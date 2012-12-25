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Почта России во Владивостоке приступила к доставке посылок на дом
С 24 декабря в крупных отделениях почтовой связи Владивостока, где прогнозируется значительный объем входящих посылок на этой неделе, в «пилотном» режиме введен новый сервис, который планировали ввести с 2013 года.
Клиенты, обслуживающиеся в отделениях почтовой связи №№ 33, 39, 48, 68, 69, 89, могут получить посылки и бандероли по домашнему адресу в любое удобное для них время в течение рабочего дня, с 10:00 до 17:00 часов. Клиенты отделений почтовой связи №№ 1, 2, 11, 14, 17, 63, 77, 91, 106 смогут получить отправления в течение рабочего дня и в вечернее время до 20.00 часов.
При получении извещения о поступлении посылки в одно из вышеперечисленных отделений получателю достаточно оставить заявку по телефону службы «Регион-Курьер»: (423) 222-44-66. Стоимость доставки от 90 рублей и зависит от веса посылки.
Также вводится услуга «смс-уведомление» - получатель будет оповещен о поступлении посылки на почту с помощью смс-сообщения на телефон, указанный на почтовом бланке при отправлении. В нем будет указан не только статус отправления, но также адрес и телефон почтового отделения. Сегодня этой возможностью могут воспользоваться клиенты уже всей почтовой сети.
Все эти меры позволят улучшить качество обслуживания клиентов на так называемой «последней миле», то есть на последнем этапе доставки почтового отправления получателю. Сегодня наибольшее число претензий клиентов Почты связано с неудовлетворительным качеством сервиса именно тогда, когда посылка уже пришла в пункт назначения.
Принятые Почтой России меры позволяют рассчитывать на то, что большинство поступившей почты в пиковый период будет обработано в установленные сроки, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Газета "Золотой Рог".
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Комментарии
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Житель района по 11 ПОС15:56, 25.12.2012#
Почтовое отделение 11 по ул. Никифорова, 37 работает только до 17 часов, а пишут, что время работы продлено до 20 часов! Как это понять! На почту вообще перестала ходить, там ничего не отправить и не получить нельзя! Постоянные бешеные очереди, а по субботам вообще нет приема, т. е. ни посылку, ни заказное, ни ценное и пр. не отправить - НЕТ ПРИЕМА и все тут!Не говоря уже об плате за коммунальные услуги и прочее. Почта работает БЕЗОБРАЗНО!
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Псевдоним15:59, 27.12.2012#
Когда же они будут успевать разносить посылки, когда их заставляют торговать всяким шмурдяком. Они как козы носятся с выпученными клазами. Будем посылку ждать в течении дня, значит целый день никуда не выйдешь. А сколько это будет стоить "от 90 рублей смотря какой вес". Конкретно нет тарифа за кг?
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Враки! 11 отделение работает до 17 часов и постоянные очереди, т. к. работает одно окно, и в субботу не принимают отправления, а только выдают, к тому же не принимают квартплату, вообще ничего не принимают!! УЖАС!!!