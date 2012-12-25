В Приморье стартовала модернизация "Терминала Астафьева", обещающего стать уникальным для России проектом

После модернизации терминал в Приморском крае будет соответствовать мировым экологическим стандартам по переработке угля. Проект нацелен на увеличение грузооборота в страны АТР к 2015 году в объеме 6 млн тонн.

На пресс-конференции, посвященной фактическому старту проекта по модернизации «Терминала Астафьева», был представлен совсем недавно утвержденный в Москве Центральной дирекцией управления движением «Российских железных дорог» проект о модернизации железнодорожной станции в Находке. Эта договоренность дала возможность начать первый этап реализации проекта «Терминала Астафьева» - строительство современного комплекса по перевалке угля с возможностью переориентации на другие виды сыпучих грузов, оснащенного самой передовой техникой и технологиями, соответствующими мировым экологическим стандартам.

Проект строительства «Терминала Астафьева» запущен группой компаний «Аква-Ресурсы» около двух с половиной лет назад. На данный момент идея строительства интермодального терминала получила поддержку на всех необходимых этапах.

«Изначально нами был разработан проект интермодального терминала, который должен был включать развитие территории «Терминала Астафьева», бывшей компании «Фабрика НЖБФ». Это развитие должно было включать реконструкцию железнодорожной инфраструктуры и развитие непосредственно территории для строительства большого серьезного технологического перерабатывающего комплекса. Программа была представлена на саммите АТЭС и получила свою поддержку. Проект «Терминал Астафьева» стал единственным, получившим одобрение на саммите, - рассказывает о проекте Алексей ВЛАДИМИРОВ, исполнительный директор ОАО «Терминал Астафьева». - Более того, программу финансирования поддержал Сбербанк России, и на сегодняшний день у нас проведены все договоры по заключению соглашения финансирования терминала».

«Терминал идет в ногу с программой угольной промышленности страны, он идет в ногу с переориентацией вывоза угля на восток, - продолжает Алексей Владимиров. - Следующим этапом развития проекта будет проведение переговоров с железнодорожниками, которые помогут нам обеспечить плановый объем поставок. Наш проект создания терминала после достижения договоренности будет включен в программу развития железной дороги до 2020 года. В ближайшее время будет подписан договор присоединения, в рамках которого уже и будут определены этапы финансирования, этапы строительства железнодорожной инфраструктуры».

Программа инвестиций в модернизацию терминала рассчитана на 2012-2015 годы с общим объемом финансовых вложений в инфраструктуру 2,3 млрд рублей, или $72 млн. Двухэтапная реализация проекта «Терминала Астафьева» является сегодня оптимальной моделью развития терминала, которая сможет обеспечить контроль над финансовыми вложениями в проект, подушку безопасности и быструю окупаемость вложенных средств.

На сегодняшний день терминал может переваливать 1,5 млн тонн в год, и первым этапом развития терминала станет увеличение перевалки до 3 млн тонн 2013 году. Подобные объемы будут достигаться за счет реконструкции железнодорожных путей.

«На первом этапе развития мы выдвинули предложение и получили согласие со стороны железной дороги на развитие станции Астафьева, той станции, которая непосредственно прилегает к терминалу, – делится ближайшими планами на осуществление проекта Алексей Владимиров. - Мы выразили готовность обеспечить финансирование всей станции Астафьева, несмотря на то, что она обслуживает еще порядка пяти предприятий. Первый этап включает в себя удлинение и строительство новых железнодорожных путей к станции Астафьева, что и позволит нам обеспечить грузопоток по железной дороге в 3 млн. тонн».

На первом этапе в рамках этого же проекта начнется строительство дополнительных железнодорожных путей, будут проведены реконструкция причала и увеличение складских помещений для хранения угля. По словам исполнительного директора ОАО «Терминал Астафьева», 50% этих планов уже реализовано.

Вторым этапом, рассчитанным на 2013-2015 годы, предполагается строительство высокотехнологического комплекса, не знающего аналогов в России, который предполагает выход на объем перевалки 6 млн тонн в год. Планируются установка вагоноопрокидывателей, снос старого здания НЖБФ и строительство бетонных емкостей для хранения угля, приобретение современной техники, проведение окончательной реконструкции железнодорожной министанции на 150 вагонов.

Основной упор в реализации проекта на этом этапе делается на внедрение технологий, позволяющих соответствовать мировым экологическим стандартам в данной отрасли. Будет произведен запуск современных очистных сооружений, внедрена эффективная система пылеподавления, установлены защитные экраны по всему периметру порта, организация собственной лаборатории по мониторингу состояния воды и воздуха. Склады будут закрытого силосного типа хранения, который позволит осуществлять полную переработку угля, начиная сразу с его прибытия на терминал и заканчивая погрузкой на пароход, без какого-либо соприкосновения с внешней окружающей средой.

«Присутствие угля не будет заметно. Не будет пыли, это будут закрытые конвейера, закрытые складские помещения, закрытая погрузка на суда», - объяснил Александр ГАНИН, технический директор ОАО «Терминал Астафьева».

Уже приобретено оборудование для орошения водой хранилищ угля в целях поддержания экологических норм, установлены технологические пологи для обеспечения чистой погрузки угля на суда, исключающие просыпание угля в акваторию. В ближайшее время планируется монтаж пылеулавливающих ограждений по периметру терминала. Приобретены снегогенераторы для покрытия искусственным снегом хранящихся на открытых складах штабелей угля.

Модернизация «Терминала Астафьева», увеличение его пропускной способности обеспечат стабильность отгрузки угля, в котором заинтересованы страны АТР, откроют новые перспективы в работе крупнейших угледобывающих компаний России, таких как «Мечел», «Кузбасресурсуголь», «СУЭК», ЗАО «Стройсервис».

Помимо того, что модернизация «Терминала Астафьева» имеет коммерческую и государственную значимость, проект также имеет явно выраженную социальную направленность. В рамках развития предприятия будет осуществляться развитие города Находка. Руководство в рамках проекта обещает увеличение рабочих мест и помощь местным школам и больницам.

Надежда САВИНЫХ, газета "Золотой Рог".