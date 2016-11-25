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Ассоциация менеджеров опубликовала рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров"
В 2016 году в него вошли сразу семь представителей Сбербанка, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Президент, Председатель Правления Герман Греф отмечен в номинации «Бизнес-лидеры». Заместители Председателя Правления Александр Морозов и Вадим Кулик признаны лучшим финансовым и ИТ-директором соответственно.
Вице-президент Анна Попова включена в состав лучших директоров по взаимодействию с органами власти, руководитель службы корпоративного секретаря Олег Цветков — по корпоративному управлению, вице-президент Игорь Кондрашов — по правовым вопросам, директор центра снабжения Екатерина Столыпина — по логистике, сообщили "Золотому Рогу" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.
Рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» проводится ежегодно с 2001 года и является признанным и эффективным инструментом оценки профессиональной репутации российских менеджеров высшего звена.
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