www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.58 р. 100 JPY: 58.08 р.
EUR: 74.99 р. 10 CNY: 95.18 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Связь
Распечатать

Во Владивостоке "Ростелеком" провел "Клиентский день"

25 Ноября 2014, 10:14 | Приморье

В минувшие выходные клиенты «Ростелекома» смогли увидеть работу компании изнутри, посетив Центр продаж и обслуживания, а также Контактный центр Приморского филиала.

В Центре продаж «Ростелекома» на Океанском проспекте, 24 гости мероприятия смогли не только получить консультацию по интересующим вопросам, но и присутствовать рядом с оператором во время процесса обслуживания посетителей, а также ознакомиться с программами, в которых работают специалисты.

Также гости посетили  Контактный центр компании по ул. Пушкинская, 53. Они получили возможность не только понаблюдать за работой специалиста, но смогли услышать диалог с клиентом при решении технической проблемы, получении консультации, а также подключении услуг и сервисов.

Кульминацией «Клиентского дня» стало обсуждение результатов мероприятия в рамках круглого стола, где участники делились с руководством «Ростелекома» впечатлениями от проведенного дня.  

«Сегодня основное внимание мы уделяем вопросам качественного обслуживания клиентов. Благодаря «Клиентскому дню», мы смогли узнать какие предложения нравятся клиенту, и на какие моменты нужно обратить внимание. Конечно, нам предстоит решить еще немало задач, но мы уверенно идем к  цели – стать самой клиенториентированной  компанией», - говорит коммерческий директор Приморского филиала ОАО «Ростелеком» Елена Шандова.

День получился интересным и насыщенным. И клиенты, и представители компании пришли к выводу, что такая форма общения является полезным опытом. Было принято решение, что проведение «Клиентского дня» продолжится и в будущем.

Досье ZRPRESS: Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» («Ростелеком – Дальний Восток») – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальневосточного Федерального Округа. «Ростелеком – Дальний Восток» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 7 региональных  филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».

ZRPRESS.RU, Владивосток.
 

Автор:
Теги: связь  Ростелеком 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru