важно донести для предпринимателя идею - выбор есть. Ему надо всего лишь подсчитать, какой режим налогообложения ему выгоден на сегодняшний момент.

Наталья Тихонова:

- Как «добровольность» выбора систем налогообложения отразится на бюджетах, еще неизвестно. Во многом такой шаг объясняется пониманием проблемы, т.к. ряд муниципалитетов не уменьшил ЕНВД за счет коэффициента- дефлятора, и предприниматели начинали работать себе в убыток. Но если ранее в 2011 году на территории Владивостока было собрано ЕНВД 600 млн рублей, УСН-1,5 млрд рублей и 901 тыс.рублей от 245 индивидуальных предпринимателей, которые находились на патенте, то исход в принципе понятен. Хотя в краевой столице не более 30% индивидуальных предпринимателей ранее выбрали патент, больше всего таких бизнесменов в сельской местности. Поэтому наша администрация не строит иллюзий, на следующий год запланировали поступлений от патента на уровне 2млн 400 тыс. рублей. Замечу, что в Хабаровске ситуация аналогична.

Наталья МОРОЗОВА, заместитель начальника отдела налогообложения №1 Управления ФНС России по Приморскому краю:

- Мы склоняемся к тому, что большинство налогоплательщиков остается на уплате ЕНВД вплоть до 2018 года. Предприниматели должны самостоятельно рассчитать собственную выгоду от применения той или иной системы налогообложения, но пока этим не занимаются. Хотя сделать расчет не сложно. ФНС со своей стороны напоминает, что патент индивидуальный предприниматель может приобрести на любое количество месяцев, но не более, чем на календарный год. Также добавлены новые виды деятельности, в отношении которых может применяться патент: розничная торговля через магазины и павильоны с площадью торгового зала до 50 кв. м, а также через киоски, палатки, ларьки и т.п.; услуги общественного питания с залом обслуживания посетителей до 50 кв. метров. Расчет стоимости патента производится исходя из размеров потенциально возможного к получению ИП годового дохода, помноженного на 6% и далее на количество месяцев срока действия патента. Сокращен срок подачи заявления на получение патента - не позднее, чем за 10 дней до начала применения патента (в настоящее время заявление подается за месяц). ИФНС выдает патент в течение пяти дней со дня получения заявления.

Галина Никонова:

- Думаю, что коллеги со мной согласятся, что большое значение в принятии закона, предусматривающего добровольное применение ЕНВД и более лояльного для предпринимателей закона «О патентной системе налогообложения» сыграл наш личный разговор с Игорем ШУВАЛОВЫМ в ходе мероприятий, приуроченных к саммиту АТЭС во Владивостоке в 2012 году. Он касался проблемы полной отмены ЕНВД, которую нельзя было проводить ни в коем случае. Мы настаивали на том, что надо позволить предпринимателям в добровольном порядке выбирать режимы налогообложения с 2013 года и в дальнейшем провести анализ, который позволит ответить на вопрос – сколько же все-таки бизнесменов решат остаться на ЕНВД, а сколько выберут патент, общую систему налогообложения и т.д.

Марина Шемилина:

- Наша встреча была решающей. Через неделю после нее вице-премьер объявил, что выбор систем налогообложения будет осуществляться в добровольном порядке. В свое время я обращалась к И.И. Шувалову от имени предпринимательского сообщества со словами категорического несогласия с отменой ЕНВД, выбор должен оставаться за предпринимателем. На встрече с Шуваловым из-за спешки мы упустили ряд моментов, в частности отсутствие дифференциации по месту ведения деятельности, но мы добились своей главной цели – не допустить отмены ЕНВД, а позволить предпринимателям добровольно выбирать режимы налогообложения.

Галина Никонова:

- Надеюсь, что наше обсуждение – это только начало пути. Остаюсь при своем мнении, что прежнее отношение законодателя к патенту было наиболее адекватным. В том случае патент мог применить именно индивидуальный предприниматель, который одни работал на себя, не имея большого количества наемных работников. Было понятнее с точки зрения восприятия своих объемов, своих размеров. А если ты вырос, начал нанимать рабочую силу, подчиняйся иным правилам, плати как все.

Марина Шемилина:

- Наши стратегические шаги вижу в том, чтобы запустить этот закон, что фактически сделано, и донести до предпринимателей информацию о необходимости подсчета собственных рисков и выгод. И, конечно же, срочно начать работу по внесению изменений в федеральный закон. Подобные инициативы должны исходить и от местных представительных органов власти, поможет решать данные вопросы и институт уполномоченного по правам предпринимателей. По крайней мере, если законодатели «не созреют», то предпринимательское сообщество сделает все от него зависящее однозначно.

Яна МАЛЬЦЕВА, газета "Золотой Рог".