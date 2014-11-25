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В прокуратуре Приморского края думали, как противостоять преступлениям в сфере экономики

25 Ноября 2014, 16:20 | Приморье

На прошедшей неделе под председательством первого заместителя прокурора Приморского края Вячеслава ШАЙБЕКОВА состоялось заседание межведомственной рабочей группы, на которой обсуждались вопросы по противодействию преступлениям в сфере экономики.

В заседании приняли участие представители межрегионального управления Росфинмониторинга по Дальневосточному федеральному округу, территориальных управлений Росфиннадзора и Росимущества, Приморской транспортной прокуратуры, краевых управлений Федеральной налоговой службы, Федеральной антимонопольной службы, МВД и ФСБ России, главного управления Центрального банка России по Приморскому краю.

В рамках работы межведомственной группы обсуждались вопросы состояния законности в сфере ценообразования на рынке продовольственных товаров и нефтепродуктов, соблюдения законодательства о национальной платежной системе, противодействия незаконной игорной деятельности, а также взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов при проведении проверочных мероприятий.

В ходе заседания особое внимание уделено мерам, принимаемым в целях выявления и отслеживания финансовых операций по обналичиванию и выводу за рубеж денежных средств, недопущения нарушений при распоряжении государственным имуществом, осуществлении закупок, пресечения фактов нецелевого расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию целевых программ, в том числе в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме этого, в связи с предстоящим открытием на территории Приморского края игорной зоны прокуратурой края указано на необходимость комплексного подхода к проверкам соблюдения законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр - с учетом обязательной оценки действий как лиц, осуществляющих незаконную игорную деятельность, так и легальных организаторов азартных игр.

По итогам заседания межведомственной рабочей группы запланирован ряд совместных проверок, а также отдельные мероприятия по осуществлению мониторинга цен на продовольственные товары и нефтепродукты, противодействию ценовым сговорам и ревизии изъятого игрового оборудования.

Результаты реализации указанных мероприятий находятся на контроле прокуратуры Приморского края.

Евгений СИДОРОВ.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.   

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Теги: прокуратура 



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