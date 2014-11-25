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Прибыль из ТОРов уйдет в Москву, Пекин, Сеул и так далее - эксперт
На вопросы «Золотого Рога» ответил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
С целью ускорения развития Дальнего Востока в его регионах предполагается сделать упор на территории опережающего экономического развития - ТОРы. Месторасположением пяти из них становится Приморский край. Предполагается, что к 2025 году все они дадут эффект удвоения валового регионального продукта (ВРП).
В связи с этим «Золотой Рог» попросил ответить на несколько вопросов председателя наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия КРУПНОВА:
- Юрий Васильевич, вы известны своим критическим отношением к ТОРам. На ваш взгляд, если они заработают и удвоение ВРП на Дальнем Востоке произойдет, насколько серьезно это улучшит жизнь собственно дальневосточников?
- Они точно не станут, условно говоря, в два раза богаче. Компании, которые вложат инвестиции в ТОЭРы на Дальнем Востоке, действительно вроде бы организуют интенсивную деятельность, но капитализация в основном будет происходить в метрополии, а не здесь. То есть будет происходить вывоз капитала туда, где находятся центры этих корпораций. И в данном случае не важно, московские они, китайские ли, американские или корейские.
Рост ВРП - это не показатель того, что общая жизнь в регионе улучшается.
Другой момент - сегодня никто не рассказывает и не показывает свои проекты в этих ТОРах. В данном случае мы не имеем возможности предметно их обсуждать. Возможно, что в них будет и два миллиона рабочих мест. Допустим, привезут на них людей из Китая или еще откуда-то. Ведь нам говорят, что будут зоны с такими особыми условиями, но, кто там будет работать, не говорят!
А как показывают многочисленные проекты, осуществлявшиеся на Дальнем Востоке, инвесторы сначала декларируют занятость основного населения, а потом на деле приезжает огромное количество гастарбайтеров, которые и получают работу. Как это, например, было со стройками АТЭС.
Я работал в полпредстве, когда обсуждался проект трубопровода Восточная Сибирь - Тихий океан. И одной из фишек, которую продвигала «Транснефть», было то, что появится минимум 6000 рабочих мест для местного населения. Однако в итоге привезли 4000 сербов, и в осуществлении этого проекта приняло участие лишь несколько сотен человек из местного населения.
Чтобы была ясность, надо смотреть: откуда должны взяться 40 000 обещанных рабочих мест в ТОЭРах. Когда станет понятно, например, что, допустим для нового вертолетного завода нужно 300 инженеров и 5000 рабочих-станочников определенной квалификации, тогда действительно что-то можно будет обсуждать.
Пока все условно, все остается непонятным. Например, многие корпорации, которые попали в ТОЭРы, расписаны как предприятия по глубокой переработке продукции, а по факту они везут в Китай руду.
- То есть, будет ли переработка местного сырья глубокой в этих ТОЭРах или нет, еще рано говорить?
- Конечно. Далеко не факт, что инвесторы собираются у нас развивать производство. При этом опять делаются заявления о том, что условия, предлагаемые в них, сами создадут эту повышенную стоимость продукции. Считают, что если у нас налоги будут как в Сингапуре, то, соответственно, у нас будут и такими же экономические достижения. Но мы уже 25 лет учимся на том, что «рынок все приведет к наилучшему положению», и поняли, что это не так, потому что помимо невидимой «руки рынка» есть ряд видимых рук, которые все используют в свою пользу.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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