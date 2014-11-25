ООО "Газпром СПГ Владивосток" продолжает готовиться к большой стройке

Реализация проекта строительства завода СПГ в Приморье идет в соответствии с утвержденным планом-графиком. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Газпром СПГ Владивосток» Игорь КРУТИКОВ.

По его словам, на сегодняшний день проектная документация по объектам строительства первого этапа находится на рассмотрении в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Заканчивается разработка проектной документации второго и третьего этапов строительства. Ведется подготовка передачи данных этапов на Государственную экологическую экспертизу и Главгосэкспертизу.

«Проект «Владивосток-СПГ» реализуется согласно утвержденному ОАО «Газпром» плану мероприятий», - подчеркнул Игорь Крутиков.

Проект будет реализован в три этапа. Первый – это объекты пионерного выхода на полуострове Ломоносова в Хасанском районе. Второй – объекты морского терминала отгрузки и грузового терминала, третий – строительство самого завода. Начало работы завода запланировано на 4 квартал 2018 года.

Напомним, в ноябре 2013 года губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве при реализации проекта по строительству завода по производству сжиженного природного газа в Приморье.

Владимир Миклушевский отметил важность данного проекта для региона.

«В первую очередь это огромные инвестиции – 13,5 миллиардов долларов, которые будут вложены в строительство завода в Хасанском районе. Крайне важно, что налоги будут поступать в бюджет Хасанского района и Приморского края начиная с момента строительства и после введения его в эксплуатацию. Мы специально договорились об этом с Алексеем Борисовичем Миллером. Для жителей края важно, что завод, который будет у нас строиться, будет приносить налоги в бюджет для развития социальной сферы», – заявил глава Приморья.

Ход подготовки к строительству завода по сжижению природного газа в Хасанском районе Приморья регулярно обсуждается на заседаниях рабочей группы под руководством первого вице-губернатора Василия Усольцева.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.