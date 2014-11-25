Приморский край обеспечен гречневой крупой на 100 процентов

В Приморье гречки достаточно, сообщает департамент лицензирования и торговли Приморья.

Рациональная норма потребления гречихи составляет 3,5 кг в год на одного человека. Следовательно, годовая потребность населения России в гречихе составляет 550 тысяч тонн, а Приморского края - 7 тысяч тонн. По данным Министерства сельского хозяйства России, сегодня страна полностью обеспечена данной крупой, есть даже возможность ее экспорта. Поэтому никаких поводов для ажиотажа вокруг этого популярного продукта нет и быть не может.

«Намолочено 744,6 тысячи тонн при урожайности 10,1 центнера с гектара. Этого количества достаточно для полного обеспечения населения страны», - подчеркнули в министерстве.

В торговой сети Приморья товарных запасов гречки также достаточно.

«По поручению губернатора края мы проводим постоянный мониторинг цен. Установлено, что в магазинах локальных торговых сетей цена гречихи составляет от 38,28 до 45,7 рублей за килограмм, в несетевых магазинах – от 41,95 до 46,93 рублей, в нестационарных торговых объектах – от 37,91 до 39,79 рублей, на рынках – от 43,14 до 46,57 рублей», - сообщили в департаменте лицензирования и торговли Приморья.

Отмечается, что гречневая крупа имеет ограниченные сроки хранения – их устанавливает производитель. Для районов Дальнего Востока данные сроки не должны превышать 15 месяцев с даты выпуска.

«Приобретая в розничной торговой сети гречневую крупу, обращайте внимание и на сроки ее годности. Стремление покупателей запастись данным продуктом на длительный срок, учитывая ограниченные сроки ее хранения и годности, может привести к порче крупы и невозможности ее использования в питании», - обращаются специалисты к приморцам.

Напомним, по данным Росстата, только с 6 по 10 ноября гречневая крупа подорожала на 7,8 процента. Для сравнения, с 28 октября по 5 ноября цена выросла на 3,3 процента. Кроме того, власти ряда регионов Сибири обратились в ФАС с просьбой вмешаться в ситуацию на рынке гречневой крупы. А в первую декаду ноября оптовая цена тонны гречки выросла вдвое, до 40 тысяч рублей за тонну, вместо 20,7 тысячи рублей месяц назад, в октябре.

Помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко тоже убеждает, что в России нет дефицита гречки.

«Судя по урожаю, по запасам гречки, наблюдается классический ажиотажный спрос, который не подтверждается каким-либо дефицитом… Ажиотаж, как это уже было в нашей истории не раз, приведет к новому повышению цен, а люди потом будут доедать долгое время запасы, которые они накопят», - сказал он.

Гречка богата макро- и микроэлементами: железом, кальцием, йодом, цинком, фтором, фосфором, кобальтом, молибденом, витаминами РР, Е, В1, В2, В12, лецитином, легко усваиваемыми белками, органическими кислотами и маслами. Благодаря медленным углеводам, содержащимся в гречневой крупе, гречневая каша обеспечивает длительное чувство сытости и нормализует уровень сахара в крови.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.