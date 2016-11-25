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В Приморье лучший малый и средний бизнес отметят премией "Золотой мост"
Представители малого и среднего предпринимательства Приморья смогут побороться за региональную премию в сфере экономики «Золотой мост», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Учредители конкурса – АО «Корпорация развития Приморского края», АНО «Туристcко-информационный центр Приморского края», АНО «Инвестиционное агентство Приморского края». Конкурс проводится при поддержке губернатора Приморского края.
Подать заявку на участие можно с 1 декабря 2016 года на официальном сайте Премии – ПремияЗолотойМост.рф. Работа экспертного жюри, состоящего из представителей профильных учреждений, членов профильных экспертных советов Приморского края, а также независимых экспертов из бизнеса, начнется с 1 марта 2017 года. Уже в конце марта во Владивостоке пройдет бизнес-конференция и церемония награждения победителей бизнес-премии «Золотой мост 2017». Участие в Премии бесплатно.
По словам генерального директора АО «Корпорация развития Приморского края» Андрея Фоломеева, малый и средний бизнес – важная движущая сила развития любого региона. Самые активные предприниматели достойны общественного признания своих заслуг в сфере экономики.
«Конкурс будет полезен для всех: уже известные компании смогут подтвердить свой статус и будут еще больше вовлечены в главные социально-экономические процессы региона, а “новички” получат шанс войти в круги наиболее успешных представителей бизнеса на Дальнем Востоке. Как учредители мероприятия, мы также заинтересованы в проведении объективного голосования. По итогам конкурса мы хотим определить действительно достойных претендентов, ведь в будущем именно они будут поднимать уровень экономического потенциала Приморского края, а также представлять наш регион на международном уровне в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – отметил он.
Премия «Золотой мост» определит лучших представителей бизнес-среды Приморского края – талантливых руководителей, успешные компании и яркие проекты.
Стать номинантом премии могут те представители малого и среднего бизнеса, кто смог внедрить новые подходы, и технологии для решения бизнес-задач. Если вы создали новое направление бизнеса, добились впечатляющих финансовых результатов или стали инициаторами общественных преобразований, то это не должно остаться незамеченным.
По мнению губернатора Владимира Миклушевского, Приморский край сегодня – лидер среди регионов Дальнего Востока по уровню развития предпринимательства.
«У нас находится треть всех субъектов малого и среднего бизнеса в регионе. Наши предприниматели принимают активное участие в жизни края, в том числе и через общественные институты региона. Для того, чтобы поощрить лучших представителей приморского бизнеса мы и решили основать Бизнес-Премию “Золотой Мост”. Ее цель – выявлять и демонстрировать краю лучшие образцы бизнес-моделей, укреплять и развивать традиции приморского предпринимательства, мотивировать людей начать свое дело. Кроме того, участие компаний в конкурсе поспособствует расширению их деловой активности и росту инвестиционного рейтинга региона», – считает глава региона.
В конкурсе предусмотрены следующие номинации:
• «ТОП - менеджер года / Руководитель года»
• «Первооткрыватели»
• «Молодежный проект»
• «Торговля и услуги»
• «Бизнес для бизнеса»
• «Меценат»/«Социально - ответственная компания»
• «Детский проект»
• «Натуральное хозяйство»
• «Экспортный прорыв»
• «Женский проект»
• «ИТ-прорыв»
• «Жемчужина гостеприимства»
• «Новое меню»
• «Порто-франко»
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