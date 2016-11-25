На Дальнем Востоке будет создана партнерская сеть рекрутинговых агентств

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) объявляет о старте партнерской программы для кадровых агентств региона. Цель программы – сотрудничество в области обеспечения трудовыми ресурсами предприятий ТОРов, СПВ и инвестиционных проектов, поддержанных государством, пишет Деловая газета "Золотой Рог".



Ожидается, что результатом взаимовыгодного партнерства станет повышение эффективности привлечения персонала на предприятия ДФО. На текущий момент банк дальневосточных вакансий Агентства составляет порядка 4 тыс. позиций. Благодаря сотрудничеству с крупнейшими работными порталами Агентство уже обеспечивает информирование 23 млн кандидатов ежемесячно о существующих возможностях трудоустройства в макрорегионе. Реализация программы позволит значительно расширить охват аудитории и сократить сроки исполнения заказов работодателей.



На правах разработчика и оператора программы Агентство будет осуществлять общее управление проектом, координировать оптимальное взаимодействие работодателей и кадровых агентств. «Работодатели получают возможность выбирать партнеров исходя из специфики задач, соискатели – гарантии качества кадровых услуг, кадровые агентства смогут реализовать свой профессиональный и рыночный потенциал в условиях опережающего развития экономики Дальнего Востока», – считает первый заместитель генерального директора АРЧК ДВ Павел Игнатьев.



Возможный эффект от сотрудничества прокомментировала Виктория Музычкина, территориальный директор отделений по подбору персонала Kelly Services по Сибири и Дальнему Востоку: «Спрос рождает предложение. А значит у ТОРов и их резидентов появится прекрасная возможность решить первостепенную задачу бизнеса – привлечение кадров. А далее по спирали: развитие бизнеса будет вновь стимулировать людей рассматривать Дальний Восток как потенциальное место жительства».



Как подчеркнул Павел Игнатьев, условия участия в программе предусматривают профессиональную и правовую состоятельность партнера, подтвержденный успешный опыт сотрудничества с предприятиями ДФО. Ключевым условием является готовность поставщика оказывать кадровые услуги в соответствии со стандартами Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.



Для участвующих в проекте кадровых агентств предусмотрена специальная поддержка: обучающие семинары, организационно-методологическое сопровождение проектов в ДФО и трудоизбыточных регионах, участие в профильных мероприятиях, взаимодействие с Федеральной службой по труду и занятости населения, территориальными центрами занятости населения, информационную поддержку в продвижении вакансий. Участие в партнерской программе для кадровых агентств бесплатно. Для включения в программу на 2017 год необходимо подать заявление до 1 декабря 2016 года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.







