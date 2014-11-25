Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
ООО "Газпром СПГ Владивосток" продолжает готовиться к большой стройке
Реализация проекта строительства завода СПГ в Приморье идет в соответствии с утвержденным планом-графиком. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Газпром СПГ Владивосток» Игорь КРУТИКОВ.
По его словам, на сегодняшний день проектная документация по объектам строительства первого этапа находится на рассмотрении в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Заканчивается разработка проектной документации второго и третьего этапов строительства. Ведется подготовка передачи данных этапов на Государственную экологическую экспертизу и Главгосэкспертизу.
«Проект «Владивосток-СПГ» реализуется согласно утвержденному ОАО «Газпром» плану мероприятий», - подчеркнул Игорь Крутиков.
Проект будет реализован в три этапа. Первый – это объекты пионерного выхода на полуострове Ломоносова в Хасанском районе. Второй – объекты морского терминала отгрузки и грузового терминала, третий – строительство самого завода. Начало работы завода запланировано на 4 квартал 2018 года.
Напомним, в ноябре 2013 года губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве при реализации проекта по строительству завода по производству сжиженного природного газа в Приморье.
Владимир Миклушевский отметил важность данного проекта для региона.
«В первую очередь это огромные инвестиции – 13,5 миллиардов долларов, которые будут вложены в строительство завода в Хасанском районе. Крайне важно, что налоги будут поступать в бюджет Хасанского района и Приморского края начиная с момента строительства и после введения его в эксплуатацию. Мы специально договорились об этом с Алексеем Борисовичем Миллером. Для жителей края важно, что завод, который будет у нас строиться, будет приносить налоги в бюджет для развития социальной сферы», – заявил глава Приморья.
Ход подготовки к строительству завода по сжижению природного газа в Хасанском районе Приморья регулярно обсуждается на заседаниях рабочей группы под руководством первого вице-губернатора Василия Усольцева.
Новости тематики
- В Приморье котельные готовятся принять природный газ
- За материнское тепло выставили счет
- Приморье начнет экономить на энергоресурсах
- Мини-завод СПГ в Приморье закроет все потребности региона в данном виде топлива
- "Примтеплоэнерго" предпочло работу с банками
- Приморцев будет греть свой уголь
- Котельным Приморского края поддадут газу
- Приморью готовят новую ТЭЦ
- В Приморье направят на газификацию около 300 миллионов рублей
- В Приморье планируют снижать стоимость топлива
Новости раздела
- Приставам облегчат жизнь
- Борцы с киберпреступностью на вес золота
- В соответствии с рынком
- Бонусы здесь и сейчас
- Страховые потери года
- В ВЭФ во Владивостоке примет участие Республика Индия
- Корейцы идут на перехват
- Провал резидентов
- "Соллерс" становится на подзарядку
- Железнодорожный узел в Находке ждет реконструкция
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
- В Хабаровском крае на ГЛК "Холдоми" к сезону запустят подъемник с подогревом
- На Камчатке все готово к фестивалю водных видов спорта "Попутного лета"