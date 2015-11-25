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"Возрастным" кандидатам сложно найти работу

25 Ноября 2015, 17:03 | Приморье

Министерство финансов РФ  продолжает муссировать тему о повышении в России пенсионного возраста. По словам экономистов, такое нововведение позволит сэкономить значительные суммы в бюджете страны, но не станет ли возраст кандидатов препятствием к трудоустройству? Этот вопрос выясняла служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter, проведя опрос среди соискателей и работодателей, анализ резюме и вакансий за 2015 год, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Проблему трудоустройства кандидатов старшей возрастной категории признало большинство участников опроса: 81% работодателей и 74% соискателей отметили наличие возрастной дискриминации на рынке труда. Более того, половина работодателей согласна с тем, что на разных позициях есть разные возрастные ограничения, что возрастные сотрудники – наиболее уязвимая группа на рынке.

Аналитика соискателей Приморья в возрасте 50+ показала, что чаще всего эти кандидаты размещают резюме в сферах «Транспорт», «Производство», «Строительство» и «Бухгалтерия». Всего таких кандидатов набралось 6%, между тем на рынке сегодня всего 2% предложений для кандидатов с опытом работы от 6 лет. Более того, с начала года из общего числа кандидатов, получивших предложение о трудоустройстве, всего 3% находятся в возрасте от 45 лет и выше.

На что же, в первую очередь, обращают внимание работодатели при подборе кандидатов? Тут мнения представителей компаний и соискателей не совпало: первые отметили, что обращают внимание на возраст, но далеко не в первую очередь (седьмой пункт), оценивая сначала личные качества и профессиональный опыт. Сами соискатели считают, что возраст рассматривают в третью очередь. Более того, 22% кандидатов считают, что им отказывали в трудоустройстве по причине возраста.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.  

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Теги: трудоустройство  вакансии  пенсионный возраст 



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