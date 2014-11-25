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Во Владивостоке "Ростелеком" провел "Клиентский день"
В минувшие выходные клиенты «Ростелекома» смогли увидеть работу компании изнутри, посетив Центр продаж и обслуживания, а также Контактный центр Приморского филиала.
В Центре продаж «Ростелекома» на Океанском проспекте, 24 гости мероприятия смогли не только получить консультацию по интересующим вопросам, но и присутствовать рядом с оператором во время процесса обслуживания посетителей, а также ознакомиться с программами, в которых работают специалисты.
Также гости посетили Контактный центр компании по ул. Пушкинская, 53. Они получили возможность не только понаблюдать за работой специалиста, но смогли услышать диалог с клиентом при решении технической проблемы, получении консультации, а также подключении услуг и сервисов.
Кульминацией «Клиентского дня» стало обсуждение результатов мероприятия в рамках круглого стола, где участники делились с руководством «Ростелекома» впечатлениями от проведенного дня.
«Сегодня основное внимание мы уделяем вопросам качественного обслуживания клиентов. Благодаря «Клиентскому дню», мы смогли узнать какие предложения нравятся клиенту, и на какие моменты нужно обратить внимание. Конечно, нам предстоит решить еще немало задач, но мы уверенно идем к цели – стать самой клиенториентированной компанией», - говорит коммерческий директор Приморского филиала ОАО «Ростелеком» Елена Шандова.
День получился интересным и насыщенным. И клиенты, и представители компании пришли к выводу, что такая форма общения является полезным опытом. Было принято решение, что проведение «Клиентского дня» продолжится и в будущем.
Досье ZRPRESS: Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» («Ростелеком – Дальний Восток») – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальневосточного Федерального Округа. «Ростелеком – Дальний Восток» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».
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