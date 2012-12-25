Бизнес с социальным лицом: крупнейший нефтетерминал Дальнего Востока подводит итоги года

В этом году хорошо известному в регионе предприятию «РН-Находканефтепродукт» исполнилось 45 лет, а общий объем отгруженных за эти годы нефтепродуктов составил 200 млн тонн. За сухими цифрами скрываются вполне конкретные и осязаемые вещи: например, тепло, которое приходит в дома и квартиры жителей удаленных северных территорий региона. А в родной Находке предприятие и вовсе на особом счету.

Поэтому когда, поздравляя юбиляра, мэр Находкинского городского округа Олег КОЛЯДИН сказал, что «любой город нашей страны счел бы за честь иметь на своей территории столь мощное, современное, перспективное и социально ответственное предприятие, составляющее основу экономического потенциала Находки», в этом не было ни капли преувеличения. И уходящий год это отлично демонстрирует.

По итогам предыдущего года нефтетерминал был признан лучшим дочерним обществом НК «Роснефть», осуществляющим морскую перевалку. Результаты нынешнего года еще не подведены, но итоги работы «РН-Находканефтепродукт» весьма внушительны: объем грузооборота предприятия составил 6,8 млн тонн: 117,5 тыс. вагонов с различными нефтепродуктами было выгружено, и 1150 танкеров и бункеровщиков - заправлено.

Юбилей предприятие встречало в состоянии глобальной реконструкции, что идет уже не первый год. В 2012-м на модернизацию нефтепирса, резервуарного парка, котельной, системы электроснабжения предприятия, пожарную сигнализацию зданий и прочие работы ушел 1 млрд рублей. В результате пирс расширен на 14 метров, после завершения всего комплекса работ будут установлены новые стендеры японского производства, а управление работами будет проходить централизованно, из операторского блока. Обновленные резервуары оснащены новейшими приборами контроля, включая автоматическое наблюдение за уровнем нефтепродуктов, управление задвижками и т.д., а главное, рассчитаны на хранение разных видов топлива, для того чтобы нефтетерминал мог маневрировать и не снижать потока грузооборота. К слову, в будущем году объем средств на реконструкцию будет еще больше и составит 1 млрд 500 млн рублей.

Кадровый задел

Для того чтобы и дальше составлять славу региона, о будущем нефтетерминала руководство задумывается уже сегодня, поскольку ни одна из выдвигаемых задач не может быть решена без главного ресурса – человеческого.

Сегодня на предприятии работает более 600 человек. Оно не только полностью укомплектовано квалифицированными сотрудниками, но имеет хороший кадровый резерв, который регулярно пополняется молодежью. Профессиональный рост на предприятии – не просто слова, здесь действительно довольно быстро поднимаются по карьерной лестнице. В частности, этому способствуют такие мероприятия, как смотр-конкурс «Лучший по профессии». Руководство поддерживает молодых и инициативных и не жалеет средств на обучение и переподготовку. В минувшем году на эти цели было потрачено более 4 млн рублей.

С молодыми специалистами на протяжении всего года велась активная работа по адаптации на предприятии, включающая круглые столы с руководством и различные тренинги по командообразованию. А на корпоративной межрегиональной научно-технической конференции в Москве работа молодых сотрудников нефтетерминала вошла в число призеров и заняла 3-е место по России.

Руководство нефтетерминала уверено: чем сплоченнее и дружнее коллектив, тем проще ему достигать производственных побед. А для того чтобы сотрудники нефтетерминала ощущали себя не просто персоналом, а командой, на предприятии поддерживается корпоративный дух. Среди задач специально созданного Совета молодых руководителей - организация досуга молодежи, объединение сотрудников по интересам. Только на спортивно-оздоровительные мероприятия (проведение спартакиад, аренду спортивных и тренажерных залов) было потрачено 2,25 млн рублей.

И результаты выступлений коллектива за родное предприятие радуют. Так, в зональном туре корпоративной спартакиады сотрудники «РН-Находканефтепродукт» заняли первое место, в общегородских спортивных соревнованиях, приуроченных к юбилею компании – второе. Помимо спортивных достижений есть и творческие - на корпоративном фестивале «Роснефть зажигает звезды» сотрудники нефтетерминала завоевали серебро.

Также в уходящем году была продолжена поддержка «Роснефть-классов»: 3 млн рублей было направлено на ремонт и благоустройство помещений, приобретение электронных программ по профильным дисциплинам и необходимой техники. Это дало свои плоды. По итогам конкурса среди школ Приморского края «Роснефть-классы» были признаны губернатором Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ лучшими в части оборудования профильных классов.

В том, что эти вложения оправданы, убеждают и ученики: состоявшийся второй выпуск порадовал золотой и тремя серебряными медалями, а также тем, что 90% ребят поступили в вузы на бюджетные места. К слову, будущие нефтяники уже со школьной скамьи вовлечены в деятельность нефтетерминала, участвуют в совместных субботниках, спортивных состязаниях и культурных программах.

Социальное партнерство

По результатам открытого голосования жителей Приморского края и пяти десятков независимых экспертов «РН-Находкнефтепродукт» стал лауреатом VIII Краевой Бизнес Премии в номинации «Социально ответственный бизнес Приморского края», а также одержал безоговорочную победу в краевом межотраслевом конкурсе «Социальное партнерство».

И дело не только в том, что нефтетерминал обеспечивает постоянную занятость более чем 600 находкинцам, а также дает работу сервисным и подрядным организациям, общая численность которых превышает 1500 человек. Предприятие по праву гордится своим соцпакетом, в который входят поощрительные премии и страховые программы, санаторно-курортное лечение для работников предприятия, членов их семей и оказание разовой материальной помощи, специально выделяемые средства на приобретение дорогостоящих лекарств и проведение операций, бесплатные детские путевки в оздоровительные лагеря и оплата профильного обучения в вузе. В 2012 году на выплаты социального характера ушло более 30 млн рублей.

Кроме того, 2 млн руб. было выделено в качестве дополнительной финансовой поддержки пенсионерам компании, и 3 млн рублей было потрачено на различные благотворительные проекты. В том числе по инициативе сотрудников нефтетерминала полностью была восстановлена такая достопримечательность Находки, как Крест Господень на острове Лисий, что получило должную оценку со стороны Святейшего Патриарха Кирилла во время его визита в Приморье.

Безопасность под контролем

2012-й год был объявлен НК «Роснефть» годом экологической безопасности, под эгидой которого прошел целый ряд мероприятий. Всего за этот период на промышленную и пожарную безопасность, включая разработку проектной документации в этой области, готовность предприятия к чрезвычайным ситуациям и обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, было израсходовано 100 млн рублей.

Впрочем, поскольку производственная деятельность «РН-Находканефтепродукт» связана с перевалкой больших объемов легковоспламеняющихся продуктов, вопросам экологической и промышленной безопасности здесь всегда уделяется огромное значение. В этом году была продолжена модернизация технологии перевалки в сторону еще большей эффективности и безопасности. А во время учений внештатное аварийно-спасательное формирование предприятия вместе со специализированными подразделениями пожарной службы и МЧС отрабатывали совместные действия при возникновении и ликвидации чрезвычайных последствий.

Кроме того, руководство нефтетерминала неоднократно на протяжении года инициировало проведение межведомственных совещаний и круглых столов, объединяющих все стороны - от нефтяников до контролирующих органов. А в ноябре на встрече руководителей управлений по чрезвычайным ситуациям из 25 муниципальных образований Приморья, где они делились опытом работы, начальник управления по делам ГО и ЧС Находки Николай РУДЕНКО отметил, что «РН-Находканефтепродукт» является образцовым предприятием в плане подготовки к чрезвычайным ситуациям.

Новый год «РН-Находканефте-продукт» встречает с хорошими показателями и отличным настроением. «Впереди – новые проекты и новые возможности развития, что связано в т.ч. и с реализацией экономических интересов НК «Роснефть» в Азиатско-Тихоокеанском регионе, - говорит генеральный директор предприятия Иван БАРЫШЕВ. - С такой командой, что сложилась на нефтетерминале, нам по плечу любые цели – и производственные, и спортивные, и творческие. 2013-й покажет».

Иван БАРЫШЕВ, газета "Зололтой Рог".