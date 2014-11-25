www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.9 р. 100 JPY: 55.66 р.
EUR: 73.13 р. 10 CNY: 93.67 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Энергетика
Распечатать

ООО "Газпром СПГ Владивосток" продолжает готовиться к большой стройке

25 Ноября 2014, 13:22 | Приморье

Реализация проекта строительства завода СПГ в Приморье идет в соответствии с утвержденным планом-графиком. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Газпром СПГ Владивосток» Игорь КРУТИКОВ.

По его словам, на сегодняшний день проектная документация по объектам строительства первого этапа находится на рассмотрении в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Заканчивается разработка проектной документации второго и третьего этапов строительства. Ведется подготовка передачи данных этапов на Государственную экологическую экспертизу и Главгосэкспертизу.

«Проект «Владивосток-СПГ» реализуется согласно утвержденному ОАО «Газпром» плану мероприятий», - подчеркнул Игорь Крутиков.

Проект будет реализован в три этапа. Первый – это объекты пионерного выхода на полуострове Ломоносова в Хасанском районе. Второй – объекты морского терминала отгрузки и грузового терминала, третий – строительство самого завода. Начало работы завода запланировано на 4 квартал 2018 года.

Напомним, в ноябре 2013 года губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве при реализации проекта по строительству завода по производству сжиженного природного газа в Приморье.

Владимир Миклушевский отметил важность данного проекта для региона.

«В первую очередь это огромные инвестиции – 13,5 миллиардов долларов, которые будут вложены в строительство завода в Хасанском районе. Крайне важно, что налоги будут поступать в бюджет Хасанского района и Приморского края начиная с момента строительства и после введения его в эксплуатацию. Мы специально договорились об этом с Алексеем Борисовичем Миллером. Для жителей края важно, что завод, который будет у нас строиться, будет приносить налоги в бюджет для развития социальной сферы», – заявил глава Приморья.

Ход подготовки к строительству завода по сжижению природного газа в Хасанском районе Приморья регулярно обсуждается на заседаниях рабочей группы под руководством первого вице-губернатора Василия Усольцева.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.   

Автор:
Теги: Газпром СПГ Владивосток  газпром 



Новости тематики











Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru